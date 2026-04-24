Иван Чепрага: «Золотые медали — лучшая награда за работу, которую мы проделываем на поле и за его пределами»

Нападающий «Динамо» Иван Чепрага в интервью «Матч ТВ» рассказал о задачах команды на сезон, подготовке в межсезонье и ожиданиях от матча за Суперкубок России против «Стрелы-Ак Барс».

— В прошлом сезоне «Динамо» показало лучший результат в новейшей истории: чемпионство в регби-7 и серебро в классической дисциплине. С какими задачами команда заходит в этот сезон — это уже борьба только за трофеи?

— Прошлый сезон действительно стал феноменальным для новейшей истории «Динамо». Мы подняли планку очень высоко: предыдущим лучшим результатом в классической дисциплине было 5-е место, а в регби-7 — третье. Теперь, конечно же, мы хотим превзойти все достижения, а те, которые превзойти невозможно, — как минимум удержать. Уверен, что любая команда в любом виде спорта ставит перед собой такие задачи, потому что мы боремся за результат, а золотые медали — лучшая награда за ту работу, которую мы проделываем на поле и за его пределами.

— В Суперкубке вам предстоит сыграть против «Стрелы-Ак Барс». В финале чемпионата России вы уже встречались с этой командой, и матч получился максимально плотным — 30:32. За счёт чего сейчас «Динамо» может сделать шаг вперёд и обыграть такого соперника?

— Я считаю, что победа над любым соперником зависит от двух вещей: во-первых, от минимального количества ошибок, во-вторых — от максимальной реализации своих моментов. Этот матч не станет исключением. «Стрела-Ак Барс», как обычно, будет играть в своё «жёсткое» регби, но я уверен, что у нас есть силы и опыт, чтобы с этим справиться.

Иван Чепрага / Фото: © Федерация регби России

— Как «Динамо» провело межсезонье — были ли изменения в подготовке или акценты, которые должны дать результат уже на старте сезона?

— Подготовка в межсезонье прошла непросто, но это делает нас сильнее. Особых изменений не было — мы лишь расставили определённые акценты на некоторые элементы игры, сделали точечные корректировки. Структура нашей игры остаётся прежней, потому что она работает и создаёт проблемы любому сопернику. Результат должен быть виден уже на старте сезона, так как начинаем мы с непростых матчей: Суперкубок со «Стрелой-Ак Барс» и матч открытия чемпионата на «ВТБ Арене» 1 мая с «Локомотивом» из Пензы.

— Сезон для вас уже начался в регби-7: в двух турах чемпионата России вы занесли 4 попытки, команда идёт в числе лидеров. Насколько эта игровая практика помогает подойти к Суперкубку в оптимальном состоянии?

— Ответ на этот вопрос недавно дал тренер Юрий Кушнарёв в своём интервью, сказав, что это разные дисциплины и сравнивать их не стоит. Но при этом в начале сезона регби-7 помогает войти в игровой ритм. Что касается моей индивидуальной игры, то я показал не лучшее своё регби и планирую исправить это по ходу классического чемпионата.

— Какими видами спорта вы занимались до регби и чем увлекаетесь сейчас? Что из этого помогает вам на поле?

— На самом деле баскетболом я никогда серьёзно не занимался — просто играл летом, когда был перерыв от регби. Думаю, что каких-то прямых качеств из этих видов спорта я не перенёс. Сейчас мне нравится играть в настольный теннис — он, как мне кажется, развивает реакцию — и в шахматы, что помогает тактическому мышлению и умению предугадывать действия соперника, например в коридорах и открытой игре.

— Недавно вы примерили образ молодого Арнольда Шварценеггера на фотосессии. Это была ваша идея? И насколько вам в целом интересна медийная сторона вне поля?

— До молодого Шварценеггера мне как до умения танцевать балет — скажете тоже (смеётся). Это была не моя идея. На Кубке России по регби-7 в «Лужниках» ко мне подошёл фотограф Антон и предложил поучаствовать в фотосессии. Я согласился. На самом деле я не любитель лишний раз снимать футболку, потому что стесняюсь, но надо отдать должное: Антон прекрасно справился со своей работой и сделал отличные снимки. Медийная сторона вне поля — важный аспект, который может дать хороший задел на будущее. Были предложения об участии в шоу, но они совпадали с тренировочным процессом, поэтому не получилось. Надеюсь, ещё будут возможности, которыми смогу воспользоваться.

Напомним, встреча состоится 25 апреля в 12:00 на стадионе «ВВА-Подмосковье» в Монино.

