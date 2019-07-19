Крутая драка в воде. Как проплыть 25 км в океане — и проиграть золото за 0,3 секунды. Но такого серебра не было у России уже восемь лет!

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу мы увидели неожиданную медаль. Серебро в марафоне на 25 км завоевал 21-летний Кирилл Беляев, новое имя в России для этого трудного и интересного вида спорта.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу мы увидели неожиданную медаль. Серебро в марафоне на 25 км завоевал 21-летний Кирилл Беляев, новое имя в России для этого трудного и интересного вида спорта.

Развязка как в триллере

Это было одно из самых труднодоступных мест в моей карьере журналиста. Рассказываю. Чтобы попасть на соревнования по плаванию на открытой воде, нужно было на ночь остаться одному в пресс-центре, чтобы сесть на шаттл в 4.25 утра, который отвезет тебя не пойми куда на побережье в 130 км. Надо выйти из автобуса под проливной дождь. И ждать, когда атлеты проплывут пять часов в бушующих волнах океана.

И вот ты смотришь на экран, видя, как на финише невероятная развязка происходит между нашим Кириллом Беляевым и французом Акселем Реймондом. А разделили их всего 0,3 секунды. Невероятно! Я-то видел, что они коснулись баннера почти одновременно. Но все-таки француз сделал это на долю секунды раньше. Судьи объявили фотофиниш, однако беспристрастный робот подтвердил мою догадку.

Реймонд стал первым (4:51:06.2), Беляев — вторым (4:51:06.5), итальянец (4:51:09.5) — третьим, наш Евгений Дратцев (4:51:19.6) — шестым.

И надо совершить ретроспективу. Чемпионат мира-2017. У нас лишь одна бронза, которую на 25 км взял Дратцев. ЧМ-2015 в Казани. Вообще ноль медалей в плавании на открытой воде. ЧМ-2013 в Барселоне. Снова Дратцев и бронза на 25 км. И только на ЧМ-2011 в Шанхае на дистанции 25 км выиграл серебро Владимир Дятчин. То есть такую медаль мы не видели уже восемь лет! А золота не было с ЧМ-2007, когда сборная России выиграла сразу четыре такие награды. Но тогда за нас еще Лариса Ильченко плавала.

Кирилл Беляев: «Никто не запомнит призера»

— Зачем ждать пресс-конференцию? Я готов говорить сейчас, — кивнул головой Беляев, будто и не было за плечами пятичасовой пахоты в воде.

— Это была потрясающая драка на финише. Опишите эмоции и расклад сил.

— 25 км получились очень странными. Постоянно рывки, скорости на первом круге были очень высокими. Я хоть выступал на этой дистанции два раза, но не ожидал такого начала. То есть мы шли сначала на максималке, а потом уходили в мягкую. Это было очень тяжело.

Но в конце я набрал такой ход, что рассчитывал минимум на медаль. Как максимум — конечно, на победу. Немного не получилось. Но если стану первым, то окажусь на двадцатом небе от счастья! — Беляев смотрел на табло, на котором еще не высветился окончательный результат. — Хотя и так неплохо.

— Вы контролировали француза?

— Я видел, что он уходил влево, хотя плыл за итальянцем, но того не хватило. Тогда я переключился на Акселя. Однако удача оказалась на его стороне. Видите, на табло показали — я проиграл три сотых.

— Но это главная медаль в вашей жизни. Был еще успех на первенстве Европы…

— Понимаете, чемпион — это чемпион. А призер — это только призер. К сожалению… — вздохнул Беляев. Но я понял, что у него здоровые амбиции. — Никто не запоминает призеров. А вот чемпион входит в историю на долгие годы. К сожалению, мне чуть-чуть не хватило. Прошу прощения!

— Такого серебра не было у сборной России уже восемь лет.

— Пока не будет этапов, на которые мы станем ездить, так и продолжится. Почему? Я и сам хочу знать ответ! Но мы не участвуем в таких соревнованиях. В этом году пройдет отбор через 5 км в бассейне. Считаю это очень странным. Потому что опыт — это опыт. Эта дистанция 25 км практически нигде не проводится. Никто толком не знает, как ее плавать. Вот мы и занимаем высокие места.

Но если ты будешь много ездить на этапы Кубка мира, выступая на 10 км — это лучшая тренировка. Соревнование — это бесценно!

— Нужен спонсор? Вопрос к Минспорта?

— Необходима чья-то помощь. Сами мы просто не сможем это охватить.

