Думаете, Медведев пока не заслужил возглавить рейтинг? Считаем титулы Сафина, Федерера и Джоковича, когда они стали первыми

13 побед Даниила в финалах турниров ATP — это мало?

13 побед Даниила в финалах турниров ATP — это мало?

28 февраля ATP обновит свои рейтинги, на первую строчку в одиночном разряде поднимется Даниил Медведев. Таким образом, он станет третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, которым покорилось это достижение.

О том, что Даниил возглавит рейтинг, стало понятно, когда Новак Джокович уступил в четвертьфинальном матче Иржи Веселы на турнире в Дубае. Медведеву для попадания на первую строчку нужно было показать на турнире в Акапулько результат не хуже, чем у Джоковича, а россиянин уже дошел до четвертьфинала.

После своего поражения серб поздравил Даниила в Instagram и Twitter, написав, что Медведев явно заслужил стать номером один.

Но некоторые болельщики с Джоковичем не согласны. Они считают, что Медведев еще слишком мало выиграл, да и подниматься на первую строчку нужно было за счет собственной победы в финале на Australian Open-2022 (Даниил в пяти сетах уступил Надалю), а не за счет поражения серба в Дубае.

«Матч ТВ» решил посмотреть, сколько титулов завоевали последние десять лидеров рейтинга ATP перед тем, как впервые подняться на первую строчку.

Марат Сафин (Россия)

Когда возглавил рейтинг ATP: 20 ноября 2000 года

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 20 лет

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 7

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 1

В 2000 году Сафин стал самой молодой первой ракеткой в истории. На тот момент ему было 20 лет и 9 месяцев, но через год это достижение перебьет Ллейтон Хьюитт — 20 лет и 8 месяцев.

На старте сезона-2000 вообще никто не мог представить, что Марат в ноябре будет на первой строчке. Россиянин вылетал с турниров в первом круге. На Australian Open его даже оштрафовали на 2000 долларов за нежелание бороться. До конца апреля у Сафина было всего 5 побед за сезон над соперниками, которые сильно уступали ему в рейтинге.

Но на турнире в Барселоне игра Марата преобразилась. Он взял свой второй титул в карьере, затем поехал на Мальорку и выиграл третий. Стабильно хорошо выступать получалось не везде, но к US Open он подошел, имея 7-й номер рейтинга.

В финале американского «мейджора» Сафин разнес Пита Сампраса (6:4,6:4,6:3). И до первой строчки оставалось совсем немного. Марату потребовалось выиграть еще два титула — в Ташкенте и Санкт-Петербурге, и дойти до финала Мастерса в Париже. Завершить год в статусе первой ракетки россиянин не смог, но в 2001-м еще дважды окажется на вершине рейтинга.

Густаво Куэртен (Бразилия)

Когда возглавил рейтинг ATP: 4 декабря 2000

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 24 года

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 10

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 2

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 3

Побед на Итоговых турнирах, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Свой путь в элите Куэртен начинал в 1997-м. В том сезоне он шокировал всех, победив на «Ролан Гаррос». До этого у бразильца не было ни одного титула ATP. Однако до топ-10 рейтинга Густаво шел год. Его было сложно обыграть на грунте, но на других покрытиях он чувствовал себя не так хорошо.

В 2000-м Куэртен выиграл свой второй «мэйджор» — снова победа на «Ролан Гаррос». Но, чтобы подняться выше, необходимо было брать титулы на харде. И в августе ему это наконец удалось — в финале турнира в Индианаполисе Густаво обыграл Сафина.

Второй титул на харде и десятый в карьере сделал его первой ракеткой планеты. В финале Итогового турнира Куэртен бился с Андре Агасси. Если бы победил американец, то 2000 год на первой строчке закончил бы Марат Сафин. Однако в трех сетах сильнее оказался Густаво, что подняло его на вершину рейтинга.

Ллейтон Хьюитт (Австралия)

Когда возглавил рейтинг ATP: 19 ноября 2001

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 20 лет

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 12

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 0

Побед на итоговых турнирах, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Хьюитт до сих пор является самой молодой первой ракеткой мира. Взойти на пьедестал Ллейтону очень помогли турниры на родном континенте — пять из двенадцати титулов он добыл в Австралии.

Главный же успех Хьюитта случился в Нью-Йорке на US Open, куда он приехал, имея четвертый номер рейтинга. В полуфинале он легко разобрался с Евгением Кафельниковым, отдав россиянину только 4 гейма, а в титульном матче был сильнее Пита Сампраса.

На первую строчку Ллейтон поднялся в конце года. Австралиец изначально являлся фаворитом Итогового турнира, тем более он проходил в Сиднее. В пяти битвах с топами мирового тенниса Хьюитт проиграл только один сет.

