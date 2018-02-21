«В паспорте растаяла шоколадка. Запах ушел, а неприятный цвет остался». Самое огненное интервью игрока сборной России

Никита Балашов – не самый звездный игрок российской баскетбольной сборной. Но точно самый веселый. ЦСКА не отпустил Семена Антонова, и пост главного шутника в команде освободился. В интервью корреспонденту «Матч ТВ» Антону Соломину форвард клуба с загадочным названием «Пено Жвайгждес» рассказывает:

Почему открытие бургерной – лучшее, что случалось с литовским городком Пасвалис за 500 лет;

Как Балашов в полдвенадцатого ночи собирался пойти спать, а вместо этого получил первый вызов в сборную России;

Почему он не дает денег литовским бомжам;

Что он думает о братьях Боллах, по которым сейчас сходит с ума вся баскетбольная Америка;

Что помешало ему жечь в прямом эфире «Матч ТВ» так, как в этом интервью.

– В первый раз вы попали на сбор национальной команды еще при Дэвиде Блатте – в 2012 году. Нынешние ощущения отличаются?

– Не знаю, общего тоже много – сейчас, как и тогда, много травмированных. Думаю, 6 лет назад меня только поэтому позвали. Там вообще была интересная история: я играл в «Красных Крыльях», и у всех был мой самарский номер. Но летом я отдыхал у родителей в Раменском и поставил другую SIM-карту. Наверное, генеральный менеджер сборной России Олег Ушаков долго меня разыскивал, потому что позвонил в полдвенадцатого вечера. Сижу с родителями, пью чай, собираюсь идти спать – и тут мне звонят и говорят, что завтра утром надо быть в Новогорске.

– Вы тогда не подумали, что это какой-то розыгрыш?

– Это сейчас телефонный пранк вошел в моду. А тогда все эти интернет-штуки были не настолько хорошо распространены. Я даже не помню, был в 2012 году, к примеру, инстаграм? Наверное, был, но в нем не зарабатывали, как сейчас. Возвращаясь к вашему вопросу – да, сейчас ощущения другие. Все три месяца, прошедшие после ноябрьского «окна», я ждал нового вызова в сборную. Во-первых, редко бываю дома, в России, и это отличный повод вернуться. Во-вторых, работа в национальной команде сильно отличается от того, чем мы занимаемся в клубе. Хотя бы даже по уровню профессионализма.

– Как вас вообще занесло в «Пено Жвайгждес»?

– Так сложилось, что после ухода из «Локомотива-Кубань» летом 2016-го у меня не получилось подписать контракт с клубом Единой лиги ВТБ. В итоге попался такой вариант. В принципе в Литве нормальный чемпионат. «Жальгирис» – вообще клуб уровня плей-офф Евролиги прямо сейчас. В плане баскетбола в литовской лиге нормальные команды. Не считая «Витаутаса», где братья Боллы играют.

– А что не так с «Витаутасом»?

– Была неплохая команда, середнячок, правда, где-то ей не повезло с травмами. Потом приехали эти американские братья (19-летний Лианджело и 16-летний Ламело – младшие братья разыгрывающего «Лейкерс» Лонзо Болла и сыновья главного сумасшедшего НБА Лавара Болла, про которых можно почитать здесь – «Матч ТВ»). Для клуба это, конечно, хорошо. Майки продаются, а трансляцию первой игры в YouTube посмотрело полтора миллиона человек из США и всего мира. Но в остальном…

– Вы же с ними уже играли?

– Да. Это было ужасно. Ты вроде бы их и обыгрываешь, но, с другой стороны, понимаешь: это – дети. Которым просто разрешили делать все, что они захотят. При этом не хочу сказать, что Лианджело и Ламело – какие-то плохие ребята. Но они – все-таки не профессиональные баскетболисты. Насмотрелись хайлайтов из Матчей звезд НБА – и теперь начинают эту же дичь вытворять на площадке в официальных матчах. В нашей игре, например, выбросили штук пять «сквозняков» на двоих. Это только трехочковые! Плюс никакой защиты, ну и так далее. И все это продолжается 90 процентов игрового времени. Но в нарезки лучших моментов матчей это, естественно, не попадает, и у людей складывается впечатление, что братья круто играют.

В общем, мы им очков 120 накидали. Мне жаль ребят, которые с ними в одной команде. Не хотелось бы оказаться в похожей ситуации.

А их папаша даже был в одной игре главным тренером! «Витаутас» снялся с Балтийской лиги, и запустил новую лигу Big Baller Brand Challenge. В нормальном-то чемпионате у братьев не получается показывать весь свой класс, вот и показывали на разных молодежках и командах низших лиг, которые набрали в этот турнир. Зато вроде бы клуб был в минусе по деньгам – а сейчас все хорошо.

– В ноябре вы не смогли поехать на выезд в Боснию из-за проблем с документами. Сейчас все в порядке? Во Францию полетите?

– Вроде бы все хорошо. Вообще документы – это мое проклятие. Постоянно их теряю, или что-то еще происходит. Два общегражданских паспорта, три приписных свидетельства, парочку медицинских полисов потерял…

– Звучит почти как начало сказки про Мойдодыра. Вы плохо обращаетесь с документами, поэтому они от вас бегут?

