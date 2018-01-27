«Мне просто надо знать - за что?» Интервью Ана и Елистратова, после которого понять МОК еще труднее

Олимпийские чемпионы по шорт-треку Виктор Ан и Семен Елистратов в эфире «Матч ТВ» поделились эмоциями от решения МОК. Напомним, Ан не был допущен до Игр, а Елистратов, который вместе с Аном выиграл ОИ-2014 в эстафете, приглашение получил.

– Много людей переживают, поддерживают меня и вообще нашу команду. Стало немного полегче, – говорит Ан.

– Ты найдешь в себе силы простить тех, кто принял такое решение?

– Тяжело. Но я могу терпеть. Это жизнь, это выбор. Иногда он плохой, иногда хороший. Но нам нужны факты, правда. Чтобы было написано. Поэтому они должны сказать – за что? Это надо знать и для самого себя, и для людей.

– Ты будешь выступать на чемпионате мира? И дальше?

– Пока просто тренируюсь. О будущем не думаю, поэтому – не знаю.

– Сказать то, что грустно и обидно, это тоже самое, что вообще ничего не сказать, – делится Семен Елистратов. – Потому что половина нашей команды, а у конькобежцев вообще 80-85 процентов ребят, не едет. Не могу объяснить, что у меня внутри происходит. И появляется боевой настрой – биться до конца, но, с другой стороны, какое-то внутри… непонятное чувство. Просто вся эта ситуация – это мерзко и подло. Без каких-либо причин.

– Были сомнения, ехать или не ехать на Олимпиаду?

– Были сомнения, не скрою. Я советовался с женой, родителями, тренером, а потом подумал: «Стоп, Семен, если ты не поедешь, от этого что, кому-то станет легче? Это твоя жизнь, твоя дорога. Ты столько преодолеваешь, столько к этому идешь, и ты сейчас возьмешь и сдашься?» Нет, думаю, не будет такого. Нужно приехать и показать, на что я способен. Это очень хорошая мотивация.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

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