Сборная Москвы — победитель женского баскетбольного турнира на Спартакиаде сильнейших

Сборная Москвы завоевала золото женского баскетбольного турнира на Спартакиаде сильнейших.

В финале соревнований москвички на своей площадке обыграли представительниц Свердловской области со счетом 74:54 (12:17, 15:14, 25:6, 22:17). В составе столичной команды 23 очка набрала Мария Крымова, за сборную Свердловской области по 14 очков заработали Альбина Ражева и Анастасия Шилова.

Ранее в понедельник в матче за бронзу баскетболистки Курской области обыграли команду Московской области.

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов завершится 2 октября.

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