– Не знаю, просто не могу за ними уследить. Постоянные переезды, часто что-то теряется. Какие-то документы уже стараюсь оставлять родителям на хранение. А потом забываю, что у них лежат. В ноябре, когда не смог попасть в Боснию, загранпаспорт у меня просто украли. Вместе с сумкой жены, где также лежали документы ее и дочери. И, думаю, это не последняя проблема. А в моем нынешнем внутреннем паспорте шоколадка растаяла. Летел однажды в самолете, там дали шоколадку, я не успел ее съесть и положил во внутренний карман. Как потом оказалось, между страниц паспорта. Было лето – вот она и растаяла.

– Зато, наверное, пахнет ваш паспорт теперь замечательно?

– Да запах давно выветрился! Остался только цвет. Страница с пропиской теперь вся измазана коричневым, и похоже это вовсе не на шоколад, а на кое-что другое. Ну, вы поняли.

– Ваш клуб играет в крохотном Пасвалисе. Что это за городок?

– По российским меркам это скорее поселок городского типа. То ли 4 тысячи жителей, то ли 7. Кстати, литовцы делают ударение в слове «Пасвалис» на третий слог, а я на второй – так привычнее русскому уху. Заняться там нечем. Перед началом сезона приезжало телевидение снимать баскетбольный промо-ролик, и игрокам сказали устроить журналистам экскурсию по достопримечательностям Пасвалиса. Мы им показали городской парк, потом показали ямы в этом парке, потом – место, где раньше был мост. И бомжей.

– В Литве они тоже есть?

– Ну да. Я не знаю, реально ли они бездомные, но все время на улице. Да и одеваются и выглядят, как настоящие бомжи. Постоянно просят то 10, то 15 евроцентов. Я их всегда отправляю подальше. Российским-то бомжам на водку не даю – больно надо еще местным платить!

– Так, серьезно. Бомжи и место, где был мост, – главные достопримечательности города?

– Ну нет, недавно вот открыли хорошую бургерную. Беру там бургер с тремя котлетами – и причем это не фастфуд какой-нибудь, а нормальная говядина. Каждая котлета толщиной по сантиметру, наверное. В общем, за один укус не съешь. Ешь эту котлету, а по лицу жир течет. А-а-ах, какое удовольствие!

– И сколько удовольствие стоит?

– 7,5 евро. Наверное, эта бургерная – лучшее, что случалось с городом за 500 лет его существования.

– В ноябре, не имея шанса поехать с командой в Боснию, вы вместо этого пошли на предматчевый эфир на «Матч ТВ». Но там и близко так не «жгли», как в этом интервью.

– Так там формат был совсем другой. Из часового эфира нам выделили только четверть, и то на троих гостей. А с вами мы уже почти полчаса общаемся. Да и вопросы там были серьезные: о баскетболе, о тактике. Особо и не поюморишь. Когда спрашивают, сколько будет дважды два, сложно ответить что-то кроме: «Четыре».

– Ну, хоть бабушка осталась довольна, увидев вас по телевизору?

– Да. Сказала, что я был красивый. Мне как раз в день эфира разбили бровь на тренировке, но как-то выкрутились, заштукатурили. Правда, девушка-гример в Останкино очень боялась, что случайно отковырнет мне какой-нибудь шов.

– Вернемся к сборной. Впервые попав в нее в 2012 году, понимали, что окажетесь в главной команде страны на своем нынешнем месте?

– Надеялся. Тогда в команде были Виктор Хряпа, Андрей Кириленко. Конечно, понимал, что моментально таких людей я из состава не вытесню. Но в то же время осознавал, что я лет на 10 моложе и что когда-нибудь они из сборной уйдут сами. Вроде как дождался.

– Давайте напоследок серьезно. В конце этой недели у сборной России два важнейших отборочных матча чемпионата мира-2019 – с Францией в гостях и с Боснией дома. Тяжело отказаться от мысли, что французам вроде бы можно проиграть и никто за это не осудит?

– Честно говоря, не слежу за сборной Франции. Нам ее, конечно, еще покажут на видео, но в любом случае состав у нее тоже не оптимальный, как и у нас. Да, есть опытный Борис Диао (35-летний чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» недавно вернулся в Европу после 14 лет за океаном. – «Матч ТВ»), есть другие большие центровые. Но мы можем их обыграть за счет скорости, вряд ли они за нами успеют. Даже если в отрывы не убежим – загоняем их на одной половине площадки. Есть, конечно, опасность, что не выиграем подбор – тогда будут проблемы. Но в целом мне все равно, с кем играть. Не то чтобы никого не боюсь – просто я не из тех, кто долго переживает поражения. Если ты сделал все, что мог, то не так страшно проигрывать. А вот дома с Боснией, думаю, психологически будет даже тяжелее, чем в Страсбурге. Потому что надо побеждать на заказ, а это всегда сложно.

Прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира-2019 Франция - Россия - 23 февраля в 22:40 на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости / Григорий Соколов, РФБ / Марина Абрамян

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