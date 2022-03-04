Медведев убрал флаг России из соцсетей. Как так?!

Даниил не заслуживает хейта. И уж точно не надо учить его патриотизму.

Даниил не заслуживает хейта. И уж точно не надо учить его патриотизму.

Первая ракетка мира теннисист Даниил Медведев убирает флаг России из профиля Instagram. Новость об этом широко расходится в том числе и в государственных ресурсах, что может повлечь за собой хейт в адрес спортсмена. Однако, прежде чем осуждать Медведева — нужно разобраться, чем мотивировано такое решение Даниила.

Во-первых, Медведев — тот самый спортсмен, который хоть и проживает во Франции, но всегда с уважением относился к родине. Об этом говорит и его непреклонное желание выступать за команду на международных турнирах даже в те моменты, когда логичнее было бы взять паузу перед крупными турнирами ATP.

Но вместо этого Даниил играет за сборную не только многочасовые одиночные матчи, но и выходит в паре, если того требует ситуация, даже когда сводит ноги.

— Я играю за Россию, за свою страну, — говорил он в начале этого года. — Даже если буду умирать, всё равно выйду на корт и постараюсь победить.

Во-вторых, после финала Australian Open-2022, когда австралийская публика болела за Надаля и мешала российскому теннисисту, Даниил заявил о смене приоритетов. И если раньше Медведев делал акцент на подготовке к турнирам «Большого шлема» и «Мастерс», то теперь планировал выступать на соревнованиях в России, в какое бы неудобное для него время они ни проводились.

— Теперь я буду играть для себя, моей семьи, чтобы я мог обеспечивать её, для людей, которые в меня верят, для всех россиян, ведь я чувствую их поддержку, — сказал он. — Если будет турнир на харде в Москве перед «Ролан Гаррос» или Уимблдоном, я сыграю там, даже если пропущу турнир «Большого шлема». Вот и всё. Такая у меня история.

В-третьих, отказ от флага в профиле — это не разрыв отношений с Россией. Возможно, это лишь выполнение правил и санкций от ATP и WTA о том, что российские спортсмены в период санкций будут допускаться до турниров лишь в нейтральном статусе. А нейтральный статус подразумевает отказ от любого вида символики.

И что теперь, набрасываться на лучшего спортсмена России из-за Instagram? Ругать того, кто вновь влюбляет страну в теннис и даёт надежду маленьким мальчикам и девочкам? Учить патриотизму того, кто и есть настоящий патриот?

Каждый решает сам, но мое мнение: Медведев в данной ситуации заслуживает только поддержки. Вы ведь теперь знаете, какой у него Instagram. Вот и напишите там что-то доброе. Это лучшее, что сейчас можно сделать.

Читайте также: