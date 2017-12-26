Сестры-хоккеистки будут играть на Олимпиаде за разные сборные. Как так получилось?

По этой истории можно написать сценарий для голливудского фильма.

Корейцы на правах хозяев Олимпиады получили гарантированные квоты во всех видах спорта. В том числе в тех, которые абсолютно непопулярны в стране. Чтобы полного провала при родной публике не произошло, корейцы стали раздавать паспорта тем, кто не мог пробиться в сборную своей страны, но на фоне азиатских спортсменов выглядел прилично. Так, в биатлонной команде появились россияне – Лапшин, Фролина, Аввакумова. В сборной по санному спорту – немка Айлен Фриш. Для поиска хороших хоккеистов южнокорейцы отправились в США и Канаду.

С хоккеем было тяжелее всего. Ведь если в других видах достаточно найти 2-3 хороших спортсменов, то здесь необходимо было рекрутировать целую команду. Подбором игроков в женскую сборную занимался американский штаб во главе с тренером Сарой Мюррей. Из 319 официально зарегистрированных хоккеисток в Южной Корее собрать боеспособную команду не смогли. Поэтому поиск за рубежом был необходимостью. Но предпочтения отдавались тем игрокам, которые имели корейские корни. Так в команде появилась Марисса Брандт. Оказалось, что ее сестра Ханна тоже выступит на Олимпиаде, но только за сборную США.

Как Марисса оказалась в Америке?

Грегг и Робин Брандты 12 лет пытались завести ребенка, но ничего не получалось. В результате пара смирилась с бесплодием и решила усыновить ребенка из другой страны. Этой страной стала Южная Корея, потому что у сестры Грегга уже был опыт усыновления оттуда двух мальчиков.

Брандты занялись подготовкой документов для девочки, которую назвали Марисса. Однако когда все необходимые процедуры были позади, Робин узнала, что беременна. Так в их семье практически одновременно появились две дочери с годовой разницей – Марисса и Ханна.

Ханна в итоге сыграла важную роль в выборе вида спорта для Мариссы, который в будущем принесет ей путевку на Олимпиаду. С детства они были лучшими друзьями и все делали вместе. Сначала девочек отвели в секцию фигурного катания. Мариссе вид спорта очень понравился, но Ханна его просто ненавидела. Младшая сестра решила оставить нелюбимое занятие и увлеклась хоккеем.

Без поддержки Ханны Мариссе стало скучно в фигурном катании, хотя в нем у нее были успехи. Она последовала примеру сестры и тоже взяла клюшку в руки. С 10 лет до поступления в университет они выступали в одной команде. Ханна играла намного лучше и получила стипендию в престижном Миннесотском университете, чья команда выступает в самом крутом дивизионе NCAA, матчи транслируются по ТВ, а хоккеисты на постоянном просмотре у скаутов профессиональных клубов.

Марисса же поступила в колледж Густава Адольфа (названного в честь короля Швеции в XVII веке) в городе Сент-Питер. Ее хоккейная команда выступала в третьем дивизионе NCAA. Иллюзий по поводу успешной спортивной карьеры девушка не питала.

Как Мариссу нашли южнокорейские скауты?

Приглашение в сборную хозяев Олимпиады тоже произошло не без помощи Ханны. Тут сработала целая цепочка судьбоносных совпадений. Тренером вратарей южнокорейской сборной является американка Ребекка Бэйкер, а ее муж работал с хоккейными командами Миннесотского университета, где училась Ханна. В свою очередь супруг Ребекки узнал, что у Ханны есть сестра-хоккеистка Марисса, имеющая корейские корни. Он рассказал о своей находке жене, которая и позвала девушку в команду.

Когда Ребекка позвонила Мариссе, та уже заканчивала колледж Густава Адольфа и находилась в поиске работы. Но на предложение из Азии согласилась не сразу. Она считала себя 100-процентной американкой.

В детстве родители девочек хотели познакомить их с азиатской культурой и однажды отправили на каникулы в национальный корейский лагерь. В итоге Ханна провела там веселые дни - влюбилась в азиатскую кухню и увлеклась тхэквондо. Марисса же мечтала побыстрее оттуда уехать. «Не хотела иметь ничего общего с корейцами. Я мечтала выглядеть, как сестра, и не быть азиаткой. Я никогда не гордилась тем, что родилась в Корее, и не хотела в это вникать», - говорит Марисса Брандт.

Но за несколько дней до звонка Мариссе приглашение в сборную США получила Ханна. «Я так нервничала, когда меня пригласили, - вспоминает Ханна Брандт. – Я позвонила Мариссе еще до того, как смогла все осознать. Кажется, я разбудила сестру звонком».

Перспектива выступить на одной Олимпиаде с сестрой, хоть и под разными флагами, отбросила все сомнения. Марисса села в самолет и полетела на свою историческую родину. В Южной Корее ей помогли адаптироваться соотечественники, которые были приглашены в команду до нее. В отличие от сестры у нее будет статус альтернативного капитана своей сборной. В команде она заявлена под именем Юн Джунг Парк.

Сейчас Марисса учит корейский язык и мечтает сыграть в одном матче против Ханны на зимних Играх. Однако такая встреча на льду вряд ли возможна, так как женские хоккейные сборные США и Южной Кореи разведены по разным группам на Олимпиаде.

«Если они будут играть между собой, то Грегг, скорее всего, станет болеть за Корею, потому что она - андердог, – рассказывает мать Ханны и Мариссы. – Я же просто буду переживать за то, чтобы девочки обе сыграли хорошо».

Фото: instagram.com/marissacbrandt

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