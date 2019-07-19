Трюки из настольного тенниса, в которые сложно поверить. Их придумывают два парня из Кении

Вы захотите это повторить.

Вы захотите это повторить.

Аккаунт PongMastersKE в инстаграме еще не такой раскрученный. Но невероятные пинг-понг-трюки двух парней из Кении вы могли видеть на других популярных площадках, таких как Reddit. «Матч ТВ» связался с создателями аккаунта и узнал, как у них получается создавать магию с помощью ракетки, мяча и пластиковых стаканчиков.

О себе

— PongMastersKE — это команда из двух человек: Алихана Казиа (20 лет) и Тахира Алибхаи (21). Мы — совладельцы и партнеры. Алихан — это тот, кого вы видите в большинстве трюков. Тахир в основном находится за кадром: снимает, монтирует и публикует.

Наши семьи живут в Кении уже три поколения. Поэтому сложно определить наше точное происхождение. Мы считаем себя кенийцами.

Сейчас мы оба учимся в университете. Познакомились на турнире по настольному теннису примерно полтора года назад. С тех пор мы дружим.

Алихан — очень высококвалифицированный игрок. Он выступает за национальную команду Кении. Алихан начал играть много лет назад, выиграв несколько наград на национальных турнирах. Тахир не так хорош в настольном теннисе, но у него есть победы на школьных соревнованиях.

Настольный теннис в Кении не такой популярный, если сравнивать с футболом или регби. Это больше нишевый спорт, но люди начинают им интересоваться.

О трюках

— Мы запустили наш канал примерно полтора года назад. Я (Тахир) случайно наткнулся на одно из старых видео Алихана. Не мог поверить, что кто-то в Кении может обладать таким талантом. Поэтому предложил ему создать страницу, где мы смогли бы показать это умение. После некоторого убеждения он согласился. Так родился PongMastersKE.

Первый трюк, который мы сделали вместе, назывался Bottle Challenge. Мяч должен был обогнуть бутылку и сбить другой мяч с противоположной стороны стола.

Мы снимаем большинство наших трюков в спортивном клубе Aga Khan, который находится в Найроби.

Обычно мы садимся вместе и обсуждаем: что будем делать дальше и как это сделать. С тех пор как я стал находиться за кадром, начал чаще придумывать идеи для трюков, а Алихан воплощает их в жизнь.

Количество попыток для идеального трюка зависит от сложности удара. Обычно мы не считаем попытки, но засекаем время. Самое быстрое — 3 минуты, самое медленное — 8 часов.

Мы используем много пластиковых стаканчиков в своих трюках, потому что они легкие, легко балансируют и недорогие. Мы делаем из них различные структуры и рампы. Плюс мы можем отправить их на переработку.

Дело не в том, что мы профессиональные игроки в настольный теннис. Речь идет о том, чтобы найти время на практику, планирование, создание и выполнение трюков. Да, навыки в игре помогают иметь хорошее представление о том, как закручивать мячи и сколько силы использовать для удара, но все дело в практике. Удача играет небольшую роль, но она бывает в любом виде спорта.

О популярности

— Мы не можем раскрыть вам информацию о том, сколько зарабатываем на этих трюках.

В Кении мы набираем популярность. Иногда люди узнают нас на улицах. Большинство же наших болельщиков живет в США.

Что нам обычно пишут? «Парни, вы — лучшие», «Вы, ребята, станете известными. Продолжайте двигаться в этом направлении», «Что, черт подери, вы только что сделали?», «Ошеломлен». Вот небольшая часть комментариев.

Другие игроки в настольный теннис постоянно говорят, что мы очень хороши и популяризируем вид спорта.

Мы не часто пользуемся такими площадками, как Reddit. Если наши видео туда попадают, значит, кто-то залил их туда без нашего согласия. Но когда мы увидели 1 миллион просмотров в инстаграме, то было просто шокированы.

Наша цель — это показать миру, что даже два обычных парня из Кении могут обладать невероятным талантом. Мы хотим развивать спорт здесь и сделать себе имя.

Бонус. Алихан и Тахир выбрали три своих любимых трюка

1. Это слепой удар, после которого мяч пролетает через катушку скотча:

2. Это очень точный удар. Мяч проходит сквозь две стоячие катушки и две катящиеся.

3. Этот — единственный в своем роде. Вы просто должна посмотреть и убедиться в этом.

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