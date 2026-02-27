Женская Премьер-лига. 14-летняя российская теннисистка обыграла грозную китаянку

Главным событием третьего тура чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса (ПЛНТ) в женской Премьер-лиге стало поражение непобедимой китаянки Сунь Минян (УГМК) от 14-летней Варвары Толмачевой («УГМК-УОР»).

И хотя эта победа осталась единственной в активе «УГМК-УОР», она показала, что с китаянками, даже с такими сильными, как Сунь Минян, можно играть и побеждать. Всего же в высшем женском дивизионе ПЛНТ выступают пять представительниц КНР.

Самым знаковым матчем тура стало противостояние УГМК и «МГФСО-Москва», идущих на первом и втором местах в турнире. Дополнительную интригу матчу добавлял тот факт, что две теннисистки московского клуба Яна Жукова и Ольга Воробьева в прошлом сезоне выступали за УГМК и выиграли золотые медали в составе верхнепышминской команды. Встреча двух лидеров полностью оправдала ожидания. До последнего очка не было понятно, кто возьмет верх. Соперницы сыграли все пять матчей. Решающей стала игра Елизабет Абраамян — Ольга Воробьева. Действующая чемпионка России Абраамян выиграла 3:1 и принесла УГМК общую победу — 3:2.

Таким образом, УГМК сохранил за собой промежуточное первое место, набрав 31 очко, а «МГФСО» отстает на два очка.

Уже в 4-м туре (Москва, СК «Чертаново», 16–19 марта) определится первая восьмерка команд, которые выйдут в плей-офф и разыграют награды чемпионата. Результаты у команд очень плотные, поэтому цена каждой победы резко возрастает. Всего в Премьер-лиге участвуют 12 команд из Москвы, Республики Татарстан, Архангельской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской и Свердловской областей.

Финальный этап чемпионата ПЛНТ пройдет 2–8 июня в Казани и станет самым ярким событием для всех любителей спорта.