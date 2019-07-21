Чем русский отличается от араба, и как выдержать в воде 25 км. Все секреты марафонского плавания

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завершились соревнования по плаванию на открытой воде. Россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро на дистанции 25 км. Итоги турнира мы подводим вместе со старшим тренером сборной России Сергеем Бурковым.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завершились соревнования по плаванию на открытой воде. Россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро на дистанции 25 км. Итоги турнира мы подводим вместе со старшим тренером сборной России Сергеем Бурковым.

1. Правда ли, что российским пловцам-марафонцам не хватает финансов, чтобы участвовать в этапах Кубка мира?

— Честно говоря, не хватает денег от Министерства спорта. Потому что идут три-четыре сбора по стране, еще один сбор надо провести за рубежом. Но на этапы Кубка мира наши спортсмены ездят и на Европе бывают. Например, в прошлом году Кирилл Беляев после Глазго ездил на этап в Дубай, плавал в Хорватии. В этом году тоже поедет.

Этапы — это одно, а подготовка к чемпионату мира — совсем другая тема. Мы с осени начинаем разгоняться, поднимаем скорости в бассейне, тренируясь на 1500 м, четырехсотках и восьмисотках. Участвуем в чемпионате России по плаванию, в декабре — в Кубке Сальникова. С января у нас проходит первый сбор года на озере Круглом. Второй сбор — в Волгограде или опять Круглое озеро. Обязательна простартовка на Кубке Европы в Эйлате в конце марта. Потом едем в горы, там сбор может проходить и 27 дней. Затем Беляев поехал на Кипр, удачно стартовал на чемпионате России.

Подготовка шла по плану, все сложилось, и парень завоевал серебро на 25 км. Причем реально мог победить, но не хватило 0,3 секунды. Да, проиграл касание. Но можно на финиш приплыть умирающим. А вы сами видели, сколько было сил у Кирилла. Значит, хорошо готов.

2. ЧМ-2007: Россия берет четыре золота. Потом открытую воду вводят в программу Олимпиад, резко взлетает конкуренция. Итог: серебро Беляева — наш первый такой успех с 2011 года. Проблема в том, что затянулась смена поколений?

— Все об этом говорят. Но я это иначе видел из-за рубежа, работая там по контракту. У нас раньше были такие спортсмены, как Дятчин, Кошкаров, Кудинов, Акатьев… Они обладали дистанционной скоростью, о которых я как старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде говорю уже третий год. Дистанционная скорость у наших спортсменов должна быть высокой.

А что сейчас? Когда Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев находятся на пике формы, они такую высокую скорость имеют. Но теперь такой скорости не хватает. Вы правы, идет смена поколений. Ветераны ушли, а пришли те, у кого такой скорости нет.

Вы думаете, почему у нас до сих пор плавает Дратцев? Он же 1983 года рождения, ему 36 лет. Потому что он имел эту скорость еще 15 лет назад. Он ее поддерживает — и на этом уровне выигрывает чемпионаты России. Старая закваска.

У нас есть молодые и перспективные. Например, Кирилл Долгов, Данила Немолочнов, Никита Хотько или Даниил Орлов. Они на подходе, и скорости уже имеют приличные. Им остается доделать работу и увеличить дистанцию, не потеряв скорости. И это будет новое поколение. Я в них верю.

3. Вы пять лет работали со сборными Египта и ОАЭ, выводя их на новый уровень. Чем в спорте различается менталитет россиян и арабов?

— Арабы на тренировках делают работу намного хуже. Я так и не понял, чем это объяснить. Но как они говорят: мы сели, помолились — и пошли. Они себя в подготовке, видно, до конца не реализовывают. Очень редко показывают, на что они способны. Но на соревнованиях выворачивают себя наизнанку.

Ну, а наши на что готовы, то и показывают. Не буду говорить, что все дело в психологии. Но Беляев — образец того, как нужно выступать. Он еще в прошлом году зарядился уверенностью, когда стал вторым на чемпионате Европы. И обыграл ведь тогда француза, которому уступил 0,3 секунды в Корее. Беляев стал верить в то, что может всех обгонять. А это самое главное перед стартом.

4. Что у нас с олимпийскими лицензиями?

— Что происходит на других дистанциях — мы приблизились многими спортсменами к мировым лидерам. Сделали шаг вперед. Уже на подступах к двадцатке. Хотя кажется, что для плавания это далеко.

Да, нам говорят: вы пока не попали на Олимпийские игры. Но у нас есть еще шанс для четырех человек продолжить бороться за лицензии в следующем году на квалификационном турнире в Фукуоке. Отбор на этот турнир мы начнем в сентябре.

Сейчас в Корее на Олимпиаду отобрались по 10 человек на каждой дистанции. Надо набрать еще 14 стран. Уверен, Россия будет в их числе.

Какой был план по медалям на этот чемпионат мира? Я заявлял, что мы должны взять одну бронзовую медаль. В итоге получилось серебро.

5. Открытая вода — это большой труд, особенно 25 км. Охотно ли дети идут в этот вид спорта?

— Да, труд очень большой. Хотя мы видим, что у нас даже пловцы в бассейне переходят на 50 и 100 м. Но на открытой воде плавают люди, которые любят тут выступать, и есть те, кому это дано по природе.

Если ребенок готов к плаванию на открытой воде, его видно сразу. И на тренировке сразу поймешь, и чисто биологически можно проверить. Мышцы совсем другие.

И остается развивать эти данные. Вот Беляев поднял хороший объем, с юношеского возраста ходит в призерах. У нас растет много талантливых детей, я вижу конкуренцию. Мы будем сейчас чаще плавать дистанцию 5 км в бассейнах. Федерация ввела этапы Кубка России, а это тоже дополнительные старты. Там призовые хорошие. А есть ведь и коммерческие соревнования вроде Iron Man. По 300-400 человек выходят на заплывы. Так что массовость в нашем виде спорта есть.

Что нас ждет на чемпионате мира. 22 июля (финалы)

Хай-дайвинг, 8:00 мск

Мужчины, 27 м, 1 и 2 раунды

Водное поло, 9:30 мск

Россия — Австралия, женщины (¼ финала)

Плавание, 14:00 мск

Мужчины

100 м брасс

50 м баттерфляй

Женщины

100 м баттерфляй

200 м комплекс

Общий медальный зачет

1. Китай — 23 (13+9+1)

2. Россия — 14 (9+4+1)

3. Германия — 6 (2+1+3)

4. Бразилия — 2 (2+0+0)

5. Франция — 5 (1+3+1)

6. Украина — 6 (1+0+5)

7. Австралия — 2 (1+0+1)

8. Венгрия — 1 (1+0+0)

9. Италия — 6 (0+4+2)

10. США — 7 (0+2+5)

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