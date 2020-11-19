В НБА прошел виртуальный драфт-2020. Мы выбрали самое главное

Минимум обменов, но без пары сюрпризов все же не обошлось.

Минимум обменов, но без пары сюрпризов все же не обошлось.

«Миннесота» долго не хотела выбирать первой. Но все же пришлось забрать суператлета

Драфт–2020 сильно заранее получил ярлык слабого по подбору талантливых исполнителей, и косвенно клубы НБА подтвердили восприятие экспертов: ни одного резонансного подъема вверх через обмен. Выбиравшая первой «Миннесота» до упора ждала возможности обменяться вниз, но желающих не нашлось. В итоге виртуальную церемонию драфта открыл Энтони Эдвардс.

Из тройки лидеров, куда также входили Ламело Болл и Джеймс Уайзмен, Эдвардс больше всего подходил «Тимбервулвз». Это элитный атлет с колоссальным пространством для роста и столь же впечатляющим набором недостатков: суета в защите, ужасный выбор момента для атаки и никудышные броски в прыжке. Пожалуй, слишком много для общего первого номера, но таков уж драфт–2020. В конце концов, это парень из команды университета Джорджии, завершившей сезон на предпоследнем месте в конференции SEC.

Получится ли у Эдвардса раскрыть свой потенциал в непривычной роли третьей опции на площадке после Д’Анджело Расселла и Карла-Энтони Таунса? Во всяком случае, для самого игрока попадание в «Миннесоту» — хороший расклад. Он даже может побороться за звание лучшего новичка сезона, учитывая, что за последние 12 лет в половине случаев этот титул забирал первый номер драфта.

«Голден Стейт» взял центрового. И в то же время потерял из-за травмы Клэя Томпсона

Представьте, вы месяцами готовитесь к драфту, просматриваете потенциальных новичков, а прямо во время церемонии получаете новость о том, что ваш второй номер Клэй Томпсон травмировл ногу. Препятствия на пути к плей-офф начали расти, как коронавирусные ограничения.

Надо отдать должное руководству «Уорриорс», никто не запаниковал — клуб забрал лучшего игрока из своего списка, не поддавшись соблазну тут же найти прямую замену выбывшему из строя Томпсону. У «Голден Стейт» есть ресурсы для того, чтобы взять атакующего защитника на рынке обменов до понедельника, так что держите руку на пульсе.

Что же касается самого Джеймса Уайзмена, на котором остановились калифорнийцы, то нет на драфте игрока с более нетрадиционной карьерой. В студенческом баскетболе он провел целых три матча, после чего был дисквалифицирован из-за нарушения правил NCAA по премированию молодых игроков. Проще говоря, взрослые дяди ему дали денег, а он взял, что категорически запрещено в условиях спартанского студенческого спорта в США. Впрочем, клубам НБА возможности 216-сантиметрового Уайзмена были хорошо известны по школе, так что с котировками на драфте проблем не возникло.

Без опыта игры на студенческом уровне Уайзмен становится стартовым центровым в «Голден Стейт», где будет играть бок о бок со Стефом Карри и Дрэймондом Грином. Его не очень будут нагружать в первые пару сезонов, но опыт игры в плей-офф парень должен получить сразу. Вообще любопытно, что клубы НБА не стеснялись высоко брать центровых — вымирающую позицию в лиге в том смысле, что хорошего центрового можно найти и на рынке. Однако из первых 16 баскетболистов на драфте четверо будут хотя бы часть игрового времени проводить на позиции пятого номера (помимо Уайзмена это еще Оньека Оконгву в «Атланте», Джейлен Смит в «Финиксе» и Айзейя Стюарт в «Детройте»).

У «Хорнетс» наконец появилась суперзвезда. Ради Ламело Болла их матчи будут смотреть все

С тех пор, как «Хорнетс» возродились в Северной Каролине, главной проблемой команды была ее абсолютная иррелевантность на карте НБА. Выбор на драфте не всегда продиктован желанием усилить проблемную позицию или найти подходящего по игровым параметрам таланта. Порой важно обрести новое лицо, через конкретного игрока отыскать идентичность команды. Ламело Болл в «Хорнетс» — именно такой случай.

Чтобы Болл смог стать звездой на уровне всей лиги и добивался с «Шарлотт» значимых результатов, его нужно окружить правильными помощниками. Самого Ламело при этом надо научить обороняться, лучше принимать решения на площадке и хотя бы немного подкачаться. Но у третьего номера драфта–2020 есть в арсенале вещи, которым нельзя научить: в первую очередь, гениальный пас.

