Лыжный спринт в Пекине: злой Клебо жаждет реванша, мы верим в Устюгова. Онлайн

В двух предыдущих гонках наши лыжники взяли три медали.

В двух предыдущих гонках наши лыжники взяли три медали.

Во вторник на Олимпиаде в Пекине определятся чемпионы в лыжном спринте в коньковом стиле у мужчин и женщин. Четвертьфинальные заезды стартуют в 13:30, следом за ними состоятся полуфиналы и финал

За женскую команду от России выступят Наталья Непряева , Юлия Ступак и Вероника Степанова , за мужскую — Сергей Устюгов , Александр Терентьев и Артем Мальцев

, и , за мужскую — , и Ранее российские спортсмены взяли три медали в скиатлоне (мужская и женская гонки): Александр Большунов завоевал золото, а Денис Спицов и Наталья Непряева стали серебряными призерами

Александр Большунов пропускает сегодняшний старт по тактическим соображениям — его решили поберечь на другие гонки. Наши главные надежды связаны с Сергеем Устюговым, а главным фаворитом считается Йоханнес Клебо , проваливший скиатлон

пропускает сегодняшний старт по тактическим соображениям — его решили поберечь на другие гонки. Наши главные надежды связаны с Сергеем Устюговым, а главным фаворитом считается , проваливший скиатлон В женском спринте наши шансы на медаль меньше, но будем верить, что Юлии Ступак удастся всех удивить. Главный фавориты здесь — шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг

Главные события

14:27 В последнем четвертьфинале за Россию бежит Александр Терентьев.

14:25 Мальцев едва не упал в самом начале, устоял и потом пошел в атаку в гору. Россиянин недолго был первым, его обошел финн Воринен. Норвежцы Гольберг и Вальнес притаились сзади. На финише двойку лидеров составили Вальнес и сенсационный китаец Во, но он по ходу гонки срубил Гольберга. Теперь будут судейские разбирательства. Мальцев к финишу пришел третьим.

Пока китайца не наказали. Удивительно!

4 четвертьфинал. 1. Вальнес, 2. Во, 3. Мальцев (Россия), 4. Воринен, 5. Вигантс, 6. Гольберг

14:21 Теперь болеем за Артема Мальцева, который бежит в четвертом четвертьфинале

14:18 Долго изучали судьи финиш третьего заезда, по итогам которого дальше прошли норвежец и француз

3 четвертьфинал: 1. Жув, 2. Тагболь, 3. Хаггестрем, 4. Болгер, 5. Ягер, 6. Зеллер

14:13 Во втором четвертьфинале итальянец Пеллегрино грамотно разложил силы и внешне очень легко выиграл на финише, француз Шанава радается второму месту.

2 четвертьфинал: 1. Пеллегрино, 2. Шанава, 3. Грате, 4. Гронд, 5. Новак, 6. Грац

14:06 Клебо попытался уйти в отрыв на финальном подъеме. Устюгов зацепился за норвежца и уверенно занял второе место! Отлично! А вот у француза Же — драма, он упал и не смог побороться за выход в полуфинал. Устюгов тоже едва не упал на спуске, но вовремя поймал равновесие.

1 четвертьфинал: 1. Клебо, 2. Устюгов (Россия), 3. Свенссон, 4. Огден, 5. Перссон, 6. Же

14:02 Теперь переходим к мужской части программы.

Состав четвертьфиналов. В полуфинал выходят по два лучших из каждого забега + еще два лучших по времени. Устюгов попал в одну шестерку с Клебо — с посевом нам явно не повезло.

Первый: Клебо, Устюгов (Россия), Же, Свенссон, Огден, Перссон

Второй: Шанава, Пеллегрино, Грате, Новак, Гронд, Грац

Третий: Жув, Тагболь, Хаггстрем, Болгер, Селлер, Ягер

Четвертый: Вон, Мальцев (Россия), Вуринен, Голберг Вальнес, Вигантс

Пятый: Черны, Терентьев (Россия), Шунмакер, Хедигер, Маки, Старега

14:00 Но что теперь творит Вероника! Вышла на «тягуне» вперед и уносится к финишу вместе с немкой Крел! Степанова — первая! Браво!

5 четвертьфинал: 1. Степанова (Россия), 2. Крел, 3. Майер, 4. Керн, 5. Мирвольд, 6. Кахара

13:59 Увы, у Степановой все сложно. Не может она пока выбраться из-за спин соперниц

13:56 Последний четвертьфинал, в котором бежит Вероника Степанова. Верим!

13:53 По итогам предпоследнего четвертьфинала дальше прошли американка и шведка.

4 четвертьфинал: 1. Деггенс, 2. Рибом, 3. Финк, 4. Янатова, 5. Венг, 6. Йонсу

13:47 В итоге очень спокойный финиш без обгонов. Немка Карл по времени обошла Непряеву и Ступак, так что двух россиянок мы точно не увидим в полуфинале. Теперь вся надежда на Степанову в пятом четвертьфинале.

3 четвертьфинал: 1. Фендрих, 2. Фалла, 3. Карл, 4. Дивик, 5. Лилинпера, 6. Скардони

13:45 В третьем четвертьфинале наших лыжницы нет, так что можно поберечь нервы. Пока лидирует швейцарка Фендрих.

13:40 Ох, вот это драма! На финишном подъеме Непряева сумела приблизиться к двойке лидеров. На финише ей, казалось бы, удалось вырваться на второе место в самый последний момент, но фотофиниш решил иначе.

2 четвертьфинал: 1. Далквист, 2. Венг, 3. Непряева (Росия), 4. Беранова, 5. Грааф, 6. Лоран

13:37 Во втором четвертьфинале бежит Непряева, которая пока не стремится выйти вперед…

13:34 Итоги первой ¼ финала для нас не самые веселые. Ступак не вошла в тройку, уступив на финише Лампич. Будем верить, что сумеет россиянка отобраться в полуфинал по времени, но шансов на это не так много.

1 четвертьфинал. Итоги. 1. Сундлинг, 2. Бреннан, 3. Лампич, 4. Ступак (Россия), 5. Битти, 6. Ганц

13:32 Сундлинг допустила фальстарт, но после повторного старта сразу захватила лидерство. Американка Бреннан упала на первых метрах, но смогла сразу догнать соперниц. Ступак пока отстает.

13:30 Четвертьфинал стартовал! Болеем за Юлю Ступак, которая бежит в первой шестерке.

13:28 Сегодня комфортная температура, даже несмотря на то что солнце в Чжанцзякоу уже зашло. Около «6» градусов мороза, ветер небольшой

13:20 Состав четвертьфиналов у женщин. В полуфинал выходят по две лучших из каждого забега + еще две лучших по времени

1: Сундлинг, Бреннан, Ступак, Лампич, Битти, Ганц

2: Дальквист, Т.Венг, Непряева, Беранова, Лоран, Грааф

3: Фендрих, Дивик, Карл, Фалла, Лилинпера, Скардони

4: Деггинс, Рибом, Янатова, Финк, Л.Венг, Йонсу

5: Крел, Степанова, Кахара, Майер, Мирвольд

13:15 Расписание сегодняшних заездов :

13:30 ¼ финала (женщины)

¼ финала (женщины) 14:02 ¼ финала (мужчины)

¼ финала (мужчины) 14:32 ½ финала (женщины)

½ финала (женщины) 14:45 ½ финала (мужчины)

½ финала (мужчины) 14:59 Финал (женщины)

Финал (женщины) 15:11 Финал (мужчины)

13:10 Квалификация спринта состоялась за два часа до четвертьфиналов. По ее итогам у нас одна потеря среди женщин — в 30-ку лучших не смогла пробиться Христина Мацокина, показавшая только 45-е время. Остальные девушки прошли дальше: Ступак (4-е место), Степанова (12) и Непряева (20)

У мужчин все трое россиян квалифицировались в четвертьфинал: Устюгов (2), Мальцев (10) и Терентьев (12)

13:05 А вот Йоханнес Клебо, который с треском провалил скиатлон, полон решимости сегодня взять реванш у России. Напомним, что в воскресенье он также был главным фаворитом, но в итоге шокировал всю Норвегию, финишировав только на 40-м месте! Отставание от Большунова составило более 9 минут. Свое выступление норвежец прокомментировал предельно лаконично: «Это жопа»!

Клебо — чемпион Олимпиады в Пхенчхане в спринте. В этом сезоне Кубка мира он выиграл три из четырех гонок свободным стилем. Из наших в тройке в этой дисциплине был только один россиянин и только однажды — Сергей Устюгов в Давосе. Сегодня с ним связаны наши главные надежды. В квалификации Устюгов был вторым, Клебо — третьим, а первую строчку занял француз Люка Шанава

13:03 Утром пришла не самая приятная, но ожидаемая новость — триумфатор скиатлона Большунов решил сняться со спринта. Логичное решение, ведь Саше нужно сохранить силы на гонки, где у него гораздо больше шансов на медаль.

— Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на «разделке», — приводит слова Елены Вяльбе телеграм-канал ОКР. — Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом.

Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить силы в спринте, при этом ничего не выиграть, а потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку.

13:00 Всем привет! Начинаем наш лыжный онлайн, посвященный спринтерским разборкам на трассе в Чжанцзякоу (180 км от Пекина). Совсем скоро стартуют четвертьфинальные заезды у женщин и мужчин.

Для тех, кто не слишком внимательно следит за лыжами, напомним, что такое спринт. Во-первых, это, пожалуй, самый зрелищный вид программы: шесть лыжников на очень короткой дистанции выясняют, кто быстрее. Расстояние от старта до финиша преодолевается примерно за три с небольшим минуты.

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