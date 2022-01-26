Австралия досвистелась! Медведев вспомнил Джоковича и отомстил критикам

Озверевшие трибуны получили свое.

Озверевшие трибуны получили свое.

— Я сам не знаю, как спасся. И в эти самые безнадежные моменты я думал: «А что бы сейчас сделал Новак (Джокович)?..» — сказал Медведев, и это был нокдаун для подавляющего большинства публики на главной арене Australian Open в Мельбурне. Ведь нет ничего хуже, когда освистываемый тобой игрок после победы вспоминает человека, которого вы в последние недели привыкли ненавидеть.

Стадион Рода Лайнера — если не считать островка с российскими болельщиками — все 4,5 часа болел против Медведева в матче с канадцем Оже-Аляссимом.

Редкий случай для современного тенниса, но в этот раз люди радовались двойным ошибкам Медведева в ключевых эпизодах первого сета, упивались его провалом во второй партии и, что своем уж странно, неистово болели за канадца в моменты, когда россиянин обреченно шел к поражению в третьем сете. Обычно в таких ситуациях болельщики подбадривают лузера, как минимум для того, чтобы шоу затянулось и билеты окупились. Но в этот раз Оже-Аляссим получал овации, а Медведев — все чаще «бууу».

Впрочем, играл Даниил тоже как «бууу». Двойные ошибки, ужасный прием второй подачи, проблемы с завершением вроде бы выигрышных атак, срывы простых ударов — с таким запасом Медведев мог проиграть 0-3, чему способствовал его обреченный вид.

— Я понимал, что соперник играет блестяще — так, как никогда до этого не играл, — сказал Медведев. — Также я понимал, что у меня ничего не получается, и просто сказал себе, что буду бороться за каждую подачу, за каждый розыгрыш — пусть Оже-Аляссиму будет тяжело.

Публика в Мельбурне слова не оценила, сдержанно присвистнув, хотя для карьеры Медведева это были важнейшие слова. Ведь еще совсем недавно Даниил не мог вылезти из психологического пике в неудачно складывающихся матчах. Например, на Ролан Гаррос при том же счете 6:7, 3:6. 5:6 Даниил сдал партию Циципасу, решив кинуть мячик на матчболе с руки. В четвертьфинале Олимпиады с Каррено-Бустой россиянин психовал, матерился и лупил по аутам на тай-брейке.

С Оже-Аляссимом не было ни этих срывов, ни споров с судьями или фанатами. Все, чем Медведев отвечал, — так это рычанием после выстраданных геймов и вымученной победой в третьем сете. Но в четвертом было не легче: Оже-Аляссим все также классно подавал, а в концовке вместе с болельщиками выдавил себе матчбол. При счете 4:5 и 30:30 на своей подаче Медведев не справился с болеющей за канадца публикой и сделал очередную двойную. И тут зал озверел окончательно, не давая Даниилу подать и предвкушая победу канадца. Но ответом был эйс, за ним еще одна неберущаяся подача и смэш, после которого Медведев шагнул к сетке и зарычал даже не на Оже-Аляссима, а именно на трибуны, как лев. С этого момента россиянин был королем. И как бы канадец ни трепыхался, как бы ни цеплялся за брейк-поинты — все равно был обречен на поражение.

Оже-Аляссима немного жаль, но проиграл он в том числе и потому, что Австралия досвистелась. Пытались охладить пыл Медведева, но распалили его так, что перед нами явился новый лидер мирового тенниса, способный побеждать игроков десятки даже в тех матчах, когда все против него. И это уже почерк лидера. Лидера, который вспомнил Джоковича и станет его наследником, — как в борьбе на корте, так и вне. Ну, а вы — свистите дальше.

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