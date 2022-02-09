Ферстаппен первым представил новую машину на сезон. Презентацию держали в секрете две недели, на первую гонку обещают привезти совсем другой болид

Макс уже жалуется на недостатки.

Макс уже жалуется на недостатки.

Последние годы парни из Милтон-Кинса (город в Великобритании, где расположена база команды «Ред Булл». — «Матч ТВ») вместо пафосных презентаций, как правило, обходились парой рендеров и роликом с обкатки нового болида. Теперь же статус «победителей Хэмилтона» все-таки заставил команду Кристиана Хорнера выйти к публике и показать революционную машину с индексом RB18 в прямом эфире. Правда, как следует из описаний к снимкам на официальном сайте «Ред Булла», сегодняшнее шоу с участием Макса Ферстаппена записали еще 26 января — даже раньше «Хааса», который на прошлой неделе представил журналистам только ливрею.

Решение так долго скрывать презентацию оправдывается нежеланием раскрывать (или, наоборот, спутать) карты раньше времени, но кажется сомнительным с точки зрения болельщиков. Особенно если учесть, что пиарщики «быков» продавали нынешнее представление как эксклюзивный подарок фанатам за их поддержку.

Болид снова оказался не совсем тем, что поедет в реальных гонках

По аналогии с «Хаасом» шоу-кар, представленный «Ред Буллом», оказался лишь концептом или, как выразился босс команды Кристиан Хорнер, «прототипом», который начнут совершенствовать сразу после тестов.

— Ко времени, когда мы приедем на первую гонку, RB18 будет серьезно отличаться от того, как он выглядит сегодня. Эволюция будет очень быстрой, поскольку мы продолжим прогрессировать на протяжении всего сезона. Всем придется схватывать на лету, и впереди нас ждет «гонка вооружений» с первого до последнего Гран-при. Мы верим, что на 2022 год у нас хорошая машина, — заявил во время презентации Хорнер.

«По ощущениям, как машина с немного меньшей прижимной силой»

Но если у «Ред Булла» и получился лучший болид в пелотоне, то его пилотам все равно придется непросто из-за особенностей новой техники. В первую очередь из-за увеличенных колес и аэродинамики, работающей по совсем другому принципу. В отличие от своего напарника Серхио Переса, который обошелся дежурными фразами об ожидании сезона, Макс Ферстаппен на правах чемпиона и лидера команды все же позволил себе пару откровений. Макс пожаловался на плохой обзор и недостаток прижимной силы у RB18:

— Я не так уж много на нем ездил, но для меня главное — это вид из кокпита с этими большими шинами. Попадать в апекс и проезжать узкие повороты будет немного сложнее. Что касается вождения, то, по ощущениям, как машина с немного меньшей прижимной силой. Мы к этому привыкнем, для этого и нужны практики, когда можно учиться скольжению, блокировкам и прочему. Но я думаю, все будет хорошо.

Плохой обзор и нехватка прижимной силы являются следствиями нового технического регламента «Ф-1» с 18-дюймовыми шинами и переделанной под граунд-эффект аэродинамикой. Поэтому трудности, о которых говорил Ферстаппен, с большой вероятностью ждут каждую из команд.

Эксперты предложили подождать с вердиктами до Барселоны

Профильные СМИ пока решили дождаться первых предсезонных тестов в Барселоне, чтобы по-настоящему оценить новый болид «быков». Слишком велик риск, что показанное сегодня будет серьезно отличаться от реальной картины.

— По сути это одна из версий шоу-кара «Ф-1» в цветах «Ред Булла». Команды явно не хотят показывать детали до тестов, — выразил общее мнение российский автоспортивный комментатор Владимир Башмаков в Twitter.

Единственным новшеством презентации, не подлежащим сомнению, стало объявление титульного спонсора команды — IT-гиганта Oracle, который вытеснил из названия конюшни бренд «Хонда», покинувший «королевские гонки». Как будет смотреться на трассе настоящий болид Oracle Red Bull с оставшимся от японцев мотором, увидим через пару недель.

Читайте также: