Леброн открыл школу за 8 миллионов долларов. Неужели его еще кто-то ненавидит?

Леброн Джеймс нереально крут не только на баскетбольной площадке. Его уже выдвигают в президенты!

Месяц назад Леброн покинул «Кливленд» и подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», но не забывает о корнях. В родном городе суперзвезды, 200-тысячном Акроне неподалеку от Кливленда, открылась школа для детей из необеспеченных семей.

Леброн уже назвал день открытия школы одним из самых важных моментов своей карьеры, а может – и самым важным. Таких школ еще не было. Ее принципы удивят вас, даже если вы жили в Белом доме и видели все, как Мишель Обама. Посмотрите, это правда потрясает.

Бесплатное обучение

Бесплатная форма

Бесплатный велосипед и шлем

Бесплатный транспорт в пределах 2 миль

Бесплатный завтрак, обед и закуски

Обеспечение продуктами для семей учеников

Школьные выпускные экзамены и помощь с трудоустройством для родителей

Гарантированная оплата обучения в Университете Акрона для всех, кто закончит школу

Пока в школе только 240 учеников – 120 в третьем классе и 120 в четвертом. Но с каждым годом станут добавляться новые классы, и к 2022-му школа заработает в полном объеме – с первого по восьмой класс. Тогда она будет обходиться в 8,1 миллиона долларов в год. Одна часть финансирования будет поступать из благотворительного фонда Леброна Джеймса, другая – от спонсоров, третья – от департамента общественных школ Акрона. Некоторые говорят, что одним открытием школы Леброн сделал больше для страны, чем Дональд Трамп на посту президента США, и уже готовы выдвинуть форварда «Лейкерс» на следующие выборы.

Учебные заведения в США часто получают имена своих основателей или каких-то значимых деятелей, но эта школа называется I Promise. «Я обещаю» – два главных слова в жизни Джеймса. Резиновый браслет с этими словами – всегда на руке Короля во время матчей. Такие же можно заказать в интернете по 5 долларов за штуку.

Сами обещания украшают главный холл школы и очень напоминают библейские десять заповедей.

Я обещаю:

Я буду работать усердно

Я никогда не сдамся

Я буду стараться изо всех сил

Я буду мечтать по-крупному

Я буду крепко стоять на ногах

Я преуспею

Я буду сильным

Эта клятва – то, что объединяет суперзвезду НБА и простых ребят из бедных семей в неблагополучных афроамериканских кварталах. Правила жизни, которые подходят любому.

Первый учебный день. И расширенная версия клятвы в исполнении третьего класса. Здесь все: от здорового питания до обещания веселиться, всегда делать домашнюю работу и, главнее всего, закончить школу.

В 2018 году трудно представить, что в школе можно не доучиться даже до 8 класса. Но когда сын или дочь растет без отца, а мать весь день пьет или гуляет вместо того, чтобы приготовить ребенку хотя бы завтрак перед школой, это неудивительно.

Леброн рассказывает, что сам был таким. Что в четвертом классе пропустил 83 дня школы. И вообще, будь он в чуть менее правильном окружении, он бросил бы учиться. Среди взрослого населения Акрона тоже хватает людей, так и не закончивших 8-летнюю школу. Поэтому программа I Promise распространяется и на детей, и на их родителей. Им дадут возможность пройти аттестацию на уровне 8 классов образования, а затем попытаться найти достойную работу.

Школа Джеймса будет работать по принципам удлиненного дня (занятия идут восемь часов – с 9 утра до 5 вечера) и расширенного учебного года. Собственно, первый учебный год в The I Promise School уже стартовал и продлится с 30 июля по 17 мая. А потом – еще и 7-недельная летняя программа для тех, кому нужны дополнительные курсы. Все это помогает не только решить проблему отстающих, но и по максимуму занять детей, отвлекая их от улиц.

Бесплатные велосипеды – тоже не случайность. Леброн вспомнил, как подростком сам гонял по этим улицам, и двухколесный друг не раз спасал его от неприятностей. По пути в школу в бедном районе опасно на каждом шагу, так что лучше передвигаться не пешком.

Стены в школе полны мотивации. Здесь – не только Леброн, но и другие герои, которых знает любой темнокожий подросток, включая Мартина Лютера Кинга и Мохаммеда Али.

А в главном холле по обе стороны от лестницы – 114 настоящих кроссовок, в которых Леброн выходил на матчи. Одна кроссовка из каждой пары попала в школу, другая будет продана на аукционе. Полученные деньги пойдут, разумеется, тоже на финансирование школы.

Это уже второй раз, когда Леброн уходит из «Кливленда» на поиски лучшей баскетбольной жизни. Первый случился в 2010-м, и тогда в Огайо жгли майки с 23-м номером и фамилией игрока. Через год после этого появилась программа I Promise, с помощью которой Леброн сохранял связь с родным городом. С 2011 года целью программы было заставить детей Акрона доучиться до конца школы, но в 2015-м Джеймс объявил: все выпускники программы получат еще и бесплатное высшее образование. Теперь это же касается и выпускников школы. Сейчас программа насчитывает 1300 детей, и для оплаты их обучения в Университете Акрона фонд Леброна Джеймса уже выделил 41 миллион долларов.

В 2014 году Король ушел из «Майами», с которым выиграл два чемпионских титула, и вернулся в «Кливленд». Болельщики «Кавс» тут же выстроились в очереди за новыми майками Джеймса (старые-то все сожгли), а фанаты «Хит», наоборот, выпилили суперзвезду из своих жизней.

Сейчас он перешел в «Лейкерс» – возможно, самый легендарный клуб НБА. В Лос-Анджелесе сделали крутое граффити, на котором Леброн смотрит снизу вверх на легенд калифорнийского клуба: Карима Абдул-Джаббара, Мэджика Джонсона, Коби Брайанта и других. Но не все на Тихоокеанском побережье рады переходу Короля, и на днях граффити испортили.

Но Леброну все равно. Он может не нравиться вам как игрок, но вы не можете не оценить то, что он делает за пределами площадки. Кстати, автор того граффити его восстановил.

Даже заклятый соперник Леброна Стефен Карри оценил школу. Всего два слова: «Чертовски потрясающе»:

А бывший игрок ЦСКА Аарон Джексон вообще пообещал сделать тату Леброна. Рядом с портретом мамы.

Послесловие от Короля. В олимпийке футбольного «Ливерпуля».

- По большому счету я знаю этих ребят лучше, чем они сами. Я гулял и ездил на велосипеде по этим же улицам, проходил через все эти эмоции, плохие и хорошие, через враждебность. Я видел наркотики, оружие, жестокость, мне все это знакомо. И в ситуации, когда в моем распоряжении есть финансы, люди, структура и помощь города – почему нет? Когда ты можешь помочь вырасти новому Бараку Обаме, Jay-Z, Леброну Джеймсу или Серене Уильямс. И у меня сейчас сдвоенные чувства. С одной стороны, я открываю школу в родном городе, и мне хочется проводить там каждый день. С другой – я переезжаю в Лос-Анджелес, и это для меня словно исполнение детской мечты. «Лейкерс» – клуб с потрясающей историей, и теперь у меня есть шанс стать ее частью.

Серьезно, еще есть люди, которые его ненавидят?

Фото: Jason Miller / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru