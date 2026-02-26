36 карточек в 30 матчах — итоги 3-го тура в мужской Премьер-лиге

Эмоции игроков стали главной темой третьего тура чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса (ПЛНТ) в мужской Премьер-лиге, который прошел в Оренбурге 16–21 февраля 2026 года. За четыре игровых дня 12 команд провели 30 матчей, 115 встреч, 437 партий, а теннисисты «заработали» в общей сложности рекордные 36 желтых и красных карточек.

В группе 1, где играют действующий чемпион и бронзовый призер чемпионата — УГМК и «УГМК-Элем», не обошлось без своеобразных рекордов. Четыре участника за перебор желтых и красных карточек пропускали матчи, а Никита Мошков, лидер клуба «Алтай» и вовсе умудрился из пяти матчей пропустить два, чем очень подвел свою команду. Излишняя эмоциональность игроков в конце концов привела к тому, что «УГМК-Элем» не хватило скамейки запасных, чтобы выставить трех теннисистов на матч. Пришлось «медным металлургам» играть вдвоем. Но без Владислава Макарова, Александр Тютрюмов и Дамир Ахметсафин уступили соперникам из «УГМК-Резерв», и теперь их команда отстает в турнирной таблице от 3-го места уже на 3 очка.

12-15 марта в Верхней Пышме (пригород Екатеринбурга) пройдет четвертый тур чемпионата ПЛНТ, где определятся участники финального этапа. Как и в КХЛ, в клубном чемпионате по настольному теннису есть регулярный чемпионат и плей-офф, куда из 12 команд попадают первые восемь. Борьба предстоит бескомпромиссная, и вполне вероятно, что рекорд в 36 карточек будет побит, но цена каждой карточки в четвертом туре будет гораздо выше.