Леброн перестал забивать и проигрывает «-31» за четверть. Он закончил с баскетболом?

Возможно, худшая неделя в карьере лучшего баскетболиста планеты.

2018-11-08T09:44:38+03:00 Возможно, худшая неделя в карьере лучшего баскетболиста планеты.

Когда Леброн Джеймс переходил в «Лейкерс», мы подозревали, что он станет дальше от борьбы за чемпионские титулы. Но не думали, что настолько.

Восемь лет подряд Король играл в финалах НБА. Летом он перешел из Восточной конференции в Западную – туда, где «Голден Стэйт». Стало понятно: серия Леброна прервется, и ему плевать на рекорды.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — один из самых великих клубов в истории мирового баскетбола, который сейчас переживает не лучшее время. Даже Коби Брайанту в последние годы его карьеры не удавалось поднять команду со дна, но с приходом Джеймса что-то должно было измениться. Первые матчи сезона показали, что это не точно.

«Лейкерс» занимают третье место в лиге по набранным очкам, но в таблице Западной конференции пока вне зоны плей-офф. В последнем матче с «Миннесотой» Леброн почти сделал трипл-дабл (24 очка, 10 подборов, 9 передач) и принес команде победу – все как обычно. Что было необычно – так это две предыдущие игры, в которых лучший баскетболист мира собирал очень странную статистику. Но виноват в этом почему-то был тренер.

3 ноября «Лос-Анджелес» выиграл в гостях у третьей команды Западной конференции, «Портленда» — 114:110. Не просто выиграл, а прервал серию из 16 поражений в матчах с этим соперником. Победу «Лейкерс» на последних минутах принес тот, кто и должен был. Но по итогам матча у Леброна худший в команде показатель «плюс-минус» — «-22». Никогда еще в своей карьере Король не набирал ниже «-11» в победном матче.

На следующий день «Лейкерс» достался еще один мощный соперник – «Торонто». За канадский клуб не сыграл Кавай Леонард – один из лучших в лиге спецов по защите (например, конкретно против Леброна). Вроде бы это означало свободу для Джеймса, только все равно почему-то его команда уже в первой четверти проигрывала «-31». Чтобы создать такой гигантский отрыв, «Рэпторс» хватило 9 минут 39 секунд. И это без MVP финала НБА-2014.

До «Лейкерс» никто за последние 20 сезонов не проигрывал дома 30 очков в первой четверти. Тот момент, когда даже цифры «17-65» (баланс побед и поражений в последний сезон Брайанта) кажутся не такими уж жуткими.

Неужели Леброн и правда решил закончить с баскетболом и перешел в «Лейкерс» только ради хайпа?

Без паники. Да и в НБА сейчас обсуждают не неудачные игры Короля, а то, что он носит.

Если разобраться – у «Лос-Анджелеса» баланс 5-6 и больше побед, чем у лучшей команды прошлого регулярного чемпионата, «Хьюстона» (4-5). Чтобы подняться в зону плей-офф, у тех и других полно времени. Вряд ли «Лейкерс» снова будут «сливать» сезон, чтобы получить высокий выбор на драфте (с Леброном такая тактика проблематична). Поэтому по итогам 82 матчей у них наверняка все будет хорошо. Команда пять лет не выходила в плей-офф – почему не сейчас?

В конце года Джеймсу исполнится 34. Только не пытайтесь ставить под вопрос его мотивацию – эту ошибку повторяли многие до вас. Наступит весна, и он снова посмеется над вами. Он уже сделал достаточно, чтобы его ставили в один ряд с Майклом Джорданом, но все еще хочет побеждать. Чтобы стать лучшим игроком в истории баскетбола. И переход в «Лейкерс» — не рекламный трюк, а шаг на пути к абсолютному величию. Впереди у Леброна еще семь десятков матчей в регулярном чемпионате и, возможно, плей-офф.

Ради того, чтобы оставаться великим в 34 года, можно и тратить 1,5 миллиона долларов в год на свое тело. Но в лиге каждый сезон появляются новые молодые звезды. Два года назад в НБА в «Денвер» пришел Джамал Мюррей, год назад в «Сакраменто» — Деаарон Фокс. Вы могли вообще ничего о них не слышать до прошлой недели, но пришла пора запомнить эти сложные имена.

Фокс на днях выдал крутой трипл-дабл: 31 очко, 15 передач, 10 подборов. Все показатели – лучшие в карьере. Но самое крутое – даже не это. Деаарон стал первым игроком НБА моложе 21 года, выдавшим линейку «30-10-15». До этого самыми молодыми с этим достижением были Мэджик Джонсон и Майкл Джордан.

Мюррей вообще повеселил. Трипл-дабл не делал, зато набрал 48 очков в матче с «Бостоном». Его «Денвер» сейчас идет вторым на «Западе» (выше только «Голден Стэйт»), и вообще пока это главное открытие сезона.

Победа над «Селтикс» запомнилась бы только хорошим, если бы Мюррей не захотел полтинник. Молодой защитник забыл про неписаное правило и бросил трехочковый с финальной сиреной, чем сильно разозлил Кайри Ирвинга. Лидер «Бостона» из-за этого даже отказался пожать руку одному из тренеров соперника после матча, а потом еще и швырнул игровой мяч на трибуны. Установивший личный снайперский рекорд Джамал наверняка хотел оставить себе сувенир, но старый дядюшка Дрю шансов не оставил: «после такой дерьмовой выходки мяч должен был отправиться к зрителям».

Мюррею – запись в дневнике для родителей, Ирвингу – штраф 25 тысяч долларов.

Джамал мог набрать 51, но так и не пробил «полтинник». Зато это сделал Деррик Роуз. Самая хрустальная суперзвезда НБА XXI века. Он ломался столько раз, что вообще непонятно, как до сих пор не завершил карьеру.

В прошлом сезоне «Юта» выменяла его у «Кливленда» и тут же разорвала контракт. То есть по сути сказала Деррику: «Ты нам не нужен даже бесплатно». Нынешний чемпионат самый молодой MVP в истории НБА начал в «Миннесоте». И набрал 50 очков в игре именно с той командой, которая выкинула его на улицу всего полгода назад. Как тут не зарыдать?

Оценил даже Антуан Гризманн. И уже не важно, что в следующей игре Роуз провел на площадке всего 5 минут. Его колени – по-прежнему хрустальные.