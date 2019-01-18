Джеймс Харден набирает какие-то космические цифры. Он что, круче Леброна?

57 очков в одном матче и 58 в следующем. Бородатый лидер «Хьюстона» во второй раз будет признан MVP.

2019-01-18T13:00:57+03:00 57 очков в одном матче и 58 в следующем. Бородатый лидер «Хьюстона» во второй раз будет признан MVP.

Чтобы понять одну из основных сюжетных линий нынешней «регулярки» НБА, достаточно было посмотреть в четверг матч между «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс». Действующий MVP лиги Джеймс Харден набрал за игру 58 очков — это второй по индивидуальной результативности показатель в сезоне. «Рокетс» все равно проиграли клубу Михаила Прохорова в овертайме — 142:145.

После финальной сирены Харден с гримасой отвращения на лице выпустил майку наружу и оттолкнул направленную на него камеру. Его команда и он сам лично бьют рекорды на постоянной основе. Двумя днями ранее Харден набрал 57 очков за матч. В игре с «Нетс» «Рокетс» установили рекорд по количеству попыток трехочковых бросков — 70. Предыдущий — 61 бросок — был установлен ими же. И все равно этого оказалось недостаточно.

Букмекеры каждую неделю понижают котировки на то, что награда MVP уйдет прошлогоднему обладателю. Но на котировки его шансов на чемпионство лучше не смотреть.

«Хьюстон» играет в аварийном режиме. Поражение от «Бруклина» стало для него 19-м в сезоне при 25 победах (4–4 в январе). Команда занимает пятое место в Западной конференции, вопрос их попадания в плей-офф — дискуссионный. За травмой Криса Пола, главной звезды команды после Хардена, последовала травма Клинта Капелы, самого полезного игрока команды после Хардена. Потеря центрового, отвечавшего за баланс на площадке, больно ударила по защите «Рокетс».

У тренера Майкла Д’Антони в руках осталось последнее оружие. И он разрядил это оружие на полную катушку. После 20 игр в регулярке «Рокетс» шли с отрицательным балансом побед и поражений. После 41 игры им не хватало одной победы до места в топ-4. Харден в среднем за игру исполнял 12 штрафных бросков и 13,8 попытки из-за дуги. Это было только начало.

Трехочковые броски стали основным способом существования «Хьюстона» на площадке. Сразу после травмы Пола Харден стал бросать более 16 трехочковых за игру — такие цифры не снились даже Стефу Карри, гуру этого компонента игры в современной НБА. В сезоне-2015/16 Карри установил рекорд лиги, совершая по 11,2 попытки трехочковых бросков за матч. Каждый сезон они с Харденом бегали наперегонки, сломав представления о том, сколько раз можно бросать в корзину из-за 7-метровой дуги. В прошлом году Харден выиграл дуэль с показателем в 10 попыток за игру. Его показатель в этом сезоне? 13 попыток.

Дело не только в статистике, но и в стиле. В прежние времена трехочковые броски осуществлялись после активного передвижения мяча по площадке, так или иначе требовалась помощь товарищей по команде. Карри и Харден справляются сами за счет удивительного дриблинга. Но лидер «Голден Стэйт» куда ближе к корням: 67% его трехочковых бросков исполнены после передачи партнера. У Хардена таких бросков всего 13%.

При исполнении трехочковых действующий MVP довел до автоматизма прием stepback — резкая остановка и бросок на отступающем шаге. Такая манера позволяет ему отыгрывать любого защитника вне зависимости от его габаритов. Хардену не нужны элитные по меркам баскетбола габариты, чтобы удерживать нужную для броска позицию. Как только он пересекает центральный круг, он, по сути, уже находится в нужной позиции.

Все нападение «Хьюстона» сейчас построено вокруг того, чтобы предоставить Хардену максимально комфортные условия. Он сам выбирает, через какого защитника играть. Пока остальная команда разыгрывает мяч, обладатель устрашающей бороды пробегает через лабиринт рук и выбирает жертву с максимальным количеством слабых мест. Один неверный полушаг в исполнении защитника — три очка и фол. Неудивительно, что тренер позволяет своей главной звезде совершать решающие действия (бросок, заработанный фол или потеря) в 60% атакующих розыгрышей.

Майк Д’Антони сам создал этого монстра, когда в сезоне-2016/17 перевел с позиции атакующего защитника на разыгрывающего. Это сейчас кажется, что Харден таким был всегда, но при его появлении в НБА не было гарантий, что он когда-нибудь попадет в символическую пятерку сезона, не говоря уж про MVP. Он не обладал габаритами и атлетизмом Леброна и Дюранта, выглядел тяжеловатым и демонстрировал посредственный вертикальный прыжок. Смена позиции фактически клонировала баскетболиста.

Харден стал единственным игроком в истории НБА, которому целый сезон удавалось набирать по 10 трехочковых бросков и 8 результативных передач за игру. Продолжив бросать как атакующий защитник, он начал создавать пространство для партнеров как разыгрывающий. Два элитных игрока в одном.

Ярлык «команда одного игрока» не клеится на «Хьюстон», потому что Харден отдает команде столько же, сколько принимает. Его астрономический процент дальних попыток — не лом, против которого нет приема, а связка отмычек. Пока защитники пытаются выключить один элемент его игры, он пользуется двумя другими — собирает фолы (первый в лиге по попыткам штрафных бросков — более 11 за матч) и организует розыгрыши для товарищей (пятый по результативным передачам — более 8,4 за матч).

В лиге нельзя найти второго такого игрока, который одинаково хорошо умел бы бросать мяч в корзину, помогал это делать другим и собирал штрафные броски. Он фактически изобрел новый вид трипл-даблов: двузначные показатели по трехочковым попыткам, попыткам штрафных бросков и результативным передачам. За всю историю НБА было менее 100 матчей с такими трипл-даблами. На счету Хардена 43 из них.

За ту черную магию, которая делает лидера «Рокетс» таким эффективным, болельщики других команд хотят сжечь его на костре. Харден собирает бесчисленное количество фолов и валится с ног при любом минимальном контакте, долго разговаривая с судьями и находя любые лазейки в правилах игры. Несмотря на активное взаимодействие с партнерами по команде, он все равно как будто находится на своей отдельной планете, откуда и бросает мячи в корзину. И, конечно, он чудовищно замедляет темп игры, выжидая по максимуму прежде, чем шагнуть назад и забросить трехочковый.

Но нет сомнений, что Харден войдет в историю, даже если не выиграет чемпионство ни разу за оставшуюся карьеру. Его, скорее всего, не хватит на плей-офф — в прошлом году батарейки сели при меньшей нагрузке, но для истории НБА это не будет иметь значения. Следующее поколение баскетболистов будет равняться на Хардена, а менеджеры — пытаться повторить его успех.

Успех против «Голден Стэйт» — победный бросок в овертайме.

Успех против «Мемфиса» — 57 очков в матче.

Успех против Джамала Мюррея — унизительный «степбэк».

А теперь и 58 очков против «Бруклина». Все это подборка легендарных моментов только за первую половину января.

Если Леброн Джеймс покорил баскетбол, то Джеймс Харден меняет представление о нем. Пусть Леброн остается королем игры, для Хардена потомки переименуют саму игру.

Фото: globallookpress.com, Rob Carr/Getty Images / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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