«Знарок сказал: «Как ты будешь тренировать в России, если не материшься?» Тренер, который заставлял игроков ходить по стеклу

Айнарс Багатскис – главный тренер сборной Латвии. Он играл с «Нижним Новгородом» в Евролиге, победил Россию на чемпионате Европы, а теперь ответил на острые вопросы Никиты Загдая в рубрике «Честное баскетбольное».

– Я представляю вас как тренера. Но вы же никого не тренируете сейчас.

– Ммм… это часть нашей жизни – иногда не работать. Правда, я считаю, что тренером вообще ни разу не работал. Я трудился. У меня было хобби. Был игроком, потом автоматически перерос в тренера, получил образование. Сейчас после восьми лет работы в сборной и клубах наступил такой хороший перерыв.

– Вы хотите снова стать практикующим тренером?

– Уже хочу.

– Для того, чтобы вам стать тренером, нужно, чтобы кого-то уволили.

– А это мне не нравится.

– Но ведь нет команды без тренера…

– … И никогда не будет. Тренеры – очень часто люди, которые в крайней степени понимают спорт, понимают баскетбол. И иногда их меняют. Великий тренер Гомельский сказал, что ты должен очутиться на коленях, чтобы потом смог встать. Это не моя ситуация сейчас, но в такой ситуации я был.

– За какими командами сейчас особенно пристально смотрите?

– Не могу назвать конкретные команды. Я смотрю матчи Евролиги, Кубка Европы, есть и в Лиге чемпионов интересные игры.

– За Единой лигой ВТБ тоже следите?

– Само собой.

– В «Нижний Новгород» пойдете? Или дождетесь, пока они в Евролигу попадут? Понимаете, почему я про них говорю?

– Могу представить.

– Когда вы пришли в «Нижний Новгород», говорили вслух: «Он пришел на все готовое».

– Я не соглашусь, что пришел на все готовое. Посмотрите, какие игроки в команде были перед тем, как мы вышли. Конечно, это был сумасшедший успех. Очень большой вклад внес Зоран (Лукич, главный тренер «Нижнего Новгорода» до Багатскиса и сейчас. – «Матч ТВ»). Но приходит время, когда тебе нужно двигаться дальше. Поэтому Зоран клуб поменял. Выйти в Евролигу – это одно. Второе – если помните, мы вышли в топ-16, чего никто не ожидал. То есть в Евролиге мы не были мальчиками для битья, если помните тот сезон.

– Это был хороший сезон, но он стал продолжением сказки сезона предыдущего. Или это отдельная история?

– Нет. Если не ошибаюсь, в лиге ВТБ мы тогда стартовали с 12 побед подряд. Когда мы проиграли, я сказал, что каждой сказке приходит конец. К сожалению. Мы не можем в команде постоянно думать о том, что было вчера. Я вообще считаю, что в профессиональном спорте нет прошлого и нет будущего. Есть сегодняшнее.

– Вы однажды назвали себя «тренером – умеренным диктатором».

– Тренер должен добиться того, что он видит на площадке и вне ее любыми способами. С некоторыми надо поговорить, объяснить, на некоторых надо накричать. Хороший пример был у меня в Красноярске. Один из игроков сказал мне: «Вы так хорошо, так прямо все объясняете, но можно чуть-чуть матом это все сказать?». Я ответил: «Какие проблемы?» Потом, когда я это рассказывал Олегу Знарку, тогда только начинавшему работать в России, он мне сказал: «Как ты вообще можешь здесь работать, если ты матом не объясняешь?» Говорю: «Ну, я стараюсь чуть-чуть по-другому».

Почему я диктатор? Прежде всего я считаю, что не нужно бороться с игроками, перевоспитывать их, упрашивать. Один раз можно переубедить, один раз можно наказать, но второго-третьего раза уже не надо. Лучше его уволить и взять другого игрока, чтобы не мучить ни себя, ни его, ни команду.

– Какую команду в тренерской карьере вспоминаете с особенной теплотой?

– Первый ответ, который сразу приходит – сборная Латвии. Я не могу сказать, что это последняя сборная Латвии, с которой на последнем Евробаскете мы заняли 5-е место, а раньше занимали 15-20-е…

– Подождите-подождите, малюсенькая Латвия – я видел на карте – заняла 5-е место в Европе. И вы говорите, это плохо?

– Вы знаете, у меня остался еще осадок. Нас всегда учили, что хорошо так, как есть. Я никогда не соглашаюсь с этим. Заочно мы знали, что можем достичь многого. Когда проиграли словенцам, остался осадок. Но все-таки мы проиграли только два матча – и оба будущим финалистам. Проиграли минимально, это часть работы. Но мы знали, что можем больше.

– А что нужно было сделать, чтобы не было осадка?

– Выиграть. Когда-то я считал, что в профессиональном спорте, в баскетболе есть только одно место – первое. Остальные все вторые. Сейчас так не считаю.

– Вы один из немногих, кто остановил Алексея Шведа. Против Латвии он провел худший матч на Евробаскете.

