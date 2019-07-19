«Отдала бы миллион долларов в детские онкологические центры». Говорим с Татьяной Покровской

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу еще одно золото завоевала сборная России по синхронному плаванию, ударно показав произвольную программу в группе. Обозреватель «Матч ТВ» побеседовал с главным тренером Татьяной Покровской.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу еще одно золото завоевала сборная России по синхронному плаванию, ударно показав произвольную программу в группе. Обозреватель «Матч ТВ» побеседовал с главным тренером Татьяной Покровской.

Татьяна Покровская: «Девчонки попросили больше не делать «Мольбу»

— Светлана Ромашина завоевала уже 21 золотую медаль чемпионата мира. А вы свое золото считали?

— Ой, это девчонки считают, а я — нет. Зачем их считать? Вот придет возраст, и тогда прикинем. Но не сейчас.

— Какая золотая медаль в жизни у вас вызвала самые большие эмоции?

— Конечно, Олимпиада в Рио! Программа «Русалки» хорошо прошла у Татьяны Данченко. И наше выступление в группе «Мольба». Поразила реакция зрителей. Многие плакали на трибунах. Это не так часто бывает.

Потом девчонки ко мне подошли и сказали: «Татьяна Николаевна, мы вас очень просим, чтобы новое поколение уже не делало эту программу. Потому что у них это не получится по эмоциям».

— Энергетически «Мольба» сильно опустошает?

— Вы даже не представляете. И я как раз знаю, почему… — грустнеет Покровская, которая посвятила эту программу памяти своей внучки. — Очень тяжелая тема. Поэтому мы перешли на «Шаманов». Ну всё, уже отшаманили. Теперь будем думать о чем-то другом.

— В субботу вы завершаете выступление на чемпионате мира. Скоро вернетесь в Россию. По чему больше всего соскучились?

— Во-первых, тут мяса нормального нет. Все в каких-то соусах. Приходится даже пиццу есть. Не все ведь могут позволить себе острое. Во-вторых, очень хочется борща. И нашего шашлыка. Хорошо зажаренную курицу.

А девчонки наши тоже без мяса. Смотрю на них — бутербродами перебиваются, хлебом забивают желудок.

— Зато Южная Корея вам показала, что через год будет на Олимпиаде в Токио.

— Да, я думаю, будет много схожего. Многие обожают суши, а я вот не люблю. Так что кому-то будет пища подходить. Я люблю русскую, грузинскую и узбекскую кухню.

«Внуки мои впервые снег увидели»

— Вот вы вернулись с чемпионата мира. Как проведете один идеальный день без работы?

— Меня уже ждут там двое внуков и моя дочь. Проведу этот день по-настоящему в кругу семьи. Это у меня не так часто бывает. Они ведь живут в Бразилии, а я — в России.

— Как часто вы видитесь?

— Сами считайте. У нас был сбор в Бразилии. Потом Первый канал перед Новым годом пригласил всех моих на передачу. Это стало для меня большим сюрпризом. Просто молодцы. Спасибо им большое за душевную и хорошую передачу! И вот сейчас тоже приехали на два с половиной месяца. Но бабушки нет дома. Бабушка, как всегда, работает…

Так случается не всегда. Бывает, видимся только один раз в году. Потому что далеко, дети еще маленькие. Четыре и два с половиной года.

— Они снег давно не видели?

— Впервые посмотрели, когда приехали на Новый год для передачи. Даже не поняли, что это такое холодное. Потом начали играть в снежки. Даже купили специальные снежколепы. Очень быстро замерзали — и домой. Они же маленькие.

«Наше главное предназначение — не петь, а быть хорошими людьми»

— Будете смотреть плавание на чемпионате мира, когда вернетесь домой?

— А как же?! Обязательно!

— У вас есть персональные любимцы?

— Сейчас — нет. А раньше — куда же деться от Александра Попова. Просто кумир. Красавец. Серьезный. А каким был Владимир Сальников? Ну а Денис Панкратов? Мы многих знали. Как здорово раньше плавала Галя Прозуменщикова, царство ей небесное.

Теперь с девчонками стало похуже. Может, только Юлия Ефимова. Она будет участвовать?

— Однозначно!

— Будем болеть. Мы всех наших поддерживаем. Открыты для всех, делимся позитивной энергией, всех любим. Никакой зависти.

— Если вас позовут, на какой концерт вы пойдете?

— Димаш Кудайберген, ходила на его выступление в Кремле. С тех пор болею Димашем. Когда у меня плохое настроение или уже накатил вечер, я нахожу Димаша на YouTube и наслаждаюсь его пением. Сказочный мальчик. Он меня даже психологически оздоравливает и успокаивает. Это чудесный голос, надо его беречь.

Хочется, чтобы и в России так бережно относились к голосам. У нас многие прекрасные голоса пропадают, куда-то деваются.

— Вы шоу «Голос» смотрите?

— Нет, передачу «Ты супер!» Своим голосом мена поразила Диана Анкудинова. Хочется, чтобы девочке помогли. Девочка росла без мамы, теперь с приемными родителями. У нее необыкновенный голос, редкий тембр. Надо ей помочь подняться. Нужен хороший опекун.

— Если бы вам дали один миллион долларов и сказали потратить на благое дело, вы бы что выбрали?

— В онкологические детские центры. У меня же внучка умерла от рака мозга. Дай бог здоровья детям, пусть они вырастают, получают путевку в жизнь. Как молодой, но мудрый Димаш сказал: «Наше главное предназначение — не петь, а быть хорошими людьми».

Что нас ждет на чемпионате мира. 20 июля (финалы)

Прыжки в воду

09:30 мск — микст-дуэт, трамплин 3 м

Сергей Назин и Кристина Ильиных пойдут за своим вторым серебром корейского отлива.

14:45 мск — мужчины, вышка 10 м

В финал вышел один россиянин — Александр Бондарь.

Синхронное плавание

11:00 мск — микст-дуэт, произвольная программа

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева идут за своим вторым золотом этого чемпионата мира.

13:00 мск — комбинации

Раньше сборная России пропускала этот вид, но теперь выйдет на старт, чтобы забрать последнее золото этого турнира в синхронном плавании, чтобы поставить победную точку.

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