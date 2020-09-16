«Важнейший момент финала — и тут величайший игрок России падает». 13 лет назад сборная России стала чемпионом Европы

Посекундная хроника финала с Испанией от Дэвида Блатта.

Посекундная хроника финала с Испанией от Дэвида Блатта.

Ровно 13 лет назад сборная России стала чемпионом Европы, когда никто этого не ждал. Для отечественного баскетбола это было первое золото мужского Евробаскета за 22 года — в 1985-м была еще сборная СССР.

Летом 2017 года РФБ на фестивале «Экспо-баскет» устроила большое празднование 10-летия первой большой победы в истории сборной России. Три года назад еще не было никакого коронавируса, в Лужники еще можно было приезжать без масок, перчаток и ограничений по численности, а у Дэвида Блатта еще не нашли неизлечимую болезнь — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Главный тренер золотой сборной России по-прежнему бодр духом и все так же остроумен. Но его монолог на «Экспо-баскете-2017» — до сих пор одно из самых запоминающихся его выступлений, которое давно заслужило перевода в текстовую версию. Теперь оно перед вами.

Финал Евробаскета-2007 Испания — Россия в исполнении Дэвида Блатта:

У наших игроков был характер. Без него не бывает больших побед. Мы могли выигрывать матчи в защите, а могли — в нападении. И это уникальное сочетание, потому что большинство команд, которые я тренировал, были хороши в атаке и плохи в обороне. Мы могли пропустить 85 очков, но все равно победить, потому что набрали 90. Именно это мы сделали в полуфинале против литовцев. Не смогли их остановить в защите — но по крайней мере сами набрали больше очков. И вышли в финал с Испанией, где все были против нас. 19 тысяч болельщиков (официальная посещаемость — 15 500, но в мадридском Palacio de Deportes de la Comunidad было явно больше. — «Матч ТВ»).

Как мы играли быстрый отрыв? Обычно ты берешь подбор — и потом [по-русски] «Бежать, бежать!». А мы брали мяч в руки и делали вот так [имитирует очень медленный дриблинг]. Сколько там по правилам давалось времени, чтобы пересечь центральную линию? 8 секунд? Мы использовали секунд 7, чтобы перевести мяч на чужую половину — и останавливались. И в каждой атаке бросали, как правило, на 23-й секунде из 24 отведенных правилами. В первой половине мы набрали сколько? Очков 20? (На самом деле Россия набрала 22 уже в первой четверти, а к большому перерыву вела 34:31. — «Матч ТВ».) Испанцы нас уничтожали. Но я продолжал говорить игрокам: «Ждите, ждите». Потому что знал: если мы сможем удержаться на небольшой разнице, то заставим соперников нервничать. Им станет некомфортно.

Иногда вы играете не только руками-ногами, но и мозгами. И мои баскетболисты в какой-то момент поняли важность момента и чего мы добиваемся. Мы потихоньку подбирались ближе и ближе, заставляя испанцев нервничать все больше и больше. И когда осталось отыграть совсем чуть-чуть, Джей Ар Холден промахнулся из-за дуги. Испанцы тут же бегут в ответную атаку и играют на Пау Газоля, который забивает потенциально самый важный мяч всего турнира. [59:54 в пользу Испании за 1:48 до конца — как выяснилось, это были последние очки хозяев в финале] Он не просто забил, а сделал это с фолом! Игра окончена?

Нет. Нет-нет-нет. Мы были спокойны. Газоль в итоге промазал штрафной. После этого штрафные Кириленко, его же перехват и бросок Моргунова сократили разницу до 1 очка. Но мы все еще проигрывали.

30 секунд до конца, у нас «-1». Болельщики сходят с ума. Они у себя дома, в Испании, и их команда вот-вот выиграет золотые медали. Но нет. В России [далее по-русски] надежда умирает последней!

