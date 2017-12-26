19:55
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция из США. Россия - Чехия
22:25
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Баскетбол
Летние виды
Водные виды
Теннис
Шахматы
Фигурное катание
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Хоккей
Шелковый путь
Допинг
Фитнес
Девушки
Киберспорт
Мода
Пхенчхан-2018
"Команда на прокачку"
КОНКУРСЫ
#СМОТРЮСПАРТАКЗЕНИТ
Конкурс комментаторов
Футбол
РФПЛ
Турнирная таблица РФПЛ-2017/18
Календарь РФПЛ
Трансферы
Россия
Сборная
Олимп - Кубок России
ФНЛ
ПФЛ
Молодежное первенство
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Англия
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Италия
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«Мы давно уже чемпионы мира по тренировкам». Что происходит с российским биатлоном
Подробный разбор тренерских решений в специальном репортаже «Матч ТВ».
Фото анонса:
РИА Новости/Александр Вильф
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Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РФС
Бюджет РФС на данный момент стабилен. Мы его представили, по нему ничего не должно ударить, если не будет форс-мажора
Федор Смолов, нападающий «Краснодара»
Возможно, походил бы с усами подольше, но отец одного моего товарища передал через него, что я похож на участкового
Анна Фролина, корейская биатлонистка
Пыталась корейцам как-то объяснить происхождение наших фамилий, потом поняла, что это вообще разные плоскости
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