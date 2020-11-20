«Домой привез чурчхелу для жены». Ганский скелетонист провел сбор с нашей командой и влюбился в Сочи

Акваси Фримпонг рассказал сайту «Матч ТВ» о поездке в Россию.

Акваси Фримпонг рассказал сайту «Матч ТВ» о поездке в Россию.

Акваси Фримпонг был единственным представителем Ганы на Олимпиаде в Пхенчхане. Игры не принесли ему медалей — он занял последнее место, - зато добавили в популярности. Сейчас Акваси один из самых узнаваемых скелетонистов мира. Это особенно видно по соцсетям. В инстаграме у него больше 90 тысяч подписчиков.

В октябре этого пандемийного года Акваси неожиданно оказался в России на сборе с нашей командой. Сайт «Матч ТВ» узнал у ганца, как так получилось. Также в этом материале:

«Были люди, которые отговаривали меня ехать в Россию»

— До Олимпиады в 2018 году у меня не было много персональных тренировок. А после Пхенчхана появилась возможность поработать с тренером из США. Он мне очень помог. Благодаря ему я переместился с 99-го места в мировом рейтинге на 67-е. Мои результаты улучшились. Однако в 2019-м я потерял несколько спонсоров и не мог себе позволить дальше продолжать работать с ним. Было сложно. Я обращался за помощью к федерациям из разных стран. Говорил, что моя цель — представлять Гану на второй для меня Олимпиаде. Не просто участвовать, а хорошо выступить. Но, к сожалению, от федераций не пришло ни одного положительного ответа.

В ноябре 2019-го я приехал на соревнования в Россию. Там я встретился с вашей командой и влюбился в Сочи и людей, которые там живут. Мне удалось связаться с Еленой Аникиной — президентом Федерации бобслея России. Я рассказал ей свои мечты, цели и историю. Спросил, есть ли хоть один шанс поработать со сборной России. Елена получила письмо и решила помочь. Это большая честь — возможность работать с одной из лучших команд в мире.

Предполагалось, что я присоединюсь к сборной летом, но из-за пандемии коронавируса у меня не было возможности добраться до России. Эту возможность я получил только в октябре. Мне сделали специальное приглашение. Хотел взять с собой в Сочи свою семью, но это было сложно сделать, так как Россия закрыта для несущественных поездок. Ну, и это достаточно дорого, чтобы путешествовать с семьей. Моя жена и дочь остались в США. Мне пришлось ехать одному.

Про Россию ходят разные негативные слухи — в прессе и среди людей. Но я не боялся ехать, ведь уже был в Сочи в 2019-м. Тогда я не ощутил вообще никакого негативного отношения к себе. Наоборот, встретился с командой и полюбил ее. Хотел с ней поработать. Конечно, были люди, которые говорили мне: «Не делай этого! Останься дома». Но у меня был собственный взгляд на вещи. Я поговорил со своей женой. Рассказал ей, как мне нравится команда и как люблю Сочи. Жена поддержала. Это все, что мне было нужно. Я не думал о плохих вещах. Думал только о хороших.

«Российская команда создавала такую атмосферу, что я чувствовал себя как дома»

— Первый тренировочный день был особенным. Помню, как сидел и думал: «Вот он я. Сижу в одной раздевалке с лучшими спортсменами мира». Очень нервничал. Я не переживал из-за трассы, потому что уже был на ней в 2019-м, но, в то же время, понимал, что нахожусь на другом от российских спортсменов уровне. И чтобы приблизиться к этому уровню, мне нужно усиленно работать. Было сложно общаться, потому что все говорят на русском. Приходилось часто использовать переводчик в телефоне. Но то, как дружелюбны и приветливы все были ко мне, помогало мне адаптироваться.

Я обожаю трассу «Санки». Знаю, что означает это слово. Это то, на чем катаются дети зимой. Очень крутое название. Люблю и само место. Люди там очень усиленно работают, чтобы сохранить трассу в идеальном состоянии для любого спортсмена. Не важно: новичка или профессионала. Лед был просто превосходным. Далеко не все трассы в мире такого уровня.

Со всей командой у меня сложились великолепные отношения. Продолжаю общаться с ними в социальных сетях. Пишу им по-русски, используя переводчик, а они отвечают на английском. Задаю много вопросов об оборудовании, особенностях трасс. Они мне очень помогают. В Сочи российская команда создавала такую атмосферу, что я чувствовал себя как дома.

Самая теплая дружба у меня получилась с управляющим трассой «Санки». Его зовут Валентин. У нас с ним дочери одного возраста. Поэтому мы постоянно с ним шутили о том, каково быть семьянином. Было очень приятно пообщаться с ним не только о спорте, но и о семье.

Елена Никитина и ее бойфренд Сергей (Чудинов) почти каждый день брали меня с собой на обед или на кофебрейк. И я влюбился в десерт, который они заставили меня попробовать. Не могу вспомнить название… Точно! Чурчхела! Это безумно вкусно. Мне также понравился борщ и другие местные блюда.