«Я умею набирать скорость с каждым километром»

— С утра шел дождь стеной…

— Я его вообще не замечал! Просто не обращал внимания. Не было жарко. Но вода кипела от скоростей. Правда, под конец поднялись высокие волны. Я еще думал, что благодаря этому прошел вперед. Я неплохо сижу на волне.

— Жаль, 25 км не входят в программу Олимпиад. Ваши планы по отбору на 10 км?

— В первую очередь нам нужны эти этапы. Нужен опыт. И необходимо набрать скорость, что мы будем делать в этом году с тренером Анной Анатольевной Тулуповой, которая по совместительству — моя мама. Я ее очень люблю! Спасибо огромное, что подготовила! Вложила в меня все силы.

— Мама приехала в Корею?

— Нет, осталась дома. Ее не взяли на соревнования. Это очень обидно. Так бы стал первым! — смеется Беляев. — Мама перед финалом мне сказала: «Ты все знаешь, ничего тебе не буду говорить. Получи удовольствие от гонки и сделай все то, что мы нарабатывали». А мы ведь и финиш отрабатывали. Но чуть-чуть не хватило!

— Что самое сложное в заплыве на 25 км? Это дистанция железных мужчин.

— Я начал ощущать упадок сил на последнем кругу. Но скорости сразу были очень высокими, и я боялся, что меня не хватит. Под конец начал набирать такой темп, что готовился на призы. Это и от природы зависит: кому-то дано, а кому-то — нет. Как спринтер или стайер. Я вот умею набирать скорость с каждым километром.

«Кризис может быть в каждой сборной»

— Можно ли ждать прорыва от сборной России по плаванию в открытой воде?

— То, что сделал я, — не прорыв, а работа. Сейчас в целом у нас кризис. Но нужно понимать, что мы растем. А кризисы бывают у каждой страны. Например, непревзойденная сборная Голландии в этом году не взяла ни одной медали. И что, мы скажем, что они — никто и звать никак?

Ну да, бывает кризис. А у нас — молодое поколение. Из опытных ребят — Женя Дратцев, который до сих пор показывает такие высокие результаты, что диву даешься. Еще Кирилл Абросимов, Настя Крапивина.

Но посмотрите на остальных. У нас есть девочка, которой 18 лет. Небольшой возраст для открытой воды. С каждым годом мы будем набирать обороты. Посмотрите, как мы отставали по скоростям на прошлом чемпионате мира. Теперь по секундам стали ближе к лидерам. У нас есть задатки, чтобы прогрессировать.

— Вы же из Рыбинска. Переплывали водохранилище?

— Ну что вы, нет! Я там плаваю часто. Но как его перемахнешь? Оно ведь огромное, как океан!

— Вы недавно защитили диплом?

— Да, в Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма. Тема «Пути повышения мотивации персонала в спортивных организациях…» Защитил на отлично. Очень хороший вуз, всем рекомендую!

— Вот вы себе мотивацию и подняли на финише. А правда, что вы поете песни во время заплыва?

— Конечно! Плыл и открывал в голове свой плей-лист. Группы последних дней — «Thirty seconds to Mars», «Хлеб»… Вообще слушаю все подряд.

— Что вы скажете болельщикам, кто в России следил за вашим финалом?

— Старт был в два часа ночи по московскому времени. Но я уверен, нас смотрело огромное количество людей! Как минимум все мои родные. Думаю, они сейчас сидят и ревут. Я их прекрасно понимаю!

Еще мои друзья из Рыбинска, Казани, Волгограда, Липецка. Очень многие по стране. Всех люблю и уважаю! Спасибо всем, кто со мной работал. Я готов каждого перечислить по имени!

Очень обидно получились с этими 0,3. Я выходил вперед, но на последних 10 гребках нужно было чуть подсидеться на французе. А я рано начал рвать — и так закрепостился…

— Увидите свой финиш со стороны — обалдеете.

— Обалдею от того, что не смог выиграть, потому что не хватило одного касания. Вот как бывает!

Что нас ждет на чемпионате мира. 20 июля (финалы)

Прыжки в воду

09:30 мск — микст-дуэт, трамплин 3 м

Сергей Назин и Кристина Ильиных пойдут за своим вторым серебром корейского отлива.

14:40 мск — мужчины, вышка 10 м

Три стадии — предварительный раунд, полуфинал и финал. В отборе участвуют Александр Бондарь и Игорь Мялин.

Синхронное плавание

11:00 мск — микст-дуэт, произвольная программа

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева идут за своим вторым золотом этого чемпионата мира.

13:00 мск — комбинации

Раньше сборная России пропускала этот вид, но теперь выйдет на старт, чтобы забрать последнее золото этого турнира в синхронном плавании, чтобы поставить победную точку.

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