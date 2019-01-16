Никита Леннон и Нандо Старр. ЦСКА собрал свой вариант легендарных The Beatles
Защитник ЦСКА Михаил Кулагин и форвард Никита Курбанов готовятся исполнить роли легендарных «битлов».
Настоящие рокеры, как и настоящие звезды баскетбола, не могут обойтись без перстней. Чем больше — тем лучше.
Ой не похож… Форвард Алек Питерс до нанесения грима вряд ли мог бы сойти за кого-то из «битлов».
Джон Курбанов или Никита Леннон?
Михаил Кулагин в роли Пола Маккартни, Никита Курбанов АКА Джон Леннон, Алек Питерс в образе Джорджа Харрисона и Нандо Де Коло на заднем плане. Как несложно догадаться, ему досталось место Ринго Старра.
I Want To Hold Your Ha-a-a-a-a-nd!
На паркете Кулагин пока не является лидером ЦСКА, но из всей красно-синей четверки он оказался самым ярким «битлом».
Вообще, Нандо больше всех похож на Харрисона. Однако, судя по всему, в детстве он мечтал стать барабанщиком.
Солирует Алек Питерс.
The Beatles — это не только легенды рок-н-ролла, но и самая стильная четверка в истории музыки. Парни из ЦСКА попытались показать и то, и другое.
Судя по всему, Курбанову понравилось быть Ленноном.
Баскетболисты — большие парни. Что для Маккартни гитара, то для Кулагина — скрипка.
Единственное, что указывает на постановочный характер фото — это надпись The Beatlove вместо The Beatles. В остальном — стопроцентное попадание.
Фото: БК ЦСКА, фотограф Михаил Сербин