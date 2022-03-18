«Феррари» выиграет, Хэмилтон провалится, «Хаас» станет банкротом. Прогнозы перед стартом «Формулы-1»

Какой будет новая эра «королевских гонок».

Какой будет новая эра «королевских гонок».

До первой гонки сезона-2022 остается чуть более суток, и уже в воскресенье мы узнаем, как разрешится целый ворох интриг, занимавший «формульное» сообщество на протяжении межсезонья. Так ли сильна «Феррари» и слаб «Мерседес»? Выживет ли «Хаас» после ухода Мазепина, да и вся серия в целом с учетом рецессии мировой экономики? Делимся наиболее смелыми ответами на эти и другие вопросы по предстоящему чемпионату.

«Феррари» выиграет несколько гонок, но говорить о борьбе за титул слишком оптимистично

Уже по итогам тестов гоночное сообщество отнесло скудерию едва ли не к главному фавориту предстоящего чемпионата. Но, как показывает история даже на примере самой «Феррари», звание «королей предсезонки» в «Ф-1» почти ничего не значит. В Барселоне и Сахире алые болиды смотрелись действительно стабильнее других, проехав наибольшее количество кругов в обеих сессиях. Это говорит о том, что концепт итальянцев, как минимум, получился надежнее машин конкурентов. Прибавивший в мощности двигатель также обещает возвращение «красных» в борьбу за победы, а вот доминирование по ходу всего сезона выглядит маловероятным.

Помимо элементарных провалов со стратегией из-за откровенной безалаберности, нынешняя «Феррари» славится тем, что регулярно проигрывает гонку вооружений во второй половине сезона. С учетом потолков бюджетов все значимые обновления команды с большой вероятностью опробуют еще до летнего перерыва, а на оставшихся этапах «затянут пояса». Следовательно, соперники должны довольно быстро перенять козыри итальянцев, и преимущество «Феррари» (если оно будет) в лучшем случае продержится несколько первых Гран-при.

«Мерседес» ждут тяжелые времена. У клиентских команд дела не лучше

Обладатели прошлогоднего Кубка конструкторов, напротив, подходят к первой гонке в статусе «андердога». «Мерседес», вероятно, стал жертвой бессмысленной инновации, которая вылилась в радикальное урезание боковых понтонов. Команда Льюиса Хэмилтона, конечно, может вернутся к ранней версии болида с относительно широкими «боками», но проблема с центровкой останется — конструкторы «трехлучевых» изначально сделали ультраузкую компоновку всех узлов. Следовательно, машина семикратного чемпиона мира продолжит скакать «галопом», пока не будет решен вопрос с чересчур гибким днищем. А этот момент потребует уже гораздо больше времени и усилий.

В отличие от «Феррари», вопросы вызывает и силовая установка «серебряных стрел». Помимо заводской конюшни не все в порядке со скоростью, в том числе у клиентских команд, использующих движки «Мерседеса». Похоже, что новое экологичное топливо пришлось не по вкусу немецким (на самом деле английским) моторам и стоило им мощности. Ресурсы такого гиганта, как «Мерседес», скорее всего, позволят ему «переварить» все проблемы по ходу сезона, но, возможно, к тому моменту Льюис Хэмилтон и его новый оруженосец Джордж Расселл уже вылетят из борьбы за титул.

«Хаас» проведет, вероятно, свой последний год в «Формуле-1»

Банкротство «Хааса» после ухода из команды Никиты Мазепина и денег «Уралкалия» выглядит все более реалистичным. Вызов на замену ветерана Кевина Магнуссена во многом объяснялся именно бедственным положением американцев. Как известно, датчанин может привести с собой компании магната Андерса Хольк Поулсена, чьей поддержкой пользуется на протяжении всей карьеры. Насколько хватит этих вливаний в условиях повсеместно растущих цен, неясно.

Не меньшую роль здесь сыграют результаты команды на трассе — попадание в очки и призовые сможет продлить жизнь «Хааса» еще на сезон и, главное, привлечь спонсоров. В противном случае коллектив Гюнтера Штайнера ждет финансовый коллапс или поглощение кланом Андретти, который все настойчивее стучится в дверь к «королеве автоспорта».

«Формуле-1» придется менять правила по ходу сезона

Введение нового техрегламента и одновременно ужесточение бюджетного лимита оказались серьезным просчетом руководства серии. Для решения проблемы «дельфинирования» командам могут понадобится дополнительные расходы, которые недопустимы по новым правилам. Вряд ли FIA и «Ф-1» пойдут настолько далеко, что внесут изменения в сам регламент и разрешат использование таких дорогостоящих систем, как активная подвеска, которая сразу же решила бы все трудности. Тем не менее точечные правки вполне возможны, особенно если одной из команд все же удастся оседлать скачущие болиды, найдя решение на грани правил. Еще более вероятным сценарием выглядит поднятие потолка расходов, о чем команды просят все настойчивее. И речь здесь совсем не о желании тратиться на совершенствование техники, а о необходимости довезти эту технику до следующей гонки с учетом дорожающей с каждым днем логистики.

Ферстаппен повторит успех — самый сильный болид у него

На данный момент наилучшие шансы на титул сохраняет действующий чемпион Макс Ферстаппен. Из всех топов «Ред Булл» удалось подготовить наиболее сбалансированную машину, заставив работать аэродинамику и при этом сохранив скорость. В отличие от «Феррари», «быкам» не пришлось добирать мощность двигателя или, наоборот, терять ее, как это, похоже, произошло с «Мерседесом». Шарль Леклер и Карлос Сайнс наверняка окажутся среди главных преследователей Макса, но у обоих по сравнению с голландцем нет опыта в сражении за чемпионство. Дополнительную роль может сыграть неясность с субординацией в «Феррари» — ни один из пилотов команды не планирует становится вторым номером и подходит к сезону сверхмотивированным. Дуэль напарников сыграет Ферстаппену только на руку.

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