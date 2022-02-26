От американского пузыря до итальянской шутки. Команды «Формулы-1», у которых не получилось доехать даже до старта

Как не надо приходить в гонки.

Как не надо приходить в гонки.

Пока в Барселоне шли тесты новейших болидов «Ф-1», одной из главных новостей за пределами паддока стало возможное появление в чемпионате первой за шесть лет новой команды (не считая смены вывесок в «Рено» и «Форс Индии»).

О намерениях создать коллектив с нуля заявил гоночный клан Андретти, ранее уже собиравшийся приобрести формульную «Альфа Ромео» (по сути, является командой «Заубер», выступающей под брендом итальянцев. — «Матч ТВ»). Правда, пыл Майкла Андретти довольно быстро остудили в ФИА, где в ближайшее время не собираются расширять состав участников «Формулы-1».

Безусловно для американской Liberty Media, владеющей чемпионатом, возвращение в «королевские гонки» знаковой для США (да и всего автоспорта) фамилии с собственной командой было бы неплохим пиар-ходом с учетом растущего рынка в Штатах. Однако даже если боссы «Ф-1» продавят ФИА, новичков ждут почти неподъемные расходы, начиная со вступительного взноса в 200 миллионов долларов, которые компенсируют потери в призовых нынешним участникам. Данное правило — один из ключевых пунктов в действующем договоре согласия команд, практически он превращает «Формулу-1» в закрытый клуб.

Поэтому, вполне вероятно, что до старта в Гран-при коллектив Андретти так никогда и не доберется, пополнив длинный список проектов, оставшихся на бумаге.

US F1: «американская трагедия» бывшего управленца «Феррари»

Перед тем, как в «Формулу-1» пришел «Хаас», менее успешную попытку дебюта в 2009 предприняли другие американцы. К слову, у истоков проекта, без ложной скромности названного US F1, стоял Кен Андерсон, выходец из компании того самого Джина Хааса. Компаньоном Андерсона выступил бывший журналист Питер Виндзор, успевший поработать менеджером в «Уильямсе» и «Феррари». Под стать громкому имени были и цели, а именно привести в «Ф-1» пилотов и технологии из США.

По аналогии с «Хаасом» команду решили разместить по обе стороны океана — на базах в испанском Арагоне (осталась только в планах) и американском Шарлотт, что по тем временам выглядело необычно. Но амбициозная затея посыпалась как карточный домик с первых же дней. Сначала пришлось отказаться от пафосного названия из-за того, что бренд F1 принадлежал самой «Формуле-1». Затем временно переименованная в USGPE конюшня столкнулась с чехардой спонсоров, хотя и смогла собрать шасси будущей машины.

На этом любое развитие проекта, под который «Ф-1» зарезервировала место в сезоне-2010, прекратилось, и постепенно он стал напоминать пиар-пузырь, активно поддерживаемый Питером Виндзором. У команды появлялись свой сайт и соцсети, ее менеджмент при первых слухах о закрытии приходил в ТВ-эфир и рассказывал про сказочные перспективы, только на самом деле все это было хорошей миной при плохой игре. В конце февраля 2010 комиссия ФИА признала US F1 неспособной к участию в чемпионате. А «Формула-1» после этого случая специально подняла взносы для новых участников, чтобы отсеивать заранее обреченные проекты.

Stefan Grand Prix: сага о неуступчивом сербе

История неудачной попытки создать US F1 была тесно связана с именем инженера и предпринимателя из Сербии Зорана Стефановича. Именно ему инвесторы несостоявшейся американской команды предложили все-таки довести дело до конца. К тому моменту Стефанович уже три раза пробовал попасть в «Формулу-1», пытаясь создать собственные коллективы либо выкупить имущество банкротов. Одновременно с основателями US F1 он тоже подавал заявку на участие в чемпионате во время тендера 2009 года, но получил отказ. В ответ сербский бизнесмен обратился с жалобой на ФИА в Еврокомиссию, обвинив чиновников в пристрастном отборе претендентов. По мнению Стефановича, федерация якобы отдавала предпочтение командам, которые вместо собственных разработок собирались закупать все у крупных производителей. Несмотря на международный скандал, впрочем, завершившийся ничем, «Формула-1» не стала закрывать двери для серба, поддерживаемого военным авиазаводом АМСО.

