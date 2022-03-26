«Формула-1» ради денег готова поехать под бомбежкой. Иначе останется без контрактов на полмиллиарда долларов

Пир во время чумы.

Пир во время чумы.

Едва научившись справляться с мировой пандемией (а точнее просто закрыв на нее глаза), «Формула-1» попала в новый и, возможно, более серьезный кризис. Возвращение «больших призов» в Саудовскую Аравию на этой неделе ознаменовалось своеобразным «салютом», который серии устроили повстанцы из соседнего Йемена. Прямо во время пятничной практики по нефтехранилищю в Джидде, менее чем в 16 километрах от гоночной трассы, был нанесен ракетный удар. Апокалиптичные кадры с массивным столпом дыма от горящих цистерн попали в трансляции и привлекли внимание самих гонщиков прямо по ходу заездов.

Несмотря на явную угрозу безопасности всего паддока, боссы «Ф-1» и международной автофедерации приняли решение не отменять Гран-при. Риск попасть под бомбежку на глазах у всего мира перевесила сумма контрактов с саудитами, которые играют для «королевских гонок» ключевую роль.

Удар специально нанесли именно сейчас. Из-за атаки «Ред Булл» попал в расистский скандал

Боевые действия на территории Йемена идут еще с 2000-х годов и примерно с этого времени в них на стороне признанного правительства участвует армия Саудовской Аравии. В ответ их противники, повстанцы-хуситы, с помощью дронов и баллистических ракет наносят удары по территории аравийской монархии. Несмотря на дорогостоящую систему воздушной обороны, перехватывать удается далеко не все атаки и периодически партизанам удается поражать объекты в глубине страны, как это было вчера.

Джидда, расположенная почти в 800 километрах от границы с Йеменом, является крупным логистическим центром с большим количеством предприятий энергосектора. Именно на их деньги и был возведен фешенебельный район Корниш, где проходят гонки «Формулы-1». По данным Reuters, удар по нефтескладу саудовской компании Aramco не привел к жертвам, но вызвал подрыв двух цистерн с топливом. Как утверждает агентство, повстанцы в последние недели намеренно усилили атаки по Саудовской Аравии из-за предстоящего перемирия на время священного для мусульман месяца Рамадан.

Гонщики, наблюдавшие последствия взрыва обе пятничные практики, пока осторожны в высказываниях, зато один из руководителей «Ред Булл» Гельмут Марко допустил крайне неуклюжий комментарий немецким СМИ.

— Макс (Ферстаппен) довольно расслаблен, (Серхио) Перес немного испуган. Но, если живешь в Мехико, то вряд ли там намного безопаснее, — заявил Марко в разговоре со Sky Germany.

Неудивительно, что болельщики уже начали подвергать австрийца остракизму за расистское высказывание.

В паддоке нет никого, кто мог бы настоять на отмене Гран-при. Последнее слово всегда будет за ближневосточными спонсорами

В ответ на происшествие пилоты в дополнение к плановому брифингу провели в пятницу еще одну встречу, длившуюся до поздней ночи. В итоге руководство чемпионата в лице Стефано Доменикали, глава FIA Мохаммед бин Сулайем и местные власти смогли убедить гонщиков, что их жизням ничего не угрожает, так как повстанцы вряд ли догадываются о «Формуле-1» и нацеливают ракеты только на нефтяные объекты. К слову, проводить подобные разъяснения для руководителей команд не понадобилось вовсе — в отличие от своих пилотов конюшни проявили небывалый консенсус и решили никуда не уезжать.

Для отмены гонки «Ф-1» не хватило волевых личностей уровня Ники Лауды, закончившихся еще пару десятилетий назад. Тех, кто мог устроить забастовку и запереться вместе с коллегами в гостинице, пока не выполнили бы их условия. Льюис Хэмилтон привычно дистанцировался от происходящего, а другой «нонконформист» Себастьян Феттель не приехал в Джидду из-за коронавируса. Правда, крайне сложно представить, что Себ стал бы критиковать организаторов и требовать отмены этапа, с учетом, что одним из титульных спонсоров его команды является тот самый нефтяной гигант Aramco, чьи заводы попали под ракетный удар.

Параллели с отменой гонки в Сочи провести не получится. Логика «Формулы-1» в обоих случаях отличается

С большой вероятностью многим любителям автоспорта в России захочется упрекнуть «Формулу-1» за двойные стандарты после исключения из календаря этапа в Сочи и проведения гонки «под бомбами» в Джидде. Тем не менее логика «королевы автоспорта» в обоих случаях была абсолютно разной.

В нашем случае отменена произошла лишь частично по политическим причинам. Как заявил сам промоутер отечественного этапа Алексей Титов, свое решение «Ф-1» объяснила неуверенностью в том, что российская сторона сможет выполнить финансовые обязательства. В случае с Саудовской Аравией такие гарантии есть и кроме того они жизненно необходимы самой серии.

Помимо «Астон Мартин» Aramco является главным партнером всей «Формулы-1», играет основную роль в амбициозном проекте по созданию «безвредного топлива» и заодно по разным данным обещает заплатить от 450 миллионов долларов до 535 миллионов евро за десять лет сотрудничества. В эти цифры не входит близкая к миллиарду долларов сумма от промоутеров самого Гран-при в Джидде.

Учитывая ощутимые финансовые потери за время пандемии, наложившиеся на взлетевшие расходы, «Формуле-1» однозначно не выжить без саудовской щедрости. Ни о каких отказах проводить этап из-за одной ракеты, попавшей даже не по трассе, речи сейчас быть не может. «Королевские гонки» все меньше возможны в нынешнем турбулентном мире, а на смену им судя по всему приходят «гонки на выживание».

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