Российские теннисисты приехали на Кубок Дэвиса в статусе главных фаворитов. Что еще нужно знать о турнире?

Формат, состав, соперники.

Формат, состав, соперники.

Где и когда?

С 25 ноября по 5 декабря. На этот раз турнир пройдет сразу в трех городах: Мадриде, Турине и Инсбруке. Предыдущий розыгрыш Кубка Дэвиса принимала только столица Испании.

Да, в Европе все относительно близко. Но проведение соревнований в разных странах во время пандемии, наверное, было не лучшей идеей. На кортах уже точно будет разная атмосфера. В Австрии — локдаун. Поэтому матчи в Инсбруке пройдут без зрителей.

— Я знаю, что команды, организаторы и все, кто участвует в этом событии, разделяют наше разочарование из-за того, что матчи Кубка Дэвиса в Инсбруке пройдут без зрителей. Мы продолжим работать вместе с нашими партнерами и обеспечим подготовку к этому грандиозному мероприятию, следуя всем государственным директивам, — говорил президент ITF Дэвид Хаггерти, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Но главные матчи пройдут в Мадриде. Турин и Инсбрук примут по шесть встреч группового этапа и по одному четвертьфиналу. В столице Испании состоятся те же шесть серий матчей на групповом этапе, два четвертьфинала, два полуфинала и финал.

Каким был отбор и каков формат Кубка Дэвиса?

В финальном розыгрыше принимают участие 18 команд. Четыре сборные попали на турнир благодаря успешному выступлению на предыдущем Кубке Дэвиса в 2019 году (в 2020-м соревнования отменили из-за пандемии). Это полуфиналисты того турнира Россия, Великобритания, Канада (второе место) и Испания (чемпион). 12 сборных пробились на Кубок Дэвиса-2021 через квалификационные матчи, а Франция и Сербия получили уайлд-кард от организаторов.

Формат финального розыгрыша Кубка Дэвиса по сравнению с предыдущим турниром не поменялся. 18 команд распределили в шесть групп, в которых каждая сборная проводит с каждой серию игр. Серия между командами состоит из двух одиночных матчей и одного парного.

В четвертьфинал выходят победители групп, а также две лучшие команды, занявшие вторые места.

Кто сыграет за нашу команду? Какой путь ждет российских теннисистов?

Наша команда будет выступать под названием Russian Tennis Federation (Федерация тенниса России) с логотипом организации вместо флага, так как согласно санкциям ВАДА российским спортсменам запрещено использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кубок Дэвиса считается командным чемпионатом мира.

Хорошая новость для нашей сборной — в составе команды есть вторая ракетка мира Даниил Медведев. Два года назад его участие тоже планировалось. Тогда осенью Даниил выдал серию из шести финалов на турнирах ATP подряд, но потом наступил спад — проигрыш в первом туре парижского «Мастерса» и три поражения из трех на Итоговом турнире. Было принято решение, что в таком физическом и особенно психологическом состоянии Медведев вряд ли сможет помочь сборной на Кубке Дэвиса-2019.

В 2021-м в команду помимо Даниила вошли Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской. Таким образом, по составу у нас самая мощная сборная. Из топ-10 рейтинга ATP на Кубке Дэвиса всего четыре человека: серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер и наши Медведев с Рублевым. Три российских игрока входят в топ-20, четыре — в топ-30. Подобным сейчас не может похвастаться больше ни одна сборная.

Еще одна хорошая новость. При любых раскладах наша команда проведет все свои встречи в Мадриде, то есть избавлена от переездов из города в город.

Россияне попали в группу А вместе с Эквадором (27 ноября) и Испанией (28-го). Два года назад мы тоже были в одной группе с испанцами и проиграли им на этой стадии, выйдя в четвертьфинал со второго места. Но сейчас мы усилились Медведевым, а у испанцев досрочно завершил сезон из-за травмы их многолетний лидер Рафаэль Надаль. Эквадор же наши ребята обыгрывать обязаны. Сильнейший теннисист южноамериканцев Эмилио Гомес занимает 149-е место в рейтинге ATP.

По всем раскладам мы должны выходить в четвертьфинал если не с первой (испанцы все-таки играют дома), то со второй позиции. В зависимости от места в группе россияне вероятно встретятся в Мадриде либо 1 декабря с победителем группы B, где играют Канада, Казахстан и Швеция, либо 2 декабря с одной из двух лучших команд, занявших в своих группах второе место.

Если заглянуть еще чуть дальше, то в полуфинале видится встреча с командой Сербии под предводительством Новака Джоковича. Для этого обеим сборным надо выигрывать свои группы и, естественно, четвертьфинальные серии. Два года назад сербы попались нам в первом раунде плей-офф. Тогда Рублев был сильнее Краиновича, Джокович сравнял счет после победы над Хачановым, а затем Андрей и Карен в трех сетах обыграли Новака с Виктором Троицки.

Полуфиналы Кубка Дэвиса пройдут 3 и 4 декабря, финал — 5 декабря.

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