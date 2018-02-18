Лучший игрок Матча звезд Единой лиги – об автомобиле, который не завелся, и о новой прическе, над которой Андрей Воронцевич смеялся 15 минут.

– Перед Матчем звезд вы перекрасились в блондина. Это специальный ход, чтобы выиграть титул MVP?

– Нет, просто хотел показать красивую игру. При своих болельщиках особенно приятно это делать и получать награды. Огромное спасибо ребятам из команды. Без них я этот приз не получил бы.

– И все-таки смена имиджа – это к Матчу звезд или надолго?

– Пока не знаю. Началось все неплохо. Дальше подумаем. Вообще планировал только на Матч звезд, но посмотрим, что дальше. В воскресенье мне уже улетать в сборную, так что сейчас точно не успею обратно перекраситься.

– Андрей Воронцевич сказал, что смеялся минут 10, когда вас увидел.

– 15 минут даже.

– В главной команде страны вы теперь однозначный лидер. На февральские отборочные матчи чемпионата мира-2019 с Францией и Боснией не приедут ни Алексей Швед, ни игроки ЦСКА. Готовы?

– Трудно говорить о каких-то ролях. Просто хочется приносить максимум пользы команде. Все, что хочется – это отобраться на Кубок мира. У всех ребят будут определенные роли, и важно, чтобы все их правильно выполнили.

– В конце матча вы устроили «догонялки» с Воронцевичем за звание лучшего снайпера. Но у форварда ЦСКА уже есть внедорожник за звание MVP, выигранное на прошлом Матче звезд. Признавайтесь: он вам просто уступил?

– Конечно! Андрюха поделился со мной. Но если серьезно, мы просто на победу играли. Сборная мира в концовке включилась, и нам пришлось побиться, чтобы удержать преимущество в счете.

– Насколько неожиданно то, что Матч звезд в последние минуты стал похож на настоящий баскетбол – с концовкой, фолами и бросками с сиреной?

– Победа есть победа. Думаю, для зрителей получились интересными и вся игра, и отдельно ее концовка. До финальной сирены все были в напряжении. Было неплохо.

– Уже в понедельник начинаются тренировки сборной России. А в конце недели – игры с Францией и Боснией. В Страсбурге вообще нашу команду ждет, возможно, самый тяжелый матч всего отбора?

– Французы тоже будут без многих лидеров (не будет не только звезд НБА, но и игроков клубов Евролиги, включая Нандо де Коло из ЦСКА – «Матч ТВ»). Так что, на мой взгляд, условия равные для обеих команд. Во Францию поедем только за победой.

– Вы уже говорили, что вам нравится новый календарь ФИБА с переключениями с клуба на сборные и обратно. Теперь в эту цепочку добавляется еще и Матч звезд. Это позитивные эмоции или дополнительная физическая нагрузка?

– Безусловно, какая-то нагрузка есть. Но все равно это эмоциональный отдых. Когда ты все время в одной атмосфере, среди одних и тех же игроков – это не то что приедается, но бывает тяжело держать планку. А тут разгрузка, встреча с ребятами, которых редко видишь по ходу сезона. Ну и плюс огромная честь выступать за свою страну. Такая смена обстановки и клубному сезону пойдет на пользу.

– Вы единственный, кто на обоих Матчах звезд Единой лиги завоевывал индивидуальные призы. Год назад выиграли конкурс трехочковых. Почему не стали защищать титул сейчас?

– С удовольствием поучаствовал бы снова. Но мне не предлагали. Наверное, у других ребят был выше процент, чем у меня.

– Месяц назад, после победы над ЦСКА, ваш отец и главный тренер «Зенита» Василий Карасев предлагал вам стать MVP Матча звезд и пересесть на призовой автомобиль, а свой нынешний Porsche Panamera отдать ему. Договор в силе?

– Да я наоборот могу с ним поменяться. Он мне свою машину, а я ему – этот пикап, который не смог завести. Тоже неплохой обмен будет.

– Невозможно удержаться от сравнений Матчей звезд в России и в НБА? Тем более что они проходят в одно время.

– Да. В Америке немножко больше шоу, да и там целых три дня, а не один. Матч новичков, конкурсы и главный матч. Но в плане красочности у нас тоже все очень неплохо. Что в Сочи год назад, что сейчас в Питере. Хорошая традиция, и, надеюсь, она будет только расти. Организация – супер.

– Что-то еще можно улучшить?

– Даже не знаю. Может, четверть сделать 12 минут? Или тоже разбить на несколько дней.

– Заокеанский Матч звезд будет в ночь с воскресенья на понедельник. Тренер сборной Сергей Базаревич вам не запретит его смотреть? Режим все-таки.

– Нет, таких разговоров не было. Сергей Валерьянович только спросил: «Готов?» Я ответил: «Конечно, как всегда».

– На конкурсе бросков сверху Тайлер Ханикатт очень неприятно упал. Получается, расслабляться нельзя даже на Матче звезд?

– Да, есть риск. И тренер нам говорил, что нельзя расслабляться. В первой четверти все играли спустя рукава, и потом было тяжело эмоционально перестроиться. Как раз после такой «расслабухи» легко получить повреждение. Поэтому в конце играли с полной концентрацией – в первую очередь чтобы не травмироваться.

– Почти весь сезон перед Матчем звезд весь Петербург ждал, что вы станете MVP на домашней площадке. Когда стало известно, что Алексей Швед не сыграет – почувствовали, что дорога открыта?

– Да если бы и Леха был, я бы тоже старался играть красиво. Но, конечно, при своих болельщиках особенно хотелось проявить себя, и ребята в этом очень помогали. Я рад.

– В одном из моментов вы отдали пас партнеру по «Зениту» Дрю Гордону, который в Матче звезд играл за ваших соперников.

– Да?

– Да. В первой половине.

– Может быть. Смотрю – знакомое лицо. Да еще и в синей привычной форме. Вот и отдал.

– Во время этого интервью вы обнялись с талисманом ЦСКА Конем. Это знак, что летом нам стоит ждать новостей?

– У меня контракт с «Зенитом» и на следующий сезон. Пока в Питере все нравится.

– А об НБА думаете?

– Все о ней думают. Мне 24 года, пока есть шансы. Сейчас просто «работу работаю» каждый день. Стараюсь делать максимум, а там – как получится.

Фото: Ира Сомова / Единая лига ВТБ