Это могут быть самые творческие два метра в НБА, и с первого дня Болл способен набивать трипл-даблы. Он ни у кого в команде не отберет броски и сделает всех остальных одноклубников только лучше. Да, первые пару сезонов на показатели его эффективности в нападении лучше смотреть сквозь пальцы, но то, что кому-то вообще захочется на них смотреть — уже плюс. Игры «Хорнетс» с Боллом на площадке будут смотреть не только в Северной Каролине, но и по всей стране.

А еще Ламело и его старший брат Лонзо – первые в истории НБА братья, каждый из которых был задрафтован в топ-5.

«Сакраменто» дождался Халибертона. Блестящий старт нового генменеджера «Кингс»

Когда на церемонии подошел черед выбирать «Финикс Санз», многие были уверены, что сейчас наконец прекратится падение атакующего защитника Тайриза Халибертона. В некоторых драфт-прогнозах ESPN он шел вторым после Ламело Болла, а вылет из топ-10 вообще стал сенсацией. Но «Санз» забрали здоровяка Джейлена Смита. Если бы церемония не была виртуальной, по залу наверняка разлетелся бы недоуменный ропот болельщиков.

Несчастье одного — счастье другого. Новый генеральный менеджер «Сакраменто» Монте Макнейр начал свою эпоху с грандиозного подбора игрока, о котором в клубе даже мечтать не решались. Речь идет о сверхэффективном результативном втором номере, который, кажется, вообще не принимает плохих решений на площадке. Да, атлетизмом тут и не пахнет, с дриблингом тоже серьезные проблемы, но, во-первых, «Сакраменто» взял его 12-м по счету, а, во-вторых, «Кингс» должны идеально встроить новичка в пару к Деаарону Фоксу. У Фокса доминирование в фазе атаки и взрывная манера игры, у Халибертона — особое видение площадки и стабильный бросок.

«Филадельфия» и «Детройт» использовали драфт как средство ускоренной перестройки

Работа «Филы» и «Детройта» минувшей ночью — подтверждение того, что драфт можно использовать совершенно по-разному. Это не просто однообразный выбор лучших студентов, это универсальный набор инструментов для команд. Кому-то не хватает одного игрока для выхода на новый уровень, кому-то нужно лицо на афиши игр, а кто-то меняется до неузнаваемости.

«76-е» начали с того, что отдали Эла Хорфорда и его 60-миллионный контракт в «Оклахому» в обмен на Дэнни Грина и Терренса Фергюсона. По ходу пришлось потерять право выбора в первом раунде будущего драфта, а также 34-й выбор здесь и сейчас, но зато клуб сэкономил $20 миллионов на предстоящий сезон. Затем «Филадельфия» выбрала Тайриза Мэкси и обменяла Джоша Ричардсона вместе с 36-м выбором в «Даллас» за Сета Карри. За одну ночь клуб решил свои финансовые проблемы и при этом сбалансировал состав. Умно.

Проблемы «Детройта» с составом были еще глубже, но и здесь решения получились изящными. «Пистонс» отдали Люка Кеннарда за 19-й выбор на драфте — показалось, что низковато, учитывая, что три года назад его взяли на 12-й строчке. Но что толку смотреть в прошлое, к тому же, бесславное? «Детройт» забрал троих интересных игроков по итогам ночи: габаритного плеймейкера Киллиана Хэйса, не по годам мудрого в вопросе пик-н-роллов, неплохого пасующего и здорово исполняющего свободные броски; широкоплечего Айзейю Стюарта, рубящего всех подряд под чужим щитом; и Саддика Бея, универсального форварда, реализовавшего 45,1 процента трехочковых в прошлом сезоне. Таким перспективным «Детройт» не выглядел давно.

Без зрителей и блокбастерных обменов. Атмосфера на драфте подкачала

Две вещи, которые разочаровали на драфте–2020, — его виртуальность и предсказуемость. Технологичный комплекс ESPN сделал все по красоте, но все равно это не сравнить с энергетикой «Барклайс-Центра». Пандемия отняла у нас шанс увидеть реакцию фанатов «Никс» на спорный выбор Оби Топпина под восьмым номером.

А помните, сколько перед драфтом было разговоров об обменах лотерейными билетиками? Нам обещали сделки с участием «Миннесоты», «Голден Стэйт», «Шарлотт», «Чикаго» и других. И что в итоге? За первые полтора часа главные сенсации — это падение Дени Авдии и Тайриза Халибертона. Все прогнозы, составленные за последние месяцы, выглядели адекватно, а это всегда означает, что драфт прошел скучно.

Когда же лотерейная часть первого раунда осталась позади, вот тут обмены стали летать с такой скоростью, что следить за ними стало совершенно невозможно. По одним только действиям «Никс» нужно было писать отдельную страницу в Википедии. Но интересовать это могло только больших специалистов по отдельным командам. Большие имена остались нетронутыми.

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