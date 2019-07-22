Российские гимнастки забрали все золото. Нужен ли миру такой чемпионат?

Подводим итоги первого в истории юношеского чемпионата мира.

Подводим итоги первого в истории юношеского чемпионата мира.

По иронии судьбы финалы в отдельных видах на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок проходили в Лужниках в один день с концертом «Металлики». И еще вопрос, на какой из двух арен было жарче: первый в жизни турнир такого высокого уровня каждая из гимнасток воспринимала как свою личную мини-Олимпиаду — ликуя от радости и рыдая из-за неудач.

Россиянки взяли 8 золотых медалей из 8 возможных (командный зачет, многоборье групповых упражнений, 6 финалов во всех видах программы) — для нашей страны результаты можно считать безоговорочно успешными. Но нужен ли такой чемпионат мира остальному миру? Об этом, подводя итоги соревнований, рассуждает корреспондент «Матч ТВ».

Негостеприимно, но по-спортивному

По-человечески это не слишком гостеприимно — приглашать в свой дом людей, забирая себе лучшие куски пирога. Но в спорте все устроено сложнее. Здесь лучшие куски достаются тому, кто лучше подготовился, точнее знает правила игры и увереннее справляется с нервами. Гостевой или хозяйский статус — второстепенны. Поэтому нельзя сказать, что соперницам сборной России была заранее уготована капитуляция. Несмотря на высокие оценки в целом, в мелочах россиянки ошибались, оставляя другим возможность опередить себя.

Самый реальный шанс на золото имела 15-летняя итальянка София Раффаэли, которая выступала последней в финале с лентой. Ее квалификационная оценка 17,900 превосходила финальные баллы Дарии Сергаевой (17,650), ошибившейся при выполнении риска. Но Раффаэли, которая отобралась во все 4 финала, к заключительному упражнению осталась без сил и не справилась с комбинацией. Вместо маячащего золота — предпоследнее 7-е место.

И все же к итальянке стоит присмотреться. Она пока проигрывает российским гимнасткам в элементах тела, но уже прилично обходит Сергаеву, Крамаренко и Симакову в составляющей «трудность работы с предметом». Это именно то преимущество, которым сейчас побеждают всех конкуренток сестры Аверины. София Рафаэлли в четырех финалах завоевала для себя и Италии две серебряные медали — с булавами и скакалкой.

Анастасия Симакова — единственная из наших личниц, улучшившая свою оценку от квалификации к финалу. Лала Крамаренко в финалах была менее точна в упражнении и с мячом, и с булавами, а Дария Сергаева вместо одной ошибки допустила сразу две помарки. На благородстве металла медалей это все не отразилось, зато показало гимнасткам и тренерам, над чем предстоит работать в будущем.

Страны с наибольшим представительством в финалах закономерно взяли больше всего наград. Кроме Италии, два серебра и одна бронза у гимнасток из Израиля (Ади Ася Кац и Нога Блок), бронза и серебро у Азербайджана (Арсу Джалилова). Одна бронза досталась Сальме Солаун из Испании.

Олимпийское настроение юниорской команды в групповых упражнениях

Самым ярким впечатлением соревнований стало выступление сборной России в групповых упражнениях в многоборье с 5-ю лентами. В «потоке» (термин Ирины Винер. — «Матч ТВ») сошлось все — и заключительный стартовый номер, и узнаваемые целым поколением танцевальные песни Boney M, и запредельная сложность и чистота исполнения, украшенная пятью широкими девичьими улыбками. Как бы громко ни звучало, но это выступление было достойно Олимпиады.

Интересно, что для выхода на высочайший уровень сотрудничества Александре Семибратовой, Алисе Тищенко, Елизавете Котеневой, Амине Халдаровой, Анне Батасовой и Дане Семиренко понадобилось всего два года. Все девочки — уроженки разных городов, каждая со своим характером, что не мешает им быть одним целым на ковре. Тренер группы Инна Быстрова, отвечая на мой вопрос о секрете результативной подготовки, сказала:

— Главное — правильно построить взаимоотношения. Все девочки разные, со своими особенностями, все — личности. Мы стараемся работать на доброжелательности, чтобы каждая смогла показать свои сильные качества на благо команды.

На фоне неопределенности в сениорской группе, обезоруживающая уверенность юниорок заставляет всех заинтересованных лиц размышлять о ротации в основе сборной к Токио-2020. Причем вариантов решения этой проблемы существует два: или взять всю юниорскую команду целиком, или разбить и соединить с другими гимнастками. Но о последнем сейчас даже думать не хочется в отношении этого дружного коллектива.

