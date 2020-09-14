«Лейкерс» — в полуфинале НБА впервые с 2010-го. В тот год Коби в последний раз стал чемпионом

А «Денвер» спасается в пятый раз. С дерби Лос-Анджелеса придется подождать.

А «Денвер» спасается в пятый раз. С дерби Лос-Анджелеса придется подождать.

В плей-офф НБА определились три полуфиналиста из четырех

За титул чемпиона Восточной конференции поборются «Бостон» и «Майами» — первая игра 15 сентября

На Западе «Денверу» и «Клипперс» понадобится седьмой матч во вторник, победитель выходит на «Лейкерс» — эта серия стартует 18 сентября

Мы вас предупреждали, что всё так и будет.

«Лейкерс» во второй раз в этом плей-офф проигрывают на старте серии, а потом превращают 0-1 в 4-1. Леброн и его команда — это стадо аллигаторов, которые лениво плавают в озере и открывают рот только когда добыча уже близко. Калифорнийцы точно знают, сколько сил нужно для победы, и не позволяют себе тратить больше. Восемь выигранных матчей позади, до чемпионского титула — еще столько же. Путь продолжается.

У легендарной команды 16 титулов чемпиона НБА (больше — 17 — только у «Бостона»), правда, с последней победы прошло 10 лет. В 2010-м Коби Брайант завоевал свой пятый перстень — с тех пор «Лос-Анджелес» не выходил даже в полуфинал. Но этот сезон — особенный.

Для Леброна Джеймса это был «сезон отмщения» еще до его начала. А после гибели Коби Брайанта в январе никто не хочет стать чемпионом-2020 так, как «Лейкерс». Их действительно будет трудно остановить. И вот почему.

У «Лейкерс» по-чемпионски качественная защита. Мы могли не заметить, но за четыре года они превратились из худшей команды конференции (17 побед из 82!) в лучшую. И «виноваты» тут не только Леброн и Энтони Дэвис. Еще одна суперзвезда «Лос-Анджелеса», которая вместе с Королем и Монобровью точно так же приносит победы, — это командная оборона. Построение стены под кольцом — дело, в котором участвует каждый. Например, мистер Хайлайт — Алекс Карузо. Внимание на позиции № 5 и особенно № 1, где 26-летний защитник уничтожает Джеймса Хардена. Карузо — тот, кто никогда не опаздывает на вечеринку.

Кстати, зарплата Карузо в этом сезоне — 2,75 миллиона долларов, Хардена — 38,2 миллиона. Один — незадрафтованный новичок, чей первый контракт в НБА даже не был гарантированным. Другой — состоявшаяся суперзвезда, проводящая в лиге 11-й сезон.

А теперь угадайте: кто помогает вести команду к чемпионству, а кто уезжает из пузыря с достижениями вроде титула лучшего снайпера пятого матча с «Лейкерс».

Коби знал всё еще год назад. Харден делает огромную работу, чтобы его команда имела шансы на победу в важных матчах. Но при такой системе он и «Хьюстон» не станут чемпионами.

Проблема «Хьюстона» как раз в этом: в матче, проигранном с разницей «-23», Харден все равно самый результативный. Что это значит? Что больше очки набирать некому. «Лейкерс» в этом плей-офф показывают действительно крутую оборону, но давайте честно: «Рокетс» им в этом неплохо помогли. Потому что в матче против команды, имеющей примерно одну целую две десятых опции в атаке, ты заранее знаешь, чего ждать. И чтобы побеждать такого соперника, необязательно иметь в составе Леброна.

В пятом матче техасцы выпустили 49 трехочковых (не 60 — уже слава богу) и попали чуть больше четверти из них — 13. «Лейкерс» забили около половины — 19 из 37. Конец истории. 10 лет в полуфинале не было команды из Лос-Анджелеса, теперь снова есть.

Будет ли вторая? Ответ на этот вопрос, кажется, знает Никола Йокич. Центровой «Денвера» перед седьмым матчем с «Клипперс» уверен, что все давление будет на соперниках.

В истории плей-офф НБА еще ни разу не было дерби Города Ангелов. Теперь уж, возможно, и не будет.

«Клипперс» после счета 3-1 доигрались до 3-3. Серия обнулилась, всё решится во вторник в седьмом матче.

«Денвер» — самая невероятная команда плей-офф-2020. Он уже пять раз мог вылететь, но все еще жив.

В этом плей-офф «Наггетс» выиграли уже пять матчей, в которых поражение означало вылет (при счете 1-3, 2-3, 3-3 с «Ютой», при 1-3 и 2-3 с «Клипперс»).

Первая команда, отыгравшая отставание «-15» в трех таких встречах.

Первая команда в истории НБА, которая проведет игру № 7 в четырех сериях подряд.

Кстати, есть версия (вполне рабочая), откуда у команды Майка Мэлоуна такая способность к выживанию в экстремальных условиях.

Ходит слух, что лига заставляет команды, находящиеся на грани вылета, приезжать на игру с чемоданами. Проиграл — и едешь прямиком в аэропорт, выиграл — возвращаешься в отель. Но говорят, что Никола Йокич слишком ленив и просто не собирает вещи.

Когда «Денвер» горит 1-3 в серии, он включает режим Леброна Джеймса. Кстати, именно его «Кливленд»-2016 был последней командой, превратившей 1-3 в 4-3. Три следующих года подобное не удавалось никому, а теперь «Наггетс» близки к тому, чтобы проделать трюк дважды подряд.

Они уже в истории. Сравнять счет после 1-3 в двух сериях подряд — раньше такого не делал никто.

Йокич — лучший.

«Никола, почему ваша команда играет лучше всего, когда она приперта к стене?» — «Не знаю. Хороший вопрос».

Нет, Йокич правда лучший. Сначала серию с «Клипперс», как и первый раунд с «Ютой», тащил Джамал Мюррей. Но в какой-то момент у разыгрывающего не пошло, и подхватили другие. В пятом матче героем концовки стал Майкл Портер, в шестом Йокич набрал 34 очка, добавив 14 подборов и 7 передач. Что это вообще?

В начале второй половины «Денвер» горел «-19», и водитель шаттла «Пузырь НБА — Аэропорт Орландо» уже мог начинать прогревать двигатель. Но потом «Наггетс» выдали рывок 17:0. А добил в конце вот этим сумасшедшим попаданием Йокича с одной ноги.

Детские фото Николы — вроде бы мем 4-5-летней давности, но сейчас это снова актуально. Привет двукратному MVP финалов НБА Каваю Леонарду. У «Клипперс» — баланс 0-7 в матчах, где победа выводила их в финал конференции. Во вторник в любом случае произойдет что-то мощное. Либо «Клипперс» наконец попадут в третий раунд и сыграют первое дерби в истории плей-офф, либо «Денвер» опять удивит.

Ясно одно: Йокич снова не будет собирать чемоданы.

Пока «Лейкерс» ждут соперника по полуфиналу, на Востоке уже все готово. НБА любит всё нестандартное и нелогичное, поэтому третий раунд начнется на несколько часов раньше, чем закончится второй. Во вторник перед решающей игрой «Клипперс» — «Денвер» на соседней арене сыграют «Бостон» и «Майами» — и это уже финал Восточной конференции. До которого, кстати, впервые в истории не дошел ни первый, ни второй номер посева. «Бостон» — 3-й, «Майами» — вообще 5-й.

«Майами» вынес лучшую команду регулярного чемпионата даже как-то слишком буднично — 4-1, и «Милуоки» с Яннисом отправились на рыбалку первыми из участников второго раунда. «Бостону» с «Торонто» понадобились все семь матчей, и в седьмом всё решилось на последних секундах. Ключевой эпизод — блок-шот Маркуса Смарта на Нормане Пауэлле.

«Бостон» — «Майами». Вторник.

«Лейкерс» — «Денвер» / «Клипперс». Пятница.

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