Самый ценный автограф и новая звездочка из Бразилии. Маргарита Мамун оценивает старт юниорского ЧМ

А также рассказывает, почему на чемпионатах мира волновалась больше, чем на Олимпиаде.

А также рассказывает, почему на чемпионатах мира волновалась больше, чем на Олимпиаде.

Маргарита Мамун — амбассадор первого в истории чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниоров, который в эти дни проходит в Москве. На олимпийскую чемпионку Рио-2016 возложены приятные обязанности общаться с прессой, поддерживать участниц турнира, раздавать автографы и фотографироваться с многочисленными юными зрителями, и вообще всячески популяризировать художественную гимнастику.

Прежде чем ответить на вопросы журналистов, в числе которых была и корреспондент «Матч ТВ», Маргарита провела затяжную автограф- и фотосессию для всех желающих.

— Маргарита, бесконечный поток поклонников к вам поражает воображение. Это скорее приятные или утомительные хлопоты?

— Конечно, приятные! Когда говорят, что время ограничено пятнадцатью минутами, а там стоят дети и ждут, встать и уйти просто невозможно — поэтому все в итоге растягивается на час. С одной стороны, немного устаешь, но усталость эта исключительно приятная, потому что дети дарят тебе свою энергию и улыбки. Когда-то я сама в нашей старой доброй «Дружбе» (арена для соревнований по гимнастике на территории «Лужников». — «Матч ТВ») на Гран-при в Москве так же бегала за чемпионками. Тогда о фотографии на память речи не шло — у нас не было смартфонов, а сейчас — и селфи, и фото с одного ракурса, и с другого (смеется). Я собирала автографы, что-то удавалось взять самой, что-то передавали подружки по моей просьбе.

— Какой был самый ценный автограф в вашей коллекции?

— Ирины Чащиной. Алину Кабаеву мне поймать не удалось.

— Насколько ваша жизнь стала сложнее и интереснее после принятого решения о роли амбассадора на этом чемпионате?

— Не то чтобы тяжелее, просто немного более ответственна. Быть послом — приятно и почетно. Я думаю, дети рады (смеется).

— Вы практически полный день провели вчера и сегодня на арене. Поделитесь впечатлениями о соревнованиях.

— Я в восторге от того, что у современных девочек появилась возможность выступать в таком шикарном Дворце. Очень здорово, что у них будет мотивация принимать участие в соревнованиях высокого уровня. В следующем сезоне часть юниорок перейдет на взрослый уровень, и полученный здесь опыт будет большим плюсом в конкуренции с сениорками.

Атмосфера прекрасная, болельщики поддерживают и россиянок, и спортсменок из других стран. Очень душевно. Вообще воспринимается это все как большой взрослый чемпионат, потому что многие гимнастки выступают на очень серьезном уровне. Смотришь иногда на девочку, и умом понимаешь, что это юниорка, но она показывает по-взрослому сложное и уверенное выступление. Особенно хочу отметить наших гимнасток.

— Ирина Александровна сказала сегодня, что юниоркам из сборной России по силам претендовать на попадание в олимпийскую команду. Как вы оцените их перспективы? Например, Лалу Крамаренко.

— Лала, безусловно, будет составлять конкуренцию нынешним сениоркам. Но невозможно загадывать заранее, потому что сложиться все может непредсказуемым образом. Яркий тому пример — отбор в Пекин 2008 года, когда на Игры поехала Евгения Канаева, а не более опытная Вера Сесина. И не просто поехала, а выиграла олимпийское золото.

Мы даже на предолимпийском сборе не знаем, кто будет выступать в составе сборной — лицензии не именные, а итоговое решение по составу, как в случае с Лондоном-2012, может быть принято за несколько дней до выступления.

— Вы заметили, что появление такого Дворца будет стимулировать юных спортсменок усерднее тренироваться. Нет сожаления, что его построили только сейчас, а не лет 5-10 назад хотя бы?

— Мы говорили об этом с Яной Кудрявцевой, кстати. Жаль, что мы не застали в качестве спортсменок этот прекрасный зал, не смогли в нем выступить. Это даже не просто зал, это как … дом художественной гимнастики. Но значит так было нужно. Всему свое время.

— В психологическом плане девочкам-юниоркам легче выступать, чем взрослым спортсменкам?

— Сложно сказать. Для девочек это первый большой турнир, — конечно, это очень волнительно. С одной стороны, проще выступать, когда у тебя уже есть опыт и ты знаешь, чего ждать. С другой стороны — хорошо, что на Олимпиаде в Рио я не знала, чего ждать. Мы общались тогда с Анастасией Близнюк (двукратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях. — «Матч ТВ»), и она сказала, что первые Игры дались ей легче. Она не понимала еще, что за ними наблюдает весь мир, какой ажиотаж творится вокруг, что ждет ее потом. На второй Олимпиаде у тебя всегда выше ставки и есть осознание, насколько это ответственно.

Даже я поняла, чего это все стоит, только когда поехала гостем на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан и увидела, как выигрывают наши фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева. Как же я за них болела! Тогда я поняла, что большой опыт может сыграть и в минус — придавить грузом ответственности.

Хладнокровие и опыт могут помочь взрослому спортсмену. Но юниору легче восстанавливаться.

Summer Olympic games Rio 2016. RHYTHMIC GYMNASTICS. Margarita Mamun (RUS). / Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин

— Сегодня Дария Сергаева очень расстроилась, что уронила ленту во время выступления. Как пережить ошибку, если чувствуешь, что подвел тренера, команду и страну?

— Не могу судить по своему опыту, потому что я попала в сборную команду в 15 лет, была темной лошадкой и не выступала на юниорских соревнованиях. Это нетипичная ситуация — обычно девочки проходят все этапы, начиная с Надежды России, потом Первенство России, потом юношеский чемпионат Европы и так далее. С этим багажом они уже приходят во взрослую сборную. У меня такого багажа не было. Я понимаю, почему Даша так расстроилась. Очень ответственно и сложно — выступать на таком серьезном турнире.

— Умение справляться с нервами нарабатывается, или оно врожденное?

— Чем ты спокойнее от рождения, тем проще тебе будет воспринимать происходящее. Но психологическую устойчивость можно и натренировать, часто участвуя в соревнованиях и преодолевая свой страх.

Могу сказать, что на чемпионатах мира я волновалась больше, чем на Олимпиаде. Потому что к Рио была максимально натренирована и физически, психологически.

— Уровень тренировочных нагрузок на юниорском и взрослом уровне сопоставим?

— Наши юниорки готовились к этому чемпионату наравне с основным составом сборной — абсолютно по-взрослому. В Новогорске они вместе проходили контрольные тренировки. Когда ты идешь к соревнованию такого уровня — нагрузки сопоставимы абсолютно.

— Каких-то интересных спортсменов из экзотических стран для гимнастики вы для себя здесь отметили?

— Да, например, девочку из Бразилии, которая завершала программу квалификации сегодня (Пассос Анна Луиза. — «Матч ТВ»). У нее настолько чистые линии и стопы, она делала интересные вещи, опережая в этом даже представительниц из традиционно сильных гимнастических федераций. Впервые увидела сегодня спортсменку из Новой Зеландии — оказывается, и там уже активно развивается наш вид спорта.

Summer Olympic games Rio 2016. RHYTHMIC GYMNASTICS. Margarita Mamun (RUS). / Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин

— А вы сами не скучаете по гимнастике?

— Возможно, скучаю по выступлениям иногда. Слышу какую-то музыку, которая мне нравится, и думаю — вот я бы сейчас вышла на ковер! Классно, наверное, выступила бы под нее (смеется). Но я знаю, что легкость, сложность, чистота исполнения достигаются только многочасовой, многомесячной и многолетней работой на тренировках. Просто так на ровном месте не выйдешь и не сделаешь хорошо. Тогда понимаешь — все, хватит.

— Вы готовы к тем переменам, которые скоро произойдут в вашей жизни? (Маргарита ждет ребенка. — «Матч ТВ»)

— Конечно! Я спортсменка — закаленная и стойкая (смеется).

— Если у вас будет дочь, приведете ее в гимнастический зал?

— Все задают мне этот вопрос, особенно после документального фильма «За пределом». Могу сказать лишь, что это однозначно должно быть решение ребенка, как было в моем случае. А так, конечно, лучшего вида спорта для девочки, чем художественная гимнастика, не придумать. Она развивает тело, мысли, культуру, музыкальный слух и характер.

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