Весь следующий сезон Ллейтон держался на первой строчке рейтинга, добавив в свою коллекцию победу на Уимблдоне.

Хуан Карлос Ферреро (Испания)

Когда возглавил рейтинг ATP: 8 сентября 2003

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 23 года

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 10

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 3

На вершине рейтинга испанец находился всего 55 дней. Меньше за всю историю в статусе первой ракетки пробыли лишь трое теннисистов: Евгений Кафельников (41 день), Карлос Мойя (13 дней) и Пэт Рафтер (6 дней). Карьеру Хуана Карлоса надломили травмы.

К первой строчке Ферерро шел через любимые испанцами земляные корты. Дважды он выиграл на Мастерсе в Монте-Карло, один раз — в Риме. Титул победителя турнира Большого шлема тоже добыт на грунте — в Париже на «Ролан Гаррос».

На остальных покрытиях титулов у Хуана Карлоса значительно меньше, но он был способен выступать на них хорошо. В 2003-м он стал первой ракеткой мира не только за счет победы на «Ролан Гаррос», но и благодаря стабильному выступлению на остальных «мейджорах» в сезоне: четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, финал US Open.

Взойдя на пьедестал, Ферерро дошел до финала турнира в Бангкоке, выиграл Мастерс в Мадриде, но после неудачного выступления на Мастерсе в Париже отдал первую строчку Энди Роддику.

Энди Роддик (США)

Когда возглавил рейтинг ATP: 3 ноября 2003

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 21 год

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 11

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 2

Все свои главные титулы в карьере Роддик завоевал в Северной Америке. На пути к первой строчке рейтинга в 2013-м он выиграл на Мастерсах в Канаде и Цинциннатти, победил на US Open. В последующих сезонах ему дважды покорился Мастерс в Майами и еще раз в Цинциннатти.

В финале US Open-2013 Энди разобрался с Ферреро, который вскоре возглавит рейтинг. А сместит испанца с первой строчки, как уже упоминалось ранее, после Мастерса в Париже. Там Хуан Карлос вылетел во втором круге, а Роддик дошел до полуфинала.

Первым турниром в статусе лидера рейтинга для американца станет Итоговый, где в борьбе за выход финал Энди уступит Роджеру Федереру. Через два месяца швейцарец подвинет Роддика на второе место и будет властвовать в мировом теннисе больше четырех лет.

Роджер Федерер (Швейцария)

Когда возглавил рейтинг ATP: 2 февраля 2004

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 22 года

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 12

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 2

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Побед на Итоговых турнирах, когда возглавил рейтинг ATP: 1

В 2003-м Роджер тяжело входил в сезон, но за год поднялся с шестой места рейтинга на второе, при этом завоевав больше чем других титулов — 7, став лидером по количеству призовых — 4 миллиона долларов.

В то году он выиграл свой первый финал турнира Большого шлема — на Уимблдоне. Всего за карьеру у Федерера 20 побед в «мэйджорах». Сезон-2003 швейцарец завершил титулом на Итоговом турнире.

Судьба первой строчки рейтинга решалась на Открытом чемпионате Австралии-2004. Можно сказать, что стать лидером ATP Федереру помог Марат Сафин. Россиянин обыграл Энди Роддика в четвертьфинале Australian Open. Тогда стало понятно, что после обновления рейтинга на первом месте окажется Роджер. Ему даже было необязательно побеждать в финале Мельбурна, но он взял второй «шлем», обыграв все того же Сафина.

Рафаэль Надаль (Испания)

Когда возглавил рейтинг ATP: 18 августа 2008

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 22 года

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 31

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 5

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 12

Побед на Олимпиадах, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Надалю понадобилось больше титулов, чем его предшественникам, чтобы добраться до первой строчки мирового рейтинга. Всему виной Роджер Федерер, который практически приватизировал победы на негрунтовых турнирах Большого шлема.

В 2003-м Рафа стал новичком года, в 2004-м выиграл свой первый турнир, в 2005-м взял первый «шлем» (естественно «Ролан Гаррос») и победил еще на 10 турнирах, среди которых 4 Мастерса. По сути в 2005-м испанец должен был становиться первой ракеткой планеты, но год он завершил на второй строчке, потому что у Федерера были те же 11 титулов за сезон с победами на US Open, Уимблдоне и четырех Мастерсах.

2006-й — Федерер пополняет коллекцию побед на Уимблдоне и Открытых чемпионатах Австралии и США, Надаль забирает «Ролан Гаррос».

2007-й — Федерер пополняет коллекцию побед на Уимблдоне и Открытых чемпионатах Австралии и США, Надаль забирает «Ролан Гаррос».

