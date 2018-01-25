«Расстрелянная» певица, единый флаг и дополнительные квоты. Что нужно знать об участии Северной Кореи на Олимпиаде

Далеко не все рады участию КНДР в зимних Играх.

Единый флаг

На церемонии открытия Олимпиады не будет «севера» и «юга». Спортсмены пройдут под флагом Объединения, на котором изображен Корейский полуостров. Гимном шествия стран-соседей станет народная песня «Ариран». На табличке, которую понесет человек, открывающий парад, будет написано «Korea».

Южная и Северная Кореи используют спортивные соревнования, чтобы показать свое примирение, с начала 90-х годов. Единой командой они заявлялись в 1991-м на чемпионат мира по настольному теннису и юношеский чемпионат мира по футболу.

На церемониях открытия Олимпиад корейцы тоже уже выступали единым фронтом под флагом Объединения. Так было на летних Играх в 2000-м и 2004-м и на зимних - в 2006-м в Турине.

Жителям Южной Кореи нынешняя коллаборация с соседями не понравилась. Согласно опросам более 70 процентов не поддержали идею прохождения на церемонии открытия Олимпиады под общим флагом.

«Воскресшая» певица

Акциями протеста, на которых демонстранты сжигали плакаты с изображением Ким Чен Ына, встретили южнокорейцы представителей КНДР. Возглавляла делегацию соседей певица Хен Сон Воль, которая несколько лет назад была... расстреляна.

История запутанная. И до сих пор несколько слухов из биографии артистки не развеяны.

В 2012 году по распоряжению Ким Чен Ына в КНДР был сформирован герлз-бенд Moranbong. Иногда группу называют «северокорейскими SpiceGirls». Подбором коллектива якобы занимался сам лидер КНДР. Песни и внешний вид участниц сильно отличались от других музыкальных исполнителей в КНДР. Девушки могли выступать в коротких юбках и петь в стиле поп. Конечно, все тексты были заранее одобрены партией. Цель создания группы – осовременивание имиджа страны в глазах мировой общественности.

Но в 2013-м Хен Сон Воль и еще 11 артистов из оркестра, которым она руководила, были казнены по приказу Ким Чен Ына. Об этом сообщило издание The Telegraph. Были озвучены даже причины и метод казни:

Причина 1. Хен Сон Воль оказалась замечена в распространении порнографии, а у некоторых артистов нашли экземпляры Библии.

Причина 2. Хен Сон Воль была девушкой Ким Чен Ына, что очень не нравилось жене лидера КНДР, которая раньше тоже была певицей.

Казнь. Артистов расстреляли из пулемета на глазах близких родственников. После казни родственники были сосланы в трудовые лагеря.

Информацию The Telegraph развеяло первое же публичное появление певицы. Сейчас Хен Сон Воль называют одной из самых влиятельных женщин в стране. Именно ей доверили возглавить делегацию в Южную Корею (впервые за 4 года), где она осмотрела площадки для выступления со своей группой Moranbong. Помимо этого коллектива на зимней Олимпиаде показательную программу покажет сборная по тхэквондо.

Квоты спортсменам, которые не прошли квалификацию

Фигурное катание

На Олимпиаде в Сочи северокорейские спортсмены не выступали – никто не смог заработать квоту для своей страны. На Игры в Пхенчхан лицензию по спортивному принципу получили фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким. Подробнее о том, как им это удалось, можно прочитать здесь.

Поехать на Олимпиаду Ким и Ем могли только после одобрения главы государства. Оно было получено в новогоднем обращении Ким Чен Ына к гражданам КНДР. Но появилась другая проблема: фигуристы не успели зарегистрироваться на Игры в положенный срок. 20 января МОК сделал для северокорейцев исключение, позволив им заявиться, несмотря на сорванный дедлайн.

Хоккей

Первыми спортсменами из КНДР, которые приехали в Южную Корею на Олимпиаду, стали хоккеистки. Хозяева встретили их достаточно радушно: с цветами и широкими улыбками. Но не все так просто.

Женские хоккейные сборные двух стран будут объединены в одну и выступят под флагом с изображением Корейского полуострова. С одной стороны, южнокорейская команда явно не была претендентом на медаль. С другой – хозяева хотели, если не выиграть, то достойно выступить на домашнем льду. Сильных игроков искали по всему миру, наигрывались связки, комбинации. При этом состав не может быть больше 22 человек, а значит, кому-то о мечте выступить на родине резко пришлось забыть.

«Это тяжело, потому что хоккеистки получили место в составе и думали, что заслуживают играть на Олимпиаде. Затем к нам добавили новых людей. Это точно наносит вред моим игрокам», - рассказала главный тренер сборной Южной Кореи Сара Мюррей.

Последний хоккейный матч между женскими сборными двух Корей закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев предстоящей Олимпиады. Планируется, что за объединенную команду выступят 12 хоккеисток из КНДР.

Другие виды спорта

Дополнительные квоты от Международного олимпийского комитета получили еще 8 северокорейских атлетов: по три в горнолыжном спорте и лыжных гонках, а также два в шорт-треке. Все они, как и пара фигуристов, будут выступать на Играх под флагом КНДР. Всего в Пхенчхан приедет делегация из 150 северокорейских спортсменов и болельщиков.

Как будут отражаться результаты объединенной женской команды и спортсменов из КНДР в медальном зачете? Никто об этом не думает. Потому что шансы на олимпийские награды у северокорейских участников практически равны нулю.

За всю историю зимних Олимпиад спортсмены из КНДР выиграли две медали: серебро в конькобежном спорте в 1964-м и бронзу в шорт-треке в 1992-м.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images Sport/Getty Images, Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images, Kim Jae-Myeong/Getty Images News/Donga Daily via Getty Images, Korea Pool/Getty Images News/Getty Images, Atsushi Tomura/Getty Images Sport/Getty Images, Song Kyung-Seok-Pool/Getty Images News/Getty Images, Adam Pretty/Getty Images Sport/Getty Images