После ожидаемого провала с «воскрешением» US F1 Стефанович собрался создать первую сербскую команду Stefan Grand Prix на основе мощностей «Тойоты», покидавшей чемпионат по итогам сезона-2009. Не сложилось и здесь, как и в 2014-м и 2019-м, когда Стефанович вновь и вновь «потрясал» общественность заявлениями об очередном проекте в «Ф-1».

Prodrive: из грязи в князи и обратно

Команда Prodrive, основанная бывшим раллийным штурманом и чемпионом мира 1981 года Дэвидом Ричардсом, известна в первую очередь в мире гонок по бездорожью. Именно британская компания, расположенная в Банбери и Милтон Кинсе (месте базирования «Ред Булл». — «Матч ТВ») готовила чемпионские «Субару» Колина Макрея и Карлоса Сайнса-старшего, папы нынешнего пилота «Феррари».

Была в истории Prodrive и страница в «Формуле-1», когда Ричардс, ранее уже управлявший «Бенеттоном» и BAR, почти запустил в 2008-м новую команду с болидами от «Макларена». Но тогда в дело вмешался «Уильямс», который сослался на договор согласия, запрещающий двум командам использовать одинаковые шасси. И хотя в 2020-м никакой договор не помешал «Рейсинг Пойнт» почти целиком скопировать машину «Мерседеса», Prodrive пришлось покинуть элиту автоспорта.

Forza Rossa Racing: красный восток

Еще одной виртуальной командой «Формулы-1» стала румыно-немецкая Forza Rossa Racing, собиравшаяся принять участие в сезоне-2015. Проект, инициированный экс-министром здравоохранения Румынии Ионом Базаком, опирался на поддержку тюнинг-ателье из Германии ByKolles. Глава компании Колин Коллес до этого последовательно присутствовал при кончине «Джордана», «Мидланда» и других аутсайдеров «Ф-1» в качестве управляющего директора, поэтому неудивительно, что «красная сила» не продвинулась дальше заявки на участие. После очередного краха Коллинс сосредоточился на гонках спортпрототипов, где создал вполне конкурентную команду. В прошлом году ByKolles даже готовился к дебюту в топ-классе гиперкаров, пока не затормозил с омологацией машины.

Phoenix Finance: почти восставший из пепла

После коллапса команды четырехкратного чемпиона мира Алена Проста ее болиды и остальное имущество выкупили британские банкиры из компании с символичным названием Phoenix Finance. Возродить конюшню планировалось в 2002-м, и на второй гонке сезона в Сепанге в боксах действительно появились машины в синей ливрее, а оставшиеся не удел пилоты Гастон Маццакане и Тарсо Маркес были готовы выехать на трассу.

Тем не менее на пути банкиров в последний момент встали бюрократы из ФИА. Так как Phoenix Finance приобрел не всю команду «Прост», а только часть ее мощностей, то по правилам был обязан заплатить «Формуле-1» вступительный взнос в 48 миллионов, чего британцы делать не стали. Судебные разбирательства ни к чему не привели, и «феникс» так и не восстал из пепла.

Арабская шутка

В апреле 2021 года, когда уже было известно о проведении первого в истории Гран-при Саудовской Аравии, итальянское издание Autosprint вдобавок поделилось инсайдом о создании саудовцами собственной команды «Формулы-1». По данным журналистов, коллектив должен был возглавить экс-премьер Италии Маттео Ренци, почти как в случае румынской Forza Rossa.

Хотя новость вышла уже после 1 апреля, никто из СМИ, быстро распространивших сенсацию, не обратил внимание, что сообщение было в разделе сатиры.

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