– Условно да, тем не менее, для нас было важным не только остановить Шведа. В сборной России есть много игроков Евролиги, в том числе, один из лучших центровых Европы на мой взгляд, который может играть в НБА (и не знаю почему не играет) Тимофей Мозгов. Так что мы должны были понять, что цель в игре против России – не только остановить Шведа. Это команда. И в ней игроки вау-уровня.

– Когда вы в последний раз проигрывали бросковую дуэль?

– Сыну проиграл летом.

– Не-не, поддавки не считаются. По-настоящему.

– Не, я реально проиграл. Скажу так: если я соберусь и буду видеть цель, и мне не надо двигаться больше 1-2 метров – никогда не проиграю.

– Я думаю, что мало кто помнит, но была в Екатеринбурге такая команда – ЕВРАЗ. Вы там играли вместе с Виктором Кейру.

– Да, он хороший парень, хороший игрок с профессиональным отношением. И то, как дальше сложилась его карьера, только подтверждает мои слова.

Вообще интересно было. 2003 год. В Латвии я никому не был нужен, но я еще был на контракте. «Вентспилс» со мной почему-то не считался, хотя на чемпионате Европы я почти по 20 очков в среднем забивал. И Екатеринбург меня тогда выкупил. Это был первый трансфер латвийского баскетбола, наверное. Мне было 36 лет, и процент был у меня – ого-го какой. Приехал в Екатеринбург за неделю, пока по контракту не было ясности. Тренировался пока, как у нас говорят, «насухую» с командой, в играх не участвовал. Первая игра для меня была с УНИКСом. Я сказал: «Давайте я сыграю просто так, а если не договоримся – уеду домой». В той встрече, не помню уже, я 27 или 28 очков набрал, хотя играл разыгрывающего. После этого все контрактные обязательства были выполнены, и я остался.

– Последний раз, когда вы выгоняли игрока из команды?

– В последний раз я хотел выгнать, мне не разрешили. Две причины должно быть. Первое, на что я смотрю – профессионализм. Я не понимаю, когда игрок, который на словах говорит, что он за команду, за товарищей, за тренера, что отдаст все, может перед игрой или даже в день игры нарушить режим. Вторая – если ты берешь игрока и видишь его в какой-то определенной роли в нападении или защите, но вообще выпадает из этого. Ну никак.

– А какие принципы – не спать с чужой женой, приходить трезвым на тренировку? Что-то еще?

– Ха-ха! Ну какие… Все одновременно. Не спать с чужой женой, приходить вовремя, выполнять все, что ему тренер говорит.

– Вы же сами говорите – наслаждайтесь баскетболом, наслаждайтесь процессом. Но при этом пить нельзя.

– Каждый из нас наслаждается по-своему.

– Не все могут наслаждаться как вы. Вы ходили по стеклу босиком!

– И по углю ходил тоже.

– Вы игроков заставляли ходить!

– Не заставлял. Игроки по углю не ходили, только по стеклу. По углю только тренеры и весь тренерский штаб. И даже доктора.

– Это и есть философия «Наслаждайтесь процессом»?

– Но это точно кайф! Там же у нас даже дети и подруги игроков сборной шли по стеклу босиком! Это интересно – проверить себя, можешь ты или не можешь. Мы вместе с игроками и тренерами делали и более дикие вещи, как это может показаться со стороны.

– Какие?

– Ну вот ходить по углю – это же гораздо опаснее. Арматурные спицы из стали сгибали. Тренировались рано утром, причем я отбирал у игроков телефоны.

– Отбирали телефоны?!

– Иногда, да.

– Вы серьезно?

– Да, я понимаю, это очень жестко звучит. Что еще? Я старался выводить игроков из зоны комфорта. Это к тому, чтобы игрок мог лучше сфокусироваться на том, что он делает, чтобы он больше познал свои возможности.

– Ваши пресс-конференции – отдельное наслаждение. Их можно было разбирать на цитаты, журналисты вас запомнили. Это все в публичном пространстве. А что вы говорили в раздевалке?

– Это отдельная тема. То, что происходит внутри команды – святое, это не выносится наружу.

– Хороший скромный парень, который любит делать партнеров лучше и отлично пасует – Дима Хвостов. Вы ему однажды сказали, что будете его штрафовать, если он не будет бросать «трехи». Мол, «будь эгоистом, будь негодяем, бросай».

– Я не соглашусь. Бросать ведь можно по-разному. Почему-то в Европе полно экс-игроков НБА, которые бросают без стыда и совести по 30 или больше раз за матч, надо или не надо. И при этом команда ничего не выигрывает. Хвостов – это отдельная история. Я не понимаю, почему предыдущие тренеры сказали ему, что он должен быть чистым распасовщиком. По-моему, он очень-очень талантливый.

– Просто скромный.

– Это вы у него спросите.

– Он не разговаривает с журналистами.

– Я знаю.

– Самый лучший баскетболист, с которым вы когда-либо работали?

– Из тех, с кем играл – наверное, Сабонис. Это вау!

– Вы довольны нашей беседой?

– Да. Я думаю, мы хорошо провели время. Мы наслаждались этим.

– Да, вы мне предложили пройтись по стеклу.

– Телефон не буду отбирать.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Евгений Биятов