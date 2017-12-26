«Мы давно уже чемпионы мира по тренировкам». Что происходит с российским биатлоном

Подробный разбор тренерских решений в специальном репортаже «Матч ТВ».

Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф

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