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9 из 10. Сборная России по синхронному плаванию триумфально завершила чемпионат мира

20 июля 10:53
9 из 10. Сборная России по синхронному плаванию триумфально завершила чемпионат мира
Спортсменки сборной России по синхронному плаванию / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
В южнокорейском Кванджу продходит 18-й чемпионат мира по водным видам спорта.
  • Первый субботний комплект наград разыграли микст-дуэты в произвольной программе. Ожидаемо золото завоевали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. 
  • Наш снихронист стал четырехкратным чемпионом мира, его партнерша — двукратной
  • Следом россиянки в блестящем стиле одержали победу в произвольной программе комбинаций
  • Всего сборная России по синхронному плаванию выиграла 9 золотых медалей из 10 возможных. В одном виде — хайлайте, наша команда просто не участвовала

Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Комбинация. Произвольная программа

1. Россия — 98,0000

2. Китай — 96,5667

3. Украина — 94,5333

Смотрим, как выступили наши синхронистки с «Половецкими плясками»

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Микст-дуэт. Произвольная программа

Фото: © Getty Images

1. Александр Мальцев / Майя Гурбанбердиева (Россия) — 92,9667 балла

2. Манила Фламини / Джорджио Минисини (Италия) — 91,8333

3. Юми Адати / Атсуши Абе (Япония) — 88,5113

Выступление российских стиляг — Мальцева и Гурбанбердиевой

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Комментарии спортсменов

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