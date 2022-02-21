Главного поставщика пилотов для «Формулы-1» ждет серьезный кризис? Младшие серии теряют смысл из-за денег и ненужной конкуренции

Спасут только реформы, как в Америке.

Спасут только реформы, как в Америке.

Чемпионат «Формулы-2» считается вторым по значимости турниром в иерархии мирового автоспорта. В случае победы или хотя бы попадания в итоговую топ-3 «младшей формулы» парни, еще недавно катавшие на картах, получают в суперлицензию сразу 40 баллов, а вместе с ними пропуск в саму «Ф-1». Для сравнения, столько же пунктов в «гоночные права» заработает чемпион «Индикара», где помимо своих звезд выступают легенды уровня Джимми Джонсона, семь раз бравшего кубок НАСКАР, и целая «банда» экс-подданных «королевы автоспорта» во главе с Роменом Грожаном.

Но вопреки высокому статусу «Формула-2» продолжает быть всего лишь промежуточным этапом в карьере гонщика и работает скорее как стажировка или фильтр для тех, кто в будущем планирует гоняться против Хэмилтона и Ферстаппена. Виновата стратегия Global Pathway, придуманная теми же чиновниками международной автофедерации, чтобы упростить и стандартизировать подготовку молодых спортсменов. Однако система, призванная вести пилотов от картинга до дебюта в элите, наоборот, все чаще отправляет перспективных ребят в тупик.

В «Формуле-1» деньги стали важнее любых титулов. Для талантов без толпы спонсоров дорога почти закрыта

Знакомство с реалиями «большого автоспорта» начинается для молодых пилотов именно с «Формулы-2». Учитывая, что сезон здесь обходится в районе 2,5-3 млн долларов, для выступлений просто необходимо иметь серьезную финансовую поддержку. Гонщики едва ли не поголовно состоят в молодежных программах «Ред Булла», «Феррари», «Альпин» и других команд, а некоторые могут дополнительно рассчитывать на помощь 1-2 крупных спонсоров. Как показывает практика, уйти на повышение чаще получается у вторых.

Единственным новичком «Формулы-1» в этом году стал Чжоу Гуанью, ничего не выигравший на младшем уровне, зато предложивший «Альфа Ромео» щедрые вливания китайских компаний. К тому же кандидатура Чжоу оказалась очень выгодной для чемпионата, который активно расширяется на рынке Поднебесной. Теперь вдобавок к собственному Гран-при (в перспективе даже двух) миллиардная аудитория в Китае получила своего гонщика.

Совсем другим оказался путь действующего чемпиона «Формулы-2» Оскара Пиастри. В юниорах, где Чжоу промаялся шесть лет, австралийский суперталант с первой попытки оформил по титулу в «Ф-3» и «Ф-2». Тем не менее вместо заслуженного дебюта в главном чемпионате Пиастри получил лишь должность тестера «Альпин» с невнятными перспективами. Похожая ситуация сложилась у напарника Оскара россиянина Роберта Шварцмана, который после вице-чемпионства 2021-го отправился работать испытателем в «Феррари».

Оба пилота пролетели мимо главной цели не по спортивным причинам, а прежде всего из-за низкой маркетинговой привлекательности. Для места в «Формуле-1» им не хватило ни денег, ни прочей конъюнктуры, также как еще одному молодежному чемпиону Нику де Врису в 2019-м. Несмотря на покровительство «Мерседеса», триумфатор «Формулы-2» не перешел в элиту и за последующие четыре года окончательно вылетел на периферию автоспорта.

С новым регламентом «Ф-1» техническое отставание младших серий стало критическим

Разница в бюджетах команд старшего чемпионата и младших классов всегда предполагала большой разрыв в уровне техники. До 70-х молодежь ездила на менее мощных машинах, потом на устаревших, а с середины 90-х ФИА превратила их соревнования в моносерию, обязав всех участников использовать одинаковые болиды. Учитывая, что «Формула-1» тем временем продолжала развиваться, с каждым годом переход на другую технику давался вчерашним юниорам все сложнее. По последним сезонам было заметно, что новички раскатывались уже ближе к последним гонкам. Поэтому можно предположить, что со сменой технического регламента процесс адаптации только затянется.

Хотя актуальный болид «Формулы-2» Dallara F2 относится к одним из самых быстрых в мире (максимальная скорость 330 км/ч. — «Матч ТВ»), по сравнению с новыми машинами «Ф-1» он управляется совсем по другому принципу. Шасси Dallara не заточено под пресловутый граунд-эффект, с этого года вернувшийся в «Формулу-1», и его выпускникам «Ф-2» придется осваивать с нуля. Хватит ли неопытным пилотам умения, чтобы в горячке дебютного сезона приноровиться к кардинально незнакомой машине, а командам — терпения не вышвырнуть своих подопечных после первых неудач, — остается под вопросом. В любом случае проблема будет актуальной минимум следующие пару лет, так как о создании новой машины для «Формулы-2» речи пока нет.

Проблемы в «Ф-2» ставят под удар будущий уровень самой «Формулы-1». Без реформ может случится провал при смене поколений

Участие в «Формуле-2» теряет свой смысл с каждым годом: перспектива перейти в «большие призы» почти призрачная, получить необходимый опыт перед этим не удастся из-за слишком разной техники, а на талант и достижения обратят внимание только при наличии щедрых спонсоров. Безусловно, выступая в других чемпионатах, пилоту будет сложно набрать необходимые очки в суперлицензию, но там он хотя бы сможет зарабатывать деньги, тогда как «младшие формулы», наоборот, будут выкачивать их до конца.

Менее чем через месяц, 19 марта, в Бахрейне на старт первой гонки «Ф-2» выйдут 22 участника, большинство из которых любой ценой желают попасть в «Формулу-1». Проблема в том, что через год (и, вполне возможно, два) такой возможности для них не будет — состав пилотов в «Ф-1» вряд ли претерпит изменения. При этом согласно стратегии ФИА Global Pathway лучшему по итогам сезона придется покинуть «Формулу-2» без каких-либо гарантий очутиться на ступень выше. Пример Пьера Гасли, пропавшего с радаров после «молодежки», но затем успешно пробившегося в «Ф-1», сегодня кажется невозможным на фоне сверхконкуренции, навязанной несовершенной системой. Итогом же такой политики станет провал при неизбежной смене поколений. Через 3-5 лет замену Алонсо, Феттелю, Риккардо и другим ветеранам придется искать наскоро среди тех, кто будет соответствовать минимальным требованиям, в то время как многие таланты так и не дождутся своего шанса.

Введение в «Формуле-1» ротации пилотов по аналогии с зоной вылета в футбольных лигах или хотя бы принципа американских гонок, где победителям младших серий правила гарантируют шанс на высшем уровне, выглядит маловероятным вариантом. Но именно в заокеанском автоспорте можно найти промежуточное решение. «Формула-2» может развиться из гонок поддержки и инкубатора для «Ф-1» в по-настоящему самостоятельный чемпионат без сомнительных ограничений по возрасту и регалиям, как это сделало первенство ARCA (одно из «ответвлений» НАСКАРа). Средств и, главное, спроса со стороны болельщиков, ценящих «Ф-2» за красивую борьбу на трассе, и пилотов, стремящихся оставаться в элите (или хотя бы у нее на глазах), на этот проект должно хватить.

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