Мы кричим: «Защита, защита!» [по-русски]. Правильно? Играем в защите. Газоль получает мяч в нападении, но он не видит, что сзади к нему подкрался Холден — Джей Ар крадет мяч! Дальше происходит вот что. [Блатт идет к краю площадки, на воображаемую скамейку сборной России] Я у боковой линии. Джей Ар перехватывает мяч, на игровых часах остается 25 секунд. Я тренер, я должен находиться за пределами площадки. Но я где-то здесь [бежит в сторону центрального круга] и кричу: «Остановись! Стоп!». Я практически схватил Холдена и сказал ему не торопиться. Андрей Кириленко всегда спокоен. Это игра за чемпионский титул — а он совершенно невозмутим. Стоит на площадке и показывает вот так [повторяет движения ладонью вниз] — мол, спокойно. Это игра всей нашей жизни!

Холден приходит с ведением на дугу, хочет сыграть пик-н-ролл с Моргуновым, но не получается. Ничего не дают сыграть, вариантов нет. Тогда он отдает мяч Захару Пашутину.

Захар был великолепен в том матче. Но он не хочет этот бросок! Потому что умный! И он возвращает мяч Холдену, говорит: «Нет, ты бросай!» Джей Ар стучит, стучит, стучит… Две секунды остается.

И он бросает. Попадает в переднюю дужку, и оттуда мяч отскакивает сюда [Блатт бросает мяч в точку выше и левее кольца]. Представляете, да? Отсюда попадает сюда. Нет ни единого шанса, что после этого мяч попадет в кольцо. Это невозможно! Мы в России, здесь много великих математических умов. И мы понимаем, что мяч при броске справа и отскоке от левой части щита не может попасть в корзину. Невозможно! Но!

Но в этом сила российского баскетбола. Большая рука сверху берет мяч из этой точки щита и отправляет его в корзину! И он залетает. Невероятно.

Но игра еще не закончена! Мы же в Испании. Бросок был сделан за 1,8 секунды до конца, так что к моменту попадания мяча в корзину на часах оставалось, может, 0,5 секунды. Но мы в Испании! Внезапно после тайм-аута я вижу на табло 2,5 секунды! Что происходит?

Окей. Теперь Испания вводит из-за боковой. Наша скамейка очень спокойна. Все, кроме меня. Андрей спокоен, как всегда. Виктор [Хряпа] к тому моменту уже выбыл из игры с пятью фолами. Но мы спокойны, у нас все в порядке.

Испанцы вводят мяч. И дальше происходит то, что случается даже с великими. Мы все знаем, что Андрей Кириленко — лучший игрок в истории российского баскетбола. Это не только большой талант, но и огромный характер, что важнее всего. Он находится в трехсекундной зоне и видит, что сейчас произойдет. Потому что [по-русски] умный. Но мой лучший игрок совершает ошибку. Не знаю, что с ним случилось. Пау Газоль получает мяч, а Андрей… Помните, что это величайший игрок России! Он провел невероятный финал и весь турнир, стал MVP Евробаскета. И он упал!

Поймите все: это и есть настоящая жизнь. Можно ошибиться в одном моменте, но реальное значение имеет, какие усилия вы прикладываете. И усилия Андрея, всей команды, менеджеров, сотрудников федерации, болельщиков — в сумме дали идеальное сочетание стремления к успеху. Газоль выбросил этот мяч, Андрей все равно успел подняться на ноги и вместе с Сергеем Моней помешать испанцу.

Мяч был близок к попаданию, но все же выскочил из кольца. И я никогда не забуду, как Антон Понкрашов взял подбор и выбросил мяч на трибуны. Я люблю Антона, как и всех своих игроков, разумеется. Но я все еще зол на него, потому что хотел забрать этот мяч! Он должен был храниться в РФБ вместе с кубком. Но это в любом случае очень особенный момент для нашей сборной и для всего российского спорта. Лично я благодарен и польщен тем, что был частью этого успеха. И благодарю всех вас.

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