МОК раскрыл все критерии допуска россиян до Игр в Корее

Международный олимпийский комитет в четверг обнародовал список ключевых пунктов, которыми руководствуется специальная комиссия МОК по приглашениям на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Решением исполкома МОК постановлено, что на Игры в Корею отправятся только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом. Разъяснялось, что под «чистыми» атлетами подразумеваются те, кто за свою карьеру не участвовал в допинг-историях.

После встречи МОК с представителями российской стороны было решено опубликовать информацию, используемую при работе комиссии для определения окончательного списка участников Олимпиады из РФ. На Игры будут приглашены только те спортсмены, которые выполнят все пункты допуска (и те, что комиссия дополнительно внесла в список), а перепроверка их допинг-проб пройдет успешно.

Как сообщает МОК, комиссия обращала внимание на следующие пункты:

наказание спортсмена санкциями по итогам работы комиссии Дениса Освальда;

участие спортсмена в допинг-делах, ведущих к его временному отстранению на любом этапе карьеры;

упоминание имени спортсмена в так называемом «Дюшес-листе» в докладе Макларена;

анализ проб Московской антидопинговой лаборатории с помощью системы LIMS;

электронные письма, упомянутые в докладе Макларена, в которых сообщалось о фактах подмен допинг-проб;

упоминание спортсмена в списке тех, чьи пробы на Играх в Сочи были вскрыты сотрудниками ФСБ (царапины на банках);

ре-анализ проб спортсменов с выявлением аномального количества соли в их организме;

упоминание спортсменов в списке из доклада Макларена, чьи пробы были подменены (так как они заранее сдали «чистую» мочу в лаборатории);

различные ДНК в ходе перепроверки допинг-проб (основано на исследованиях Макларена);

биологический паспорт спортсмена (ВАДА проверило 500 российских атлетов, внесенных в список российской стороной изначально);

подозрительные значение стероидного профиля (полные результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время);

доказательства манипуляций со стероидными профилями спортсменов (последние два пункта из списка – информация, извлеченная из базы LIMS по просьбе комиссии);

перепроверка всех доступных допинг-проб российских спортсменов с приоритетом на 500 человек из первоначального списка;

перепроверка спортсменов из РФ с помощью системы ADAMS;

соблюдение требований по минимальному уровню тестирования спортсмена;

дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная ВАДА (из программы информаторов агентства) и федерациями зимних видов спорта.

– Список, на который опирается наша группа, охватывает широкий спектр информации. В целом он всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий, и я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий спектр дополнительных источников. Все решения были приняты комиссией совместно, каждый случай рассматривался анонимно и индивидуально, – сказала глава комиссии Валери Фурнейрон.

Ожидается, что 27 января будет сформирован окончательный состав команды из России на Олимпийские игры.

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