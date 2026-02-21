Фото: © Федерация настольного тенниса России
21 фев, 19:23
Настольный теннис

В Химках открылся новый Центр развития настольного тенниса ФНТР

Сегодня, 21 февраля, в Химках начал работу Центр развития настольного тенниса Федерации настольного тенниса России. Площадь современного спортивного пространства составляет 1200 квадратных метров.

Центр оснащен специализированным залом с современным оборудованием, профессиональным освещением и покрытием. Он рассчитан как на профессиональных спортсменов, так и на любителей.

Для посетителей предусмотрены раздевалки и комфортная зона ожидания. Объект станет тренировочной базой сборной Московской области, а также будет открыт для всех желающих.

Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов зачитал приветствие губернатора Андрей Воробьев, отметив значимость проекта для развития массового спорта в регионе. По его словам, центр станет новой точкой притяжения для профессионалов и поклонников динамичного вида спорта.

Президент ФНТР Александр Бабаков подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры является частью государственной политики и важным вкладом в будущее страны. Он выразил уверенность, что новый центр станет точкой роста для молодых спортсменов.

В день открытия для гостей прошли показательные тренировки с участием ведущих подмосковных игроков и тренеров. Все желающие могли попробовать себя за столом и получить рекомендации специалистов. Для детей организовали отдельную зону с мастер-классами и анимационной программой.

Мероприятия посетили более 3000 человек, а в любительском турнире приняли участие свыше 130 спортсменов. До 1 марта центр будет работать в формате открытых бесплатных сессий для гостей торгового центра.

На сегодняшний день в Московской области настольным теннисом занимаются около 35 тысяч человек, из них более 1200 — профессионально. Регион занимает второе место в рейтинге ФНТР по количеству игроков. В 2025 году представители сборной завоевали 163 медали на международных и всероссийских соревнованиях, а команда стабильно входит в число сильнейших в стране.

