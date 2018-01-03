Оберхоф как точка невозврата перед Пхенчханом

Отговорки про тренировочную загрузку и поздний пик формы больше не сработают.

До Олимпиады в Корее осталось чуть больше месяца, и на стартующем завтра в Оберхофе этапе биатлонного Кубка мира спортсмены уже должны показывать наметки той формы, на которой планируют бежать Игры. Касается это всех, но нас, понятно, волнуют преимущественно российские биатлонисты.

Состав сборной России

Определились с ним только вчера. Изначально СБР на своем сайте опубликовал следующие списки:

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков

Вчера составы поменяли:

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков

Как видите, у женщин Ирину Старых заменили на Светлану Миронову, а Ульяну Кайшеву планируют заявить только в Рупольдинге, Оберхоф она пропускает. Евгений Гараничев находится в Поклюке на индивидуальной подготовке под руководством личного тренера Максима Кугаевского.

Причины замен мы узнаем в самое ближайшее время, если, конечно, тренеры захотят о них говорить. Отбросив фактор возможного неучастия в Олимпиаде Ирины Старых и рассматривая исключительно спортивные составляющие, можно предположить, что некоторые атлеты не вытянули последний ударный блок тренировочного процесса.

Тренироваться больше некогда

До Олимпиады, как уже говорилось, чуть больше месяца. При этом нужно пробежать этапы в Оберхофе и Антерсельве, которые идут одним блоком и исключают возможность какой-то корректировки формы. В самом крайнем случае можно снять спортсмена с гонки, конечно, но это последняя мера, когда становится понятно – если побежит, то похоронит сезон. Такое обычно делается при явных признаках болезни, травмах и т. д.

Этап в Антерсельве к тому же проходит в среднегорье и дает дополнительную нагрузку на организм из-за нехватки кислорода. Завершается он, напомню, 21 января, а уже 10 февраля будут разыграны первые олимпийские награды - в женском спринте. За эти три недели спортсмены успеют только отдохнуть после Антерсельвы, переехать в Корею, акклиматизироваться, опробовать трассу, пристреляться - и все. Какой-либо серьезный тренировочный процесс был бы еще возможен, проходи Олимпиада в Европе, когда можно сэкономить время на перелеты и акклиматизацию. Но сейчас «окошка» для серьезных тренировок нет. Остались лишь два этапа КМ, а дальше – выход на олимпийский пик.

Тренеры сборной не могли это не понимать и наверняка на новогодних сборах постарались использовать каждый день для того, чтобы заложить финальные кирпичики в тот функциональный потенциал, который дальше получится только слегка корректировать. Причем корректировать исключительно за счет соревнований и отдыха, но не за счет тренировок. Тренироваться, в полноценном значении этого слова, некогда. А вот гонки предстоят тяжелые.

Оберхоф

Казалось бы, про эту трассу известно уже все, и самое, пожалуй, емкое сравнение, которое приходилось слышать от биатлониста старой школы: «Это как Нюрбургринг, только на лыжах, причем старый Нюрбургринг, там, где Ланда горел». Тяжелейший рельеф, скандальное строительство, которое было возможно лишь в соцстране (тогда эта часть Германии была ГДР), когда игнорировались жалобы местных жителей, болотистая местность, обеспечивающая туманы, узкие участки, по которым до реконструкции невозможно было обгонять коньковым ходом, – авторы постарались на славу, создавая «мекку биатлона».

Отдельно им благодарны сервисеры. Шеф сервис-бригады сборной России Михаил Колосков:

- В Оберхофе грязный снег, там хвойный лес, и иголочки со смолой падают на трассу. Когда после гонки смотришь на поверхность лыжи – она вся черная из-за смолы, прилипающей по ходу движения. Поэтому нередко первый круг лыжи едут хорошо, а затем все хуже и хуже из-за всех этих загрязнений.

Этап в Оберхофе, пожалуй, самый сложный по сумме всех факторов: требованиям к функциональной готовности, умению стрелять в условиях тумана и подготовке лыж. Этап абсолютно «рабочий», выкат лыж, из-за причин, описанных Колосковым выше, плохой, и если спортсмен не готов передвигаться бегом две трети дистанции, периодически заходя на стрельбу, то сервисеры ему тут особо не помогут.

Точка невозврата

Момент, когда можно было перезагрузить сезон, уже пройден. Где-то после Хохфильцена еще не поздно было убрать некоторых спортсменов из сборной, дать им отдохнуть или, наоборот, дожать нагрузку. И после Анси не возбранялось как-то переосмыслить состояние биатлонистов и внести срочные, важные, критические корректировки. Но сейчас времени нет.

Мы повезем на Олимпиаду тех, кто выйдет на старт в Оберхофе и Рупольдинге, причем не по фамилиям, а именно по уровню готовности. Они уже не станут другими, не побегут намного быстрее, не сгонят вес, не подправят технику хода. Это и есть наша олимпийская сборная, и завтра она выходит на старт. Если россияне снова будут показывать тридцатые хода, то надо принять происходящее как данность и не ждать чудес. Но если они снова скажут, что находятся под нагрузкой, то стоит держать в уме: Антерсельва с ее нехваткой кислорода добьет эту нагрузку так, что до Кореи придется лежать пластом, чтобы восстановиться. То есть спортсмены уже сейчас должны быть свежими, но вот эти рокировки состава в последний день говорят об обратном.

А это еще я не вспомнил про чемпионат Европы в Риднау (23-28 января), куда предварительно заявлены Логинов и Миронова. И если они хотят пройти связку Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва-Риднау, оставшись в живых, то эти двое обязаны быть просто очень свежими, буквально грызущими ложе винтовок в ожидании старта. Так ли это – узнаем в ближайшие четыре дня. Как, впрочем, и про всю остальную команду.

Фото: РИА Новости / Евгений Тумашов / СБР