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«Рассказал, что у меня живет кошка с двумя головами. Кто-то купился». Самый необычный легионер России

17:16
«Рассказал, что у меня живет кошка с двумя головами. Кто-то купился». Самый необычный легионер России
Энтони Гилл / Фото: © Patrick Albertini / Contributor / Euroleague Basketball / Gettyimages.ru
Энтони Гилл родился с параличом лица, а теперь играет в «Химках». У его мамы был рак, а он видел в этом позитив. На «Матч ТВ» – интервью с самым веселым и удивительным американцем, выступающим в России.

А еще Энтони Гилл – гениальный пранкер и прямо сейчас готовит розыгрыш для кого-то из игроков «Химок». В клубе уже напряглись. Прочтите это интервью, чтобы узнать:

  • Почему Гилл над всеми прикалывается и не может остановиться
  • Как ему в голову пришла дичь про кошку-мутанта
  • Почему его университетский друг стал новичком года в НБА, а сам Гилл поехал играть в странный турецкий клуб со страшным названием «Ешильгиресун»
  • Что он советует россиянам, которым трудно живется
  • Как его троллит Алексей Швед

— Сколько пранков вы приготовили на сегодняшнее интервью?

— Ни одного! Сегодня буду честным.

— Но как понять, что, говоря это, вы меня не разыгрываете?

— А вот этого не знаю, ха-ха! Видимо, вам придется поверить мне на слово. Вообще большинство вещей, которые я рассказываю в интервью, — правда.

— Откуда у вас вообще взялось желание подшучивать над другими?

— Да просто мне нравится веселиться. Даже и не вспомню, когда это началось, — но очень давно. Наверное, еще в юности. А сейчас для меня просто важно помнить: то, чем я занимаюсь, — это игра. Для меня это еще и работа, но прежде всего баскетбол — игра. Поэтому я хочу продолжать веселиться, получать удовольствие от процесса и делать радостными всех вокруг.

— Свой первый прикол помните?

— Не-ет! Но все ребята, среди которых я вырос, любили розыгрыши. Мы постоянно друг друга подкалывали. И до сих пор продолжаем. Ох, и давно же это было.

— Партнерам по «Химкам» ваши шутки нравятся?

— Да все же по-доброму! В моих шутках ничего обидного. Их главная цель — веселить и доставлять удовольствие. Чтобы ребята, играя в баскетбол, не забывали получать от этого кайф. Иногда они становятся слишком серьезными, и я рад напомнить всем, что это только игра.

— Каким-нибудь свежим примером поделитесь?

— О, нет! Нельзя этого делать. Если я сейчас расскажу, все догадаются, каким будет мой следующий шаг. Всегда надо все держать в секрете. И не портить сюрприз.

— Ну погодите! Все равно же потом все узнают. Как в той истории, когда вы поливали водой соседа по гостиничному номеру.

— Так это он рассказал, а не я! Будь моя воля — никто не узнал бы. Это внутренняя история, я не хочу привлекать к ней много внимания, чтобы никто не догадался, что я сделаю в будущем.

— А откуда взялась кошка с двумя головами, про которую вы рассказали в интервью? Бедолага-журналист ведь поверил.

— Не знаю, я просто подумал: «Если есть сиамские близнецы и сиамские кошки, почему не может быть сиамских близнецов-кошек?» В какой-то момент мне настолько сильно захотелось завести такую кошку, что я начал всем рассказывать, будто она действительно живет у меня дома. Кто-то купился. Это было весело.

— Фотошопом не пользовались для пущей убедительности?

— Нет, я тогда не умел. А теперь уже и не буду.

— Два года назад в «Химках» играл Джереми Эванс, который в свободное от баскетбола время занимался живописью. А у вас, получается, пранки вроде хобби?

