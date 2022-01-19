«Формула-1» вернулась к запрещенной технологии прошлого. Это может дать шанс болиду Мазепина

Или сделает гонки скучнее.

Или сделает гонки скучнее.

Предстоящий сезон «Формулы-1» готовит одно из крупнейших технических обновлений в истории чемпионата. При этом речь идет не о моторах или других устройствах, скрытых от глаз простого болельщика, а непосредственно о внешнем виде гоночных машин. В 2022-м на старт выйдут кардинально новые болиды, в основе которых лежит принцип граунд-эффекта. С помощью технологии родом из 1970-х организаторы надеются повысить конкуренцию и — что немаловажно — сократить расходы команд.

Ключевой здесь станет борьба с так называемым «грязным воздухом» — главным врагом обгонов в современной «Формуле-1». После реформы машины должны перестать «обрастать» аэродинамическими деталями, которые серьезно нарушают воздушный поток за болидом, тем самым мешая преследователям на трассе. Однако, судя по первым отзывам пилотов, с новым регламентом старые проблемы никуда не делись.

Граунд-эффект — революционное изобретение, которое продержалось в «Ф-1» всего пять лет

Первое и во многом неосознанное применение граунд-эффекта в автоспорте можно отнести еще к 1938 году, когда инженеры немецкой марки «Ауто Унион» (предшественник «Ауди». — «Матч ТВ») использовали похожую технологию в своей машине для рекордов скорости. Во время заезда управляемый Берндом Роземайером болид разогнался до 438 километров в час, но потом развалился на части из-за просчетов в аэродинамике, убив чемпиона Европы в гонках Гран-при.

После войны граунд-эффект пытались освоить в США, но успешнее других оказался британский конструктор и основатель команды «Формулы-1» «Лотус» Колин Чепмен. Бывший летчик первым обратил внимание на важность аэродинамики и раньше всех поставил на свои болиды перевернутые крылья. Примеру «Лотуса», снабдившего в 1968-м машины передними и задними спойлерами, последовала «Феррари», а за ней и весь пелотон.

Будучи новатором, Чепмен не мог останавливаться на достигнутом и в 1977-м потряс «Формулу-1» революционным Lotus 78. На новой машине в форме перевернутого крыла было выполнено все днище, за счет чего создавался так называемый эффект Вентури. Воздух, проходивший на большой скорости под таким болидом, становился разреженным и «присасывал» машину к трассе, позволяя проезжать повороты намного быстрее соперников. Кроме того, благодаря огромной прижимной силе можно было обходиться без переднего антикрыла, а значит, и без лишнего лобового сопротивления на прямых.

«Лотусы» Чепмена сразу стали доминировать в чемпионате, пока находку, как и в прошлый раз, не переняли соперники. Однако вскоре у граунд-эффекта проявилась крайне неприятная особенность. Любое повреждение корпуса или даже наезд на кочку приводили к мгновенной потере управления, и после ряда тяжелых аварий в конце 1982-го изобретение запретили.

Технологию вернули обратно ради зрелищности и экономии. Есть риск, что все получится наоборот

После того как команды обязали использовать только плоское днище, инженеры вышли из положения с помощью диффузора. Конструкция из перегородок в задней части болида работала так же, как граунд-эффект: чем выше скорость, тем крепче держит на трассе. Кроме того, важную роль вновь стала играть внешняя аэродинамика (антикрылья и дефлекторы. — «Матч ТВ»), с каждым сезоном становившаяся все более изощренной. В итоге мелкие детали в огромном количестве создавали шлейф из завихрений, который усложнял управление позади идущей машиной. Согласно замерам «Формулы-1» в 2021 году уже на дистанции в десять метров преследователь терял 46 процентов прижимной силы, то есть перед сложнейшим маневром обгона его болид двигался максимально нестабильно.

Поэтому техническое руководство серии решило заменить ставшую тупиковой концепцию на переосмысленный граунд-эффект. По их задумке прирост прижимной силы позволит отказаться от сложного дизайна спойлеров, что не только упростит обгоны, но и позволит сэкономить. Последние годы совершенствование антикрыльев регулярно влетало командам в копеечку.

Правда, теория уже начала расходиться с реальностью. Одним из первых обстоятельным инсайдом по новому болиду поделился резервист «Астон Мартин» Нико Хюлкенберг. Немец, проехавший в «Ф-1» 179 Гран-при, при работе на симуляторе не заметил особой разницы с предыдущей машиной и выразил сомнение относительно обгонных характеристик новинки:

— Появится ли с изменениями больше возможностей для обгонов, увидим лишь через пару гонок. Я настроен скептически, но надеюсь, что буду приятно удивлен, — написал Хюлкенберг в статье для Linkedin. — По моим первым наблюдениям новые машины чертовски быстры и необязательно медленнее предыдущего поколения. Ощущения от вождения, как минимум в симуляторе, изменились несильно. Прежде всего очень высокими оказались скорости в поворотах, в связи с чем риск возникновения «грязного воздуха» сохраняется, как и прежде.

Также переход на новый технический регламент закономерно приведет не к сокращению трат, а наоборот, к увеличению. По крайней мере, в первые годы, пока команды будут осваивать совершенно незнакомую им конструкцию и пытаться адаптировать ее под новые 18-дюймовые шины. В дополнение к упрощенным антикрыльям «Формула-1» уже наложила ограничения на развитие других дорогостоящих узлов, включая подвеску и мотор (с этого сезона его развитие будет заморожено до 2025 года. — «Матч ТВ»). Таким образом, руководители не столько уравняли технику команд, сколько заранее попытались отменить очередную «гонку вооружений», на которую денег хватило бы далеко не у всех.

Для аутсайдеров новый регламент — это одновременно шанс и проблема. Мазепин сможет претендовать на высокие места с помощью «Феррари»

Переход на новый технический регламент способен поменять расклад сил в группе лидеров, однако ждать сенсаций от нового сезона не стоит. Преимущество в любом случае останется за командами с опытом и бюджетом, к которым можно с уверенностью отнести фаворитов прошлых лет — «Мерседес» и «Ред Булл». Компанию им также составят «Феррари» с ее могущественными ресурсами и, возможно, «Макларен».

Лидерам второго эшелона вроде «Альпин» и «Астон Мартин» для серьезной конкуренции явно не хватает топовых инженеров, разобранных грандами, а аутсайдерам — еще и денег на разработку.

Тем не менее коллективы, подобные «Хаасу», за который выступает россиянин Никита Мазепин, все-таки могут преподнести сюрприз. По правилам слабейшие команды чемпионата получат больше времени на исследования в аэротрубе и компьютерные симуляции, чем могут воспользоваться лидеры. Например, «Феррари», чьей фарм-командой, по сути, является «Хаас», запросто может использовать своих подопечных для «обкатки» обновлений, исчерпав собственный лимит тестов. Более того, крупным конюшням под силу создать два разных болида на сезон и отдать один из них подшефной команде, чтобы потом выбрать лучший. А значит, в этой лотерее у «темных лошадок» появится внезапный шанс на успех.

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