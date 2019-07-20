«Главное, чтобы партнерша не дала тебе ногой в пах». «Матч ТВ» поговорил с четырехкратным чемпионом мира Мальцевым

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завершилась программа синхронного плавания. Сборная России завоевала девять золотых медалей, отдав одну в пользу Украины.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завершилась программа синхронного плавания. Сборная России завоевала девять золотых медалей, отдав одну в пользу Украины.

В субботу все завершилось двумя финалами. Россия в выступлении команд стала первой (98,0000), опередив Китай (96,5667) и Украину (94,5333). А в состязании микст-дуэтов Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (92,9667) обогнали итальянцев (91,8333) и японцев (90,4000).

Но хватит о спорте! Мы поговорили Мальцевым, ставшим дважды чемпионом мира в Кванджу, взяв у него летнее интервью.

«Хейтеры мне почти не пишут»

— Александр, как развить аккаунт в инстаграме? Я знаю, у вас есть (@a.maltsev_synchro).

— Никаких секретов. Я периодически выкладываю интересные посты и сторис. Для болельщиков важно видеть нас живыми, смотреть наш быт. Не только то, что они видят на соревнованиях. Еще подбираю смешные видео.

— Есть ли азарт в гонке за подписчиками? Сейчас их у вас 36 тысяч.

— Много подписчиков не бывает! Чем больше, тем лучше. И есть куда стремиться.

— Бывает, что вам пишут хейтеры?

— Кстати, очень редко. У меня было всего пару раз. Чаще всего публика меня поддерживает, пишет хорошие комментарии. Их читать очень приятно. В основном у меня собираются любители смешанного синхронного плавания. Многие пишут, что начали смотреть этот вид спорта, когда увидели микст-дуэты.

— Ваш любимый курорт?

— Там, где есть море.

— Воды не хватает на работе?

— Но ведь это совсем другое. Ты отдыхаешь на пляже, можешь искупаться. Хочется махнуть куда-нибудь на Мальдивы.

«Пробовали выступать под Цоя»

— У вас есть автомобиль?

— Я в следующем году планирую сесть за руль. Просто руки пока не дошли. Но я уже получил права, хотя машину еще не купил.

— Сколько стоит ваш вид спорта в месяц? Если человек отдал сына в синхронное плавание.

— Я даже не знаю. Если заниматься в государственной школе, то это будет не очень дорого. Только нужно приобрести экипировку, но она не слишком дорогая. Плавки, шлепки, зажим, очки, полотенце, форма для зала, лопатки, другие принадлежности для бассейна. Достаточно много. Но это в разы дешевле, чем в том же фигурном катании.

— Конор или Хабиб?

— Я не люблю смотреть драки.

— Когда сами последний раз дрались?

— Очень давно, что-то было в школе.

— Ваша любимая передача на YouTube?

— Я сейчас готовлюсь к поступлению в аспирантуру, поэтому смотрел лекции по философии. Но также люблю интервью с интересными людьми. Не какие-то конкретные каналы. Если мне любопытен сам человек, я включу. А по телевизору смотрю Владимира Познера.

— Ваша любимая группа, которая играет в плейлисте?

— У меня вообще нет плейлиста.

— Как это?

— Ну да. Слушаю музыку, которая играет по радио или по телевизору.

— Может, как истинный ленинградец любите Цоя?

— Я хорошо отношусь к такой музыке. Мы даже пробовали ставить программу под Цоя. «Группа крови на рукаве…», — Мальцев напевает, показывая жестами, как это бы выглядело. — Но мы так прикалывались, потому что это медленный темп для современного синхронного плавания. Можно где-то на показательных выступлениях такое исполнить. Но для соревнований это рискованно.

«Могу подтянуться даже 20 раз»

— В каком районе Санкт-Петербурга вы живете? Ваш любимое место для прогулок?

— У меня родители в Питере живут в Приморском районе. Я теперь очень редко бываю там, только на Новый год или летом. Конечно, люблю центр.

— Почему в синхронном плавании так много полных тезок известных хоккеистов? Александр Мальцев, Михаил Васильев…

— Вот такое совпадение! Сам не знаю почему. Я бесконечно далек от хоккея.

— Сколько раз вы можете отжаться или подтянуться?

— Отжаться могу больше 50 раз. Подтянуться — больше 15. Или даже 20. Физическая подготовка очень важна для нашего вида спорта. Необходимы мощь, выносливость. У нас множество упражнений силового характера. Мы проводим много времени в тренажерном зале.

— Опишите свой идеальный день, в котором нет спорта.

— Сейчас хочу домой, в Питер. Встретиться с друзьями. Или махнуть туда, где ты уже был, и там было хорошо, а теперь хочется еще. Например, Париж.

— После карьеры вы могли бы открыть свой бизнес?

— Если только как что-то второстепенное.

— Можно ли стать миллионером в синхронном плавании?

— А почему нет? Надо быть успешным синхронистом, развивать свой имидж не только в спорте, но и в медиа.

«Я голосую за Барселону и Месси»

— Месси или Роналду?

— Месси! — отвечает за Сашу его партнерша Майя Гурбанбердиева.

— Почему? — изумляется Мальцев.

— Потому что Барселона.

— Кстати, да. Очень люблю этот город, — соглашается Александр. — Недавно был там на «Эль классико». Понравилось, когда ты вживую можешь наблюдать матч. Потрясающая атмосфера!

— Представьте, что у вас есть волшебная палочка. Назовите три желания, что вы бы изменили в России.

— Образование. Медицина. И… Что еще наиболее важно…

— Чтобы в синхронное плавание шли тысячи мальчиков?

— Это зависит не от нашего государства, а от политики международной федерации ФИНА в этом виде.

— О чем вы мечтаете?

— Сейчас я сконцентрирован на спорте. Мечтаю о том, чтобы синхронное плавание стало привлекательным и зрелищным — первым среди хотя бы художественных видов.

— Что самое сложное, когда вы тренируетесь с девушкой? Нужно ли узнать ее получше?

— Надо, чтобы было взаимопонимание. Когда тренировка заканчивается, мы часто бываем вместе и вне бассейна. А еще важно не получить между ног во время тренировки.

— Бывает и такое?

— Ой, я бью очень аккуратно! — смущается Майя. — Саша меня уже предупредил, что больше так делать не надо.

— Мы работаем очень близко, — объясняет Мальцев. — Девочки тоже друг друга избивают в группе. Вот так!

Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Микст-дуэт. Произвольная программа

1. Александр Мальцев / Майя Гурбанбердиева (Россия) — 92,9667 балла

2. Манила Фламини / Джорджио Минисини (Италия) — 91,8333

3. Юми Адати / Атсуши Абе (Япония) — 88,5113

Что нас ждет на чемпионате мира. 21 июля (финалы)

Плавание, 14.00 мск

Мужчины

400 м в/с

4×100 м в/с

Женщины

400 м в/с

4×100 м в/с

Общий медальный зачет

1. Китай — 21 (12+8+1)

2. Россия — 13 (9+4+0)

3. Германия — 6 (2+1+3)

4. Бразилия — 2 (2+0+0)

5. Франция — 5 (1+3+1)

6. Украина — 6 (1+0+5)

7. Австралия — 2 (1+0+1)

8. Венгрия — 1 (1+0+0)

9. Италия — 6 (0+4+2)

10. США — 7 (0+2+5)

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