— Точно нет. Мне просто приходят в голову разные идеи шуток — и я их устраиваю. Но это не назвать увлечением. А хобби у меня нет — как и какого-то таланта вне баскетбольной площадки, как у того же Эванса. Я просто люблю проводить свободное время с семьей: гулять, смотреть кино и все в таком духе. По возможности вожу полуторагодовалую дочку в гимнастический зал для самых маленьких. А в апреле стану папой во второй раз.

https://www.instagram.com/p/BitYMElnhy5/

Для ребят, приезжающих из другой страны, ключевой момент в том, чтобы семья была рядом. У российских игроков все иначе: они и так дома, каждый день видятся с родными. А для нас семья — один из немногих источников комфорта в другой стране, где все говорят на другом языке. Здорово, когда семья рядом. Когда приходишь домой с тренировки и можешь обсудить с женой, как прошел день. Или просто пригласить ее на свидание: сходить в музей или ресторан. Профессиональные баскетболисты очень много путешествуют, но важно проводить время с родными. Они всегда должны чувствовать, как много значат для тебя.

— Все-таки спрошу еще раз, вдруг прокатит: историями о своих пранках не поделитесь?

— Да нет у меня каких-то огненных историй! Делаю пранк, проходит время — и я о нем забываю. Сейчас даже не вспомню что-то одно. Но скажу, что уже давно планирую устроить розыгрыш для одного из партнеров по «Химкам». Это будет очень круто. Давайте уж сначала я его проведу, а потом расскажу вам, окей? Я никогда не раскрываю свои трюки до того, как сделать их, — иначе какой смысл? Сюрприз испортится. Так что пусть лучше сейчас все игроки «Химок» это прочитают и живут в напряжении: кого же поджидает розыгрыш и что это будет?

— Говорят, что корни вашего юмора — в раннем детстве. Что вы родились с нервным параличом и из-за этого могли улыбаться только половиной лица, а теперь пользуетесь этой возможностью на сто процентов.

— Не знаю. Может, это и правда, но я в любом случае не помню себя в таком возрасте. Я вообще не мог пошевелить ничем в правой стороне своего тела с рождения и до трех месяцев. Сегодня все в норме, но Алексей Швед все равно надо мной шутит. Говорит, что теперь все наоборот, и я могу использовать только правую половину своего тела, а левой рукой не умею водить мяч.

И да, я действительно улыбаюсь очень много, но это просто лучший способ убедиться, что у людей вокруг тебя все хорошо. Если люди улыбаются в ответ — значит, им тоже нравится.

— В игре с «Фенербахче» вы вернулись спустя месяц — и прервали 12-матчевую победную серию лидера Евролиги. Похоже, с ЦСКА «Химкам» не хватило вас?

— Не считаю так. Здорово, что мы победили «Фенер», но «Химки» смогли бы это сделать и без меня. Мне страшно хотелось сыграть и с ЦСКА, но это решение тренера. Ужасное чувство — сидеть в стороне и смотреть, как команда бьется без тебя. Но сейчас у меня непростая травма, так что мне нужно прислушиваться к советам тренера и врачей.

— При всей скромности вы же не будете отрицать, что стали одним из лидеров команды: второй год подряд больше вас забивает лишь Алексей Швед.

— Мне все нравится в «Химках». Я и моя семья здесь как дома, такую атмосферу клуб создает. По сути, «Химки» и стали для нас большой семьей. И для меня важно отдаваться целиком ради побед, травмирован я или нет. Если могу бегать — хочу быть на площадке. И даже если не могу, есть другие способы помогать команде. В свободное время я стараюсь участвовать в социальных мероприятиях клуба, отвечать на любовь болельщиков взаимностью.

— Весна 2017 года. Малкольм Брогдон, с которым вы вместе играли за университет Вирджинии, становится новичком года в НБА, а вы играете за турецкий клуб, название которого, уверен, не можете произнести. Не завидовали?

— Малкольм много работал. Не то чтобы другие не работали, но он просто получил по заслугам. Я не удивился и, конечно, не завидовал. У меня другой путь. Это нормально.

