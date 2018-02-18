Данк через пять человек, седой MVP и восстание машин. Чем запомнится Матч звезд Единой лиги ВТБ

«Матч ТВ» - о том, что помогло сделать ярким Матч звезд в день рождения лучшего баскетболиста всех времен.

Провести баскетбольный Матч звезд в день 55-летия Майкла Джордана – это вызов. Год назад Единая лига собрала 12 тысяч в олимпийском дворце «Большой» в совершенно небаскетбольном Сочи. Сделать такое же шоу на 7-тысячной арене в Санкт-Петербурге было с одной стороны проще. С другой, удивить зрителя второй раз подряд - в разы сложнее.

Нужны были нестандартные ходы. Один из них – привязка к культурной столице. Балет мирового уровня на баскетбольном паркете запомнится надолго. Причем высотой прыжков артисты театра Бориса Эйфмана прониклись даже сами баскетболисты, которым прыгать положено по штату.

Вообще Матч звезд в Петербурге прошел под вызывающим девизом «Баста – балет – баскетбол». Знаменитый рэпер из Ростова-на-Дону, автор «Моей игры», тоже бросил вызов всему Питеру, прямо во время концерта бросив в толпу фразу «ЦСКА – чемпион». Не сразу и разберешь, о баскетболе речь или о футболе, но в любом случае местные завелись.

Матч звезд-2018 снова прошел без самой главной звезды. Год назад из-за травмы не сыграл Милош Теодосич, а сейчас Алексей Швед за сутки до матча покинул Санкт-Петербург.

«Звездная» сборная России приняла правила игры и решила побеждать тем, кем есть. Настоящая сборная России на следующей неделе будет пытаться делать то же самое в отборе на ЧМ-2019. Только не без одного, а сразу без десяти основных игроков. Так получилось.

И там, и там – главная надежда на Сергея Карасева. Форвард «Зенита» ожидаемо стал самым ценным игроком домашнего Матча звезд. А 23 и 25 февраля будет тащить российскую сборную в матчах с Францией и Боснией.

Сергей Карасев: «Воронцевич смеялся минут 15, когда меня увидел»

Даже без Шведа никто не собирался отдавать приз MVP Карасеву автоматом. Прошлогодний обладатель этого титула Андрей Воронцевич настраивался на дубль и по суммарному рейтингу эффективности опередил Карасева. Но звезды ЦСКА и «Зенита» все-таки между собой договорились – и один другому уступил. По крайней мере, такую версию они оба излагали в послематчевых интервью.

Конкурсы в перерывах между четвертями были разные, а результат один: призы уезжают в Краснодар. В соревновании трехочковых с призом 300 тысяч рублей и 2000 литров бензина выиграл тот, кому автомобильное горючее нужнее всего, - австралиец Райан Брокхофф. Окончание получилось гениальное: 9 попаданий из последних 10.

Единственный российский участник этого конкурса Антон Понкрашов из УНИКСа, похоже, расстрелял все на утренней тренировке. Но вечером что-то пошло не так.

С конкурсом бросков сверху вышла та же история. Утром на разминке круче всех был Ике Удано из «Астаны».

Вечером он вообще ничего не забил и не попал в финал. Там бились Тайлер Ханикатт из «Химок» и Фрэнк Элегар из «Локо». Кто выиграл, вы уже поняли.

Но вообще-то идея Ханикатта была более крутой. Помогать в реализации вышли сразу пять человек. В том числе один из топовых видеоблогеров Амиран Сардаров («Дневник Хача»), легендарный капитан «Химок» Сергей Моня и разыгрывающий «Калева» Бранко Миркович. Перепрыгнуть через пятерых – это было бы очень мощно. Если бы получилось. Но нет. Список пострадавших: камера Сардарова, шея Мирковича и сам Ханикатт.

- Да я легко через пятерых перепрыгиваю, могу и без разминки это делать, - рассказывал потом форвард «Химок». Совсем не расстроился.

Даже с таким нестандартным завершением конкурсы трехочковых и бросков сверху – это все-таки повторение прошлогодней программы. А хотелось увидеть что-то новое. Мечта сбылась в третьем перерыве. Шоу дронов, заключенных в 12 огромных баскетбольных мячей, завораживает и где-то даже пугает.

А самое необычное оставили на самый конец. «Сборная России» и «сборная мира» внезапно забыли о шоу и для разнообразия захотели сыграть в настоящий баскетбол. Легионеры проигрывали весь матч, а в конце Нандо де Коло даже чуть не вырвал победу броском с сиреной. Но история уже была написана: Россия – чемпион, поседевший в 24 года Карасев – MVP.

Главный тренер российских звезд Василий Карасев еще месяц назад пообещал забрать у сына его нынешний спорткар, если в семье появится новая машина. Пусть теперь договариваются.

Фото: Ира Сомова / Единая лига ВТБ