Забота о детях или дискриминация?

Президент технического комитета Наталья Кузьмина на пресс-конференции накануне соревнований озвучила причину, по которой Международная федерация гимнастики долгое время отказывалась проводить юниорский чемпионат мира. Введение в календарь этого турнира противоречило бы философии руководства: физические и психоэмоциональные сверхнагрузки не нужны детям, а цель ФИЖ (FIG — Международная федерация гимнастики. — «Матч ТВ») — сохранить детей здоровыми и счастливыми. Только после вступления в сениорский возраст гимнастка вправе вместе с тренером сознательно принимать решение о своих спортивных целях и интенсивности тренировок.

Звучит это все благородно, но по факту является лицемерием и даже дискриминацией. Каждый, кто хотя бы по касательной столкнулся с гимнастикой, знает — юниорки и совсем маленькие девочки, не достигшие возраста юниорок, всегда тренировались так же сильно, как взрослые. Только у взрослых в качестве мотивации, окупающей усилия, есть чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры, а юниорки вплоть до 2010 года из крупных международных стартов могли рассчитывать только на чемпионат Европы. В 2010-м прошли первые Юношеские Олимпийские игры. И вот теперь, спустя 9 лет и после смены руководства, ФИЖ созрела для юношеского чемпионата мира.

Показать себя и посмотреть других в Москву приехали гимнастки из 62 стран мира, среди которых были как традиционно гимнастические Италия, Болгария и Белоруссия, так и экзотические Ливан, Кабо-Верде и Новая Зеландия. Такой широкий географический разброс сказался на диапазоне оценок больше чем в 2 раза — от 7,650 балла у занявшей последнее место Алиссы Кэмпбел из Пуэрто-Рико до 17,100 у Полины Мурашко из Эстонии, которая с минимально допустимого 8-го места квалифицировалась в финал упражнения с мячом. Примерно половина участниц квалификации даже в теории не могли претендовать на попадание в финальную восьмерку. С другой стороны, оставшаяся половина выглядела вполне конкурентоспособно — многие в следующем сезоне будут достойно соревноваться с сениорками.

Если чемпионат мира среди юниорок станет регулярным, уже в следующем олимпийском цикле общий уровень художественной гимнастики может значительно вырасти. Прогресс в спорте развивается в геометрической прогрессии, по спирали захватывая все больше стран, атлетов и специалистов, и сдерживать его на уровне кабинетов спортивных чиновников — нелогично и неправильно.

Сборная России выиграла этот чемпионат по всем фронтам, потому что бросила все силы на достижение такого результата, выставив сбалансированную сильнейшую команду. Мы просто не могли позволить себе быть неубедительными, проводя первый в истории турнир на родине художественной гимнастики. Но соперницы учатся быстро, а значит, скоро обязательно подтянутся, обостряя борьбу за золотые медали и стимулируя лидеров быть еще лучше. Для этого нам всем и нужен чемпионат мира среди юниоров.

Итоговые результаты

КОМАНДНОЕ МНОГОБОРЬЕ

1. Россия — 131.150

2. Италия — 119.100

3. Израиль — 113.800

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, МНОГОБОРЬЕ

1. Россия — 49.550

2. Италия — 45.100

3. Беларусь — 43.100

ФИНАЛ — СКАКАЛКА

1. Анастасия Симакова, Россия — 20.600

2. София Раффаели, Италия — 19.050

3. Арзу Джалилова, Азербайджан — 17.400

ФИНАЛ — МЯЧ

1. Лала Крамаренко, Россия — 21.525

2. Арзу Джалилова, Азербайджан — 19.200

3. Нога Блок, Израиль — 18.950

ФИНАЛ — 5 ОБРУЧЕЙ

1. Россия — 26.250

2. Италия — 25.100

3. Беларусь — 24.650

ФИНАЛ — БУЛАВЫ:

1. Лала Крамаренко, Россия — 20.750

2. София Раффаели, Италия — 19.450

3. Ади Ася Катц, Израиль — 19.250

ФИНАЛ — ЛЕНТА

1. Дария Сергаева, Россия — 17.650

2. Ади Ася Катц, Израиль — 17.100

3. Сальма Солаун, Испания — 16.750

ФИНАЛ — 5 ЛЕНТ

1. Россия — 21.450

2. Беларусь — 19.550

3. Израиль — 19.000

Читайте также: