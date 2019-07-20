9 из 10. Сборная России по синхронному плаванию триумфально завершила чемпионат мира
Спортсменки сборной России по синхронному плаванию / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
В южнокорейском Кванджу продходит 18-й чемпионат мира по водным видам спорта.
В южнокорейском Кванджу продходит 18-й чемпионат мира по водным видам спорта.
- Первый субботний комплект наград разыграли микст-дуэты в произвольной программе. Ожидаемо золото завоевали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
- Наш снихронист стал четырехкратным чемпионом мира, его партнерша — двукратной
- Следом россиянки в блестящем стиле одержали победу в произвольной программе комбинаций
- Всего сборная России по синхронному плаванию выиграла 9 золотых медалей из 10 возможных. В одном виде — хайлайте, наша команда просто не участвовала
Чемпионат мира. Кванджу (Корея)
Комбинация. Произвольная программа
1. Россия — 98,0000
2. Китай — 96,5667
3. Украина — 94,5333
Смотрим, как выступили наши синхронистки с «Половецкими плясками»Открыть видео
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Микст-дуэт. Произвольная программа
1. Александр Мальцев / Майя Гурбанбердиева (Россия) — 92,9667 балла
2. Манила Фламини / Джорджио Минисини (Италия) — 91,8333
3. Юми Адати / Атсуши Абе (Япония) — 88,5113
Выступление российских стиляг — Мальцева и ГурбанбердиевойОткрыть видео
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