Название турецкого клуба я все-таки произнесу: «Ешильгиресун». Там мне тоже нравилось, тем более что это был мой первый профессиональный сезон. В принципе, я заранее понимал, что меня вряд ли задрафтует клуб НБА. На разных сайтах с драфт-прогнозами моей фамилии не было, да и агент заранее сказал, что, скорее всего, меня не выберут. Оставалось два варианта: идти в D-лигу (это чемпионат фарм-клубов НБА, сейчас он называется G-лига. — «Матч ТВ») или ехать в европейский клуб. Через оба пути можно было попробовать все-таки попасть в НБА, но финансово Европа была выгоднее. Сначала я приехал в Германию, сходил на одну тренировку — и меня отцепили от команды. Через 10 дней я был уже в Турции. И там все было гораздо лучше для меня. И сезон сложился хорошо, и люди приняли очень тепло. А через год я перешел в «Химки» и влюбился в это место, в этот клуб.

— Но это же не значит, что не хотите поиграть в НБА?

— Если это случится — то случится. Конечно, хочется играть на самом высоком уровне, но я полюбил «Химки». И вообще я очень доволен тем, как складывается моя карьера. Несколько лет назад я представить не мог, что буду играть за команды с названиями «Ешильгиресун», «Бэ Ка Химки». Теперь, когда это случилось, могу сказать, что получаю от этого большое удовольствие. И даже если бы у меня была возможность изменить свое прошлое, то не стал бы этого делать. В прошлом сезоне мы добились большого успеха: «Химки» впервые в истории вышли в плей-офф Евролиги. В регулярном чемпионате Единой лиги заняли лишь шестое место, потом добрались до финала, но даже так проигрывать ЦСКА было обидно. В этом сезоне хотим доказать болельщикам, что «Химки» — очень хорошая команда, уровнем не ниже ЦСКА.

— Вы — типичный пример американской мечты. Прошли через кучу проблем, и в Википедии явно перечислена только малая их часть. А сейчас, вопреки всему, вы успешный баскетболист, с семьей и деньгами, пример для многих. Что помогло не сломаться?

— Наверное, желание делать людей счастливыми. У всех в жизни свои трудности. Мои проблемы отличаются от ваших, а ваши — от проблем прохожего на улице. Но в семье меня с детства учили видеть положительные вещи даже в неприятностях. Что бы ни случилось, мне всегда удавалось найти плюсы. Мои родители развелись, когда мне было 13. А в 16 лет я узнал, что у моей мамы рак груди. Слава богу, сейчас она в порядке. Но даже в те два года, пока мама боролась с болезнью, я старался наслаждаться каждым моментом рядом с ней. Говорил себе: «Радуйся, что она жива, она рядом с тобой и все еще улыбается». Испытания достаются всем. Главное — то, как мы на них реагируем. Я мог вести себя совершенно иначе, злиться на весь окружающий мир или закрыться от него, повернуть на неправильный путь. Но вместо этого выбрал другой способ жить. Брать свои проблемы и разворачивать так, чтобы запоминалось только хорошее. Заставлять людей вокруг улыбаться.

https://www.instagram.com/p/BiurUuhnRUc/

В России у людей тоже много проблем, которых я бы не мог представить в своей жизни. Но они удивительным образом справляются, сохраняют позитивный настрой. И я хотел бы сказать каждому, у кого сегодня непростое время: оно не продлится вечно. Это просто момент в вашей жизни. И если вы сможете взглянуть на него в позитивном ключе — может быть, вам удастся оттолкнуть от него свою жизнь в правильном направлении.

Вы упомянули о деньгах, но я не измеряю ими свой успех. Жена, дети и друзья вокруг — вот единственный успех, который интересует меня. Да, большинство людей со мной не согласится. Многие в мире думают о деньгах, автомобилях, доме, одежде. Но когда вы состаритесь и будете умирать, все эти вещи не будут иметь значения. Единственное, что важно, — кто в этот момент окажется рядом с вами в больничной палате. Люди, которые вас любили, с которыми у вас общие воспоминания.

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