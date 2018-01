Северокорейских фигуристов отпускают на Олимпиаду в Южную Корею

Самые неожиданные гости Пхенчхана.

Кто они?

Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким стали первыми в истории КНДР представителями парного катания, которые заработали олимпийскую лицензию. Да и вообще пока они единственные спортсмены из Северной Кореи, у кого эта лицензия на Игры-2018 есть. На Олимпиаде в Сочи их сборная не участвовала.

Ем – 18 лет, Киму – 25. В паре они катаются третий сезон. Первый год совместного выступления прошел под музыку Чайковского в обеих программах. Сейчас фигуристы катаются под «Day in the Life» группы The Beatles в короткой и «Je suis qu’une chanson» Диан Юстер в произвольной программе.

Живут и тренируются спортсмены в столице КНДР – Пхеньяне. Одним из главных достижений пары, помимо выигранной олимпийской лицензии, считается бронзовая медаль на Азиатских играх-2017, которые прошли в Японии. Также северокорейские фигуристы выигрывали Asian Open в Китае в прошлом сезоне и были третьими на Кубке Тироля в Австрии в свой первый совместный год.

С фигуристами работают канадские специалисты – Бруно Маркотт и его сестра-хореограф Жули Маркотт. Главный тренер спортсменов – Ким Юн-Сон.

Как они получили лицензию?

Основная часть олимпийских лицензий была разыграна на чемпионате мира в Хельсинки прошлой весной. Ем и Ким выступали на этих соревнованиях, но заняли лишь 15 место, поэтому квоты для страны завоевать не смогли.

За оставшиеся лицензии фигуристы боролись на Nebelhorn Trophy в Германии в конце сентября. Северокорейская пара смогла показать лучший результат в своей карьере, получив от судей 180,09 балла. С таким результатом они заняли шестое место, обеспечив первую квоту для КНДР на Олимпиаду-2018.

«Я немного нервничал, но тренеры верили в нас и зрители поддерживали. Мы получили заряд мотивации от них», – сказал Ким после выступления.

Они смогут выступить в Пхенчхане?

Отношения между Южной и Северной Кореями по-прежнему нельзя назвать простыми. Но в этом году КНДР уже отправляла своих спортсменов на соревнования к соседям: женскую хоккейную сборную и команду по тхэквондо. Правда, участие в Играх для северокорейцев, получивших лицензию, это не гарантирует. Олимпиада – совсем другая история. В 1988 году КНДР уже бойкотировала летние Игры в Сеуле.

Как стало понятно, что Ем и Ким получили лицензию, главный тренер спортсменов попросил репортеров не задавать вопросы про Олимпиаду. Даже когда Кима спросили о цели в карьере, он ответил, что хочет стать чемпионом мира, ни слова не сказав про медали в Пхенчхане.

Канадский тренер фигуристов Бруно Маркотт сказал, что ситуация с участием на Играх неподвластна спортсменам. Это подтвердил и главный тренер Ким Юн-Сон: «Все зависит от Олимпийского комитета Северной Кореи, который будет решать – выступать им или нет».

Северокорейских фигуристов поддерживают и коллеги из других стран. «Мы все – жители мира, мы все – люди. Они невероятные спортсмены. Очень интересно наблюдать за тем, как они соревнуются. Если они получили место на Олимпиаде с теми же судьями, которые были у нас, значит, они точно заслужили это», – сказал американский фигурист Тимоти Ледук в интервью NYTimes.

Южнокорейцы уже подтвердили, что с радостью примут Ем и Кима и делают все, чтобы между странами не было барьеров. Если бы в Северной Корее решили не пускать своих спортсменов на Олимпиаду, то олимпийская лицензия Ем и Кима была бы отдана другой стране.

Вопрос с участием в Олимпиаде Ем и Кима был решен лично северокорейским лидером Ким Чен Ыном: в новогоднем обращении к нации он заявил, что участие Северной Кореи в Олимпиаде в Южной Корее поможет снизить напряженность на полуострове и будет способствовать нормализации отношений между странами.