Я изо всех сил старался учить русский, когда был там. Пока знаю не так много слов: privet, udachi, poka-poka, dobryy vecher, dobroe utro, priyatnogo appetita, do zavtra. Если моя тренировка шла не очень хорошо, то говорил слово «ploho». Часто использовал слово «vopros», потому что у меня всегда было много вопросов к тренерам. Знаю одно плохое слово, но не буду его вам говорить.

«За все время в Сочи я не почувствовал никакого проявления расизма»

— В Сочи я пробыл 18 дней. Почти каждый день были тренировки. Однажды на трассе был густой туман. Российская команда в этот день не скатывалась, только я. Видимость была ужасная — и я сильно врезался, получил несколько болезненных ударов. Пришлось идти в больницу, чтобы убедиться, что все хорошо. Затем отдохнул три дня и снова приступил к тренировкам.

Когда у меня выдались выходные дни, я хотел поехать в Москву, уже купил билет. Там мне должна была провести небольшую экскурсию моя хорошая подруга — лыжница Варвара Прохорова. Однако из-за ситуации с вирусом мне порекомендовали не ездить. Попросили остаться в горах, восстановиться и вернуться к тренировкам. Но я могу использовать купленный билет в следующем году. Собираюсь посетить Москву в марте. Хотя сейчас сложно планировать, ведь мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Пока что в России я был только в Сочи, который обожаю. Влюбился в город, горы, в эти виды. Каждое утро, выходя из отеля на тренировку, у меня было великолепное ощущение из-за того, в каком прекрасном окружении я нахожусь. Это делало каждую тренировку особенной.

Большинство времени я провел наверху, в горах. У моря был только один раз. В последний день перед тем как поехать в аэропорт, мне устроили небольшой тур по городу. Увидел олимпийские объекты, Черное море. Был уже вечер, не все удалось разглядеть, но мне понравилось.

Однажды я заблудился. От моего отеля ходил автобус на Красную поляну. Я поехал на таком в магазин, чтобы купить продуктов. Закупившись сел в автобус, который увез меня неизвестно куда. Я вышел и подумал: «О мой бог! Где я вообще?» Хорошо, что там был таксист. Он подошел и спросил: «Куда тебе?» Я объяснил ему с помощью переводчика на телефоне. В итоге он отвез меня в отель. Оказалось, что он находится в 30 минутах езды от места, куда я приехал. Конечно, мне пришлось заплатить за эту поездку, но мне было приятно, что таксист был так добр ко мне.

В Сочи я не увидел ни одного черного человека. Никого. Ноль. Даже немного темноватых или наполовину черных. Я был единственным. Но за все время я не почувствовал к себе проявление расизма ни в какой форме. Люди были очень дружелюбны со мной. Поэтому я даже не могу сказать, что мне не понравилось в этой поездке. Конечно, случались сложности с коммуникацией. Но я понимаю, чтобы было абсолютно комфортно, мне нужно учить русский. После поездки у меня стало намного больше подписчиков из России.

«Российские тренеры говорят, что я могу ехать быстро»

— Домой привез чурчхелу для жены, а еще чай, мед, шоколад и апельсины. Мне очень понравились местные апельсины. Также я встретился в Сочи с главным болельщиком сборной России по бобслею и скелетону. Он подарил носки и ушанку. Это так круто.

Самая большую вещь, которую я узнал за время тренировок с российской командой, это то, что мне нужно быть более расслабленным во время спуска. Звучит проще, чем это сделать на самом деле. Сейчас я пытаюсь это освоить. Пока не научусь, у меня не будет базовых улучшений.

Абсолютно точно за эти 18 дней с российской командой я стал лучше как спортсмен. Возможно, это не заметно прямо сейчас, но в будущем обязательно проявится. Когда ты что-то меняешь в тренировках, то не всегда получаешь результат сразу. Нужно время. Сейчас я не особо волнуюсь о скорости на тренировках. Меня больше заботят базовые улучшения.

В данный момент я нахожусь в США. Изначально планировал приехать сюда, забрать жену и дочь и отправиться на первый этап Кубка мира в Латвию. Но в Америке я встретился со своим доктором. Он сказал, что из-за того падения в Сочи, мне сейчас не стоит ехать в Латвию и остаться, чтобы восстановиться. Мои локоть и спина сильно распухли. Если бы я поехал в Сигулду, то сделал бы себе только хуже. Трасса в Латвии одна из самых сложных в мире.

Вместо Латвии я отправляюсь в Германию — в Кенингсзее. Целую неделю собираюсь тренироваться там. Буду отсылать свои данные российским тренерам и получать от них обратную связь. Должен встретиться с ними в декабре на этапе в Иглсе. В этом году в моих целях не места на Кубке мира, а обучение. Это самая сложная вещь в нашем виде спорта. Российские тренеры говорят, что я могу ехать быстро. Надеюсь, что следующим летом у меня будет возможность больше тренироваться с вашей командой.

Прямую трансляцию заездов первого этапа Кубка мира по скелетону смотрите в пятницу, 20 ноября, на телеканале «Матч! Арена» и нашем сайте. Расписание соревнований:

11:00 Женщины. Первая попытка

12:30 Женщины. Вторая попытка

16:00 Мужчины. Первая попытка

17:45 Мужчины. Вторая попытка

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