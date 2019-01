Никита Леннон и Нандо Старр. ЦСКА собрал свой вариант легендарных The Beatles

16 января фанаты музыки отмечают Международный день The Beatles. СММ-щики причастных напрямую «Эвертона», «Арсенала», «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Вильярреала» праздник «проспали». А вот баскетбольный ЦСКА отработал как надо.

2019-01-16T17:12:44+03:00 16 января фанаты музыки отмечают Международный день The Beatles. СММ-щики причастных напрямую «Эвертона», «Арсенала», «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Вильярреала» праздник «проспали». А вот баскетбольный ЦСКА отработал как надо.

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин и форвард Никита Курбанов готовятся исполнить роли легендарных «битлов».

Настоящие рокеры, как и настоящие звезды баскетбола, не могут обойтись без перстней. Чем больше — тем лучше.

Ой не похож… Форвард Алек Питерс до нанесения грима вряд ли мог бы сойти за кого-то из «битлов».

Джон Курбанов или Никита Леннон?

Михаил Кулагин в роли Пола Маккартни, Никита Курбанов АКА Джон Леннон, Алек Питерс в образе Джорджа Харрисона и Нандо Де Коло на заднем плане. Как несложно догадаться, ему досталось место Ринго Старра.

I Want To Hold Your Ha-a-a-a-a-nd!

На паркете Кулагин пока не является лидером ЦСКА, но из всей красно-синей четверки он оказался самым ярким «битлом».

Вообще, Нандо больше всех похож на Харрисона. Однако, судя по всему, в детстве он мечтал стать барабанщиком.

Солирует Алек Питерс.

The Beatles — это не только легенды рок-н-ролла, но и самая стильная четверка в истории музыки. Парни из ЦСКА попытались показать и то, и другое.

Судя по всему, Курбанову понравилось быть Ленноном.

Баскетболисты — большие парни. Что для Маккартни гитара, то для Кулагина — скрипка.

Единственное, что указывает на постановочный характер фото — это надпись The Beatlove вместо The Beatles. В остальном — стопроцентное попадание.

Фото: БК ЦСКА, фотограф Михаил Сербин