В начале 2008-го Роджер испытывает проблемы со здоровьем. У него диагностирован инфекционный мононуклеоз. Титул в Австралии забирает Джокович, в Париже — традиционно Надаль. Апогей битвы за первую строчку рейтинга между Роджером и Рафой — финал Уимблдона.

Тот триллер на траве, который длился 4 часа 48 минут, многие называют лучшим матчем в истории тенниса. В пяти сетах победа досталась Надалю. Да, Федереру хватило запаса очков, чтобы сохранить первую строчку, но, по сути, именно тогда он ее и проиграл.

Официально первой ракеткой мира Рафа стал через полтора месяца, после того как выиграл золотую медаль на летних играх в Пекине. Тогда на Олимпиадах еще разыгрывались рейтинговые очки ATP.

Новак Джокович (Сербия)

Когда возглавил рейтинг ATP: 4 июля 2011

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 24

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 26

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 3

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 9

Побед на Итоговых турнирах, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Когда в 2008-м Новак выиграл Australian Open, он все равно не выглядел серьезным конкурентом Надаля и Федерера. У Роджера тогда были проблемы со здоровьем, а Рафа играл не так уверенно на харде, как на грунте.

Испанец и швейцарец продолжили разыгрывать главные трофеи сезона между собой, пока Джокович вновь не заявил о себе в 2011-м. Тот сезон является одним из лучших в карьере серба.

Australian Open-2011 — победа над Федерером в полуфинале и Марреем в финале.

Дубай-2011 — победа над Федерером в финале.

Индиан-Уэллс-2011 — победа над Федерером в полуфинале и Надалем в финале.

Майами-2011 — победа над Надалем в финале.

Мадрид-2011 — победа над Надалем в финале (на грунте!)

Рим-2011 — победа над Надалем в финале (на грунте!!!)

Уимблдон-2011 — победа над Надалем в финале.

После финала Уимблдона Джокович стал первой ракеткой планеты. В том сезоне уже в статусе лучшего теннисиста мира он еще обыграл Федерера и Надаля на US Open, завоевав свой третий «шлем».

На данный момент Новак является рекордсменом по количеству недель на вершине рейтинга (361) и по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки (7).

Энди Маррей (Великобритания)

Когда возглавил рейтинг ATP: 7 ноября 2016

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 29 лет

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 43

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавил рейтинг ATP: 3

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 14

Побед на Олимпиадах, когда возглавил рейтинг ATP: 2

Британцу просто не повезло играть в одну эпоху с Надалем, Федерером и Джоковичем. В итоге ему удалось взломать рейтинг ATP только в 29 лет.

Первый титул ATP Маррей завоевал в 2006-м, а в 2008-м вышел в дебютный для себя финал турнира Большого шлема. Но победу в титульном матче «мейджора» удалось добыть только с пятой попытки:

Финал US-Open-2008 — поражение от Федерера.

Финал Australian Open-2010 — поражение от Федерера.

Финал Australian Open-2011 — поражение от Джоковича.

Финал Уимблдона-2012 — поражение от Федерера.

Финал US Open-2012 — победа над Джоковичем.

Ранее в том же сезоне Маррей выиграл золото на играх в Лондоне, но чтобы стать первой ракеткой планеты, пришлось ждать следующего олимпийского года.

2016-й — главный год в карьере Энди. Он взял девять титулов, включая победы на Уимблдоне, Итоговом и Олимпиаде в Рио. Плюс Маррей играл в финалах Australian Open и «Ролан Гарроса».

Кажется, тогда британец отдал все, что мог. В 2017-м последовала череда травм, и теннисист был вынужден приостанавливать свою карьеру. В 2021-м Маррей вернулся после операции, но пока до своей топовой формы явно не дотягивает.

Даниил Медведев (Россия)

Когда возглавит рейтинг ATP: 28 февраля 2022

Возраст, когда возглавил рейтинг ATP: 26

Титулов, когда возглавил рейтинг ATP: 13 (возможно, 14-й будет в Акапулько)

Побед на турнирах Большого шлема, когда возглавии рейтинг ATP: 1

Побед на турнирах серии Мастерс, когда возглавил рейтинг ATP: 4

Побед на Итоговых турнирах, когда возглавил рейтинг ATP: 1

Медведев возглавит рейтинг ATP в 26 лет. Из перечисленных теннисистов только Энди Маррей был старше, когда становился первой ракеткой мира.

Даниил подошел к топу с 13 трофеями, среди которых есть титул победителя US Open. Плюс не забудем про три финала «Большого шлема», в которых россиянин уступил. Это меньше чем было у Надаля, Джоковича и Маррея при их восхождении на первую строчку, но примерно столько же, сколько у всех остальных.

Просто эпоха, которая пришлась на лучшие годы «большой четверки» уникальна. Столь жесткой конкуренции не было до появления в туре Роджера, Рафы, Новака и Энди.

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