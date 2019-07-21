Чем русский отличается от араба, и как выдержать в воде 25 км. Все секреты марафонского плавания
1. Правда ли, что российским пловцам-марафонцам не хватает финансов, чтобы участвовать в этапах Кубка мира?
— Честно говоря, не хватает денег от Министерства спорта. Потому что идут три-четыре сбора по стране, еще один сбор надо провести за рубежом. Но на этапы Кубка мира наши спортсмены ездят и на Европе бывают. Например, в прошлом году Кирилл Беляев после Глазго ездил на этап в Дубай, плавал в Хорватии. В этом году тоже поедет.
Этапы — это одно, а подготовка к чемпионату мира — совсем другая тема. Мы с осени начинаем разгоняться, поднимаем скорости в бассейне, тренируясь на 1500 м, четырехсотках и восьмисотках. Участвуем в чемпионате России по плаванию, в декабре — в Кубке Сальникова. С января у нас проходит первый сбор года на озере Круглом. Второй сбор — в Волгограде или опять Круглое озеро. Обязательна простартовка на Кубке Европы в Эйлате в конце марта. Потом едем в горы, там сбор может проходить и 27 дней. Затем Беляев поехал на Кипр, удачно стартовал на чемпионате России.
Подготовка шла по плану, все сложилось, и парень завоевал серебро на 25 км. Причем реально мог победить, но не хватило 0,3 секунды. Да, проиграл касание. Но можно на финиш приплыть умирающим. А вы сами видели, сколько было сил у Кирилла. Значит, хорошо готов.
2. ЧМ-2007: Россия берет четыре золота. Потом открытую воду вводят в программу Олимпиад, резко взлетает конкуренция. Итог: серебро Беляева — наш первый такой успех с 2011 года. Проблема в том, что затянулась смена поколений?
— Все об этом говорят. Но я это иначе видел из-за рубежа, работая там по контракту. У нас раньше были такие спортсмены, как Дятчин, Кошкаров, Кудинов, Акатьев… Они обладали дистанционной скоростью, о которых я как старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде говорю уже третий год. Дистанционная скорость у наших спортсменов должна быть высокой.
А что сейчас? Когда Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев находятся на пике формы, они такую высокую скорость имеют. Но теперь такой скорости не хватает. Вы правы, идет смена поколений. Ветераны ушли, а пришли те, у кого такой скорости нет.
Вы думаете, почему у нас до сих пор плавает Дратцев? Он же 1983 года рождения, ему 36 лет. Потому что он имел эту скорость еще 15 лет назад. Он ее поддерживает — и на этом уровне выигрывает чемпионаты России. Старая закваска.
У нас есть молодые и перспективные. Например, Кирилл Долгов, Данила Немолочнов, Никита Хотько или Даниил Орлов. Они на подходе, и скорости уже имеют приличные. Им остается доделать работу и увеличить дистанцию, не потеряв скорости. И это будет новое поколение. Я в них верю.
3. Вы пять лет работали со сборными Египта и ОАЭ, выводя их на новый уровень. Чем в спорте различается менталитет россиян и арабов?
— Арабы на тренировках делают работу намного хуже. Я так и не понял, чем это объяснить. Но как они говорят: мы сели, помолились — и пошли. Они себя в подготовке, видно, до конца не реализовывают. Очень редко показывают, на что они способны. Но на соревнованиях выворачивают себя наизнанку.
Ну, а наши на что готовы, то и показывают. Не буду говорить, что все дело в психологии. Но Беляев — образец того, как нужно выступать. Он еще в прошлом году зарядился уверенностью, когда стал вторым на чемпионате Европы. И обыграл ведь тогда француза, которому уступил 0,3 секунды в Корее. Беляев стал верить в то, что может всех обгонять. А это самое главное перед стартом.
4. Что у нас с олимпийскими лицензиями?
— Что происходит на других дистанциях — мы приблизились многими спортсменами к мировым лидерам. Сделали шаг вперед. Уже на подступах к двадцатке. Хотя кажется, что для плавания это далеко.
Да, нам говорят: вы пока не попали на Олимпийские игры. Но у нас есть еще шанс для четырех человек продолжить бороться за лицензии в следующем году на квалификационном турнире в Фукуоке. Отбор на этот турнир мы начнем в сентябре.
Сейчас в Корее на Олимпиаду отобрались по 10 человек на каждой дистанции. Надо набрать еще 14 стран. Уверен, Россия будет в их числе.
Какой был план по медалям на этот чемпионат мира? Я заявлял, что мы должны взять одну бронзовую медаль. В итоге получилось серебро.
5. Открытая вода — это большой труд, особенно 25 км. Охотно ли дети идут в этот вид спорта?
— Да, труд очень большой. Хотя мы видим, что у нас даже пловцы в бассейне переходят на 50 и 100 м. Но на открытой воде плавают люди, которые любят тут выступать, и есть те, кому это дано по природе.
Если ребенок готов к плаванию на открытой воде, его видно сразу. И на тренировке сразу поймешь, и чисто биологически можно проверить. Мышцы совсем другие.
И остается развивать эти данные. Вот Беляев поднял хороший объем, с юношеского возраста ходит в призерах. У нас растет много талантливых детей, я вижу конкуренцию. Мы будем сейчас чаще плавать дистанцию 5 км в бассейнах. Федерация ввела этапы Кубка России, а это тоже дополнительные старты. Там призовые хорошие. А есть ведь и коммерческие соревнования вроде Iron Man. По 300-400 человек выходят на заплывы. Так что массовость в нашем виде спорта есть.
Что нас ждет на чемпионате мира. 22 июля (финалы)
Хай-дайвинг, 8:00 мск
Мужчины, 27 м, 1 и 2 раунды
Водное поло, 9:30 мск
Россия — Австралия, женщины (¼ финала)
Плавание, 14:00 мск
Мужчины
100 м брасс
50 м баттерфляй
Женщины
100 м баттерфляй
200 м комплекс
Общий медальный зачет
1. Китай — 23 (13+9+1)
2. Россия — 14 (9+4+1)
3. Германия — 6 (2+1+3)
4. Бразилия — 2 (2+0+0)
5. Франция — 5 (1+3+1)
6. Украина — 6 (1+0+5)
7. Австралия — 2 (1+0+1)
8. Венгрия — 1 (1+0+0)
9. Италия — 6 (0+4+2)
10. США — 7 (0+2+5)
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