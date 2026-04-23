Фото: © Федерация регби России
Сегодня, 19:35
Регби

ДжейПи Нил: «Команда пребывает в хорошем состоянии перед Суперкубком России по регби»

В Москве в музее «Динамо» прошла пресс-конференция, посвященная матчу за Суперкубок России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Динамо».

В ней приняли участие генеральный директор — председатель правления ФРР Павел Федоров, главные тренеры и капитаны играющих команд.

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил рассказал о том, что нужно сделать, чтобы победить в субботу:

— Были очень тяжелые две недели подготовки к Суперкубку. Команда собралась после семерки, посмотрели состав, поработали с травмированными игроками. Сегодня у нас была лучшая тренировка за последнее время, команда пребывает в хорошем состоянии, все готовы.

У нас не было предсезонных тестовых матчей, поэтому в какой-то мере игру за Суперкубок будем рассматривать и как подготовку к старту Чемпионата России, но при любом раскладе это очень важный матч для нас. «Динамо» — это команда без слабых мест, у них на каждой позиции есть хорошие молодые игроки. Чтобы победить их нужно быть лучшим на каждом участке поля в каждом аспекте игры.

Капитан «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов рассказал об амбициозных планах команды на этот сезон и открытии стадиона в Монино:

— Очень ждем матча за Суперкубок. Некоторым игрокам уже удалось открыть сезон в турах по «семерке» и набрать форму. Форварды тоже хорошо поработали. Для нас очень важно победить. Вообще, мы хотим оставить после себя большое наследие. В прошлом году получилось выиграть три трофея и останавливаться на этом мы не собираемся. Наконец, дождался возможности сыграть на новом стадионе в Монино, правда уже не за ВВА. В принципе, без разницы на каких стадионах играть, главное побеждать.

Напомним, встреча состоится 25 апреля в 12:00 на стадионе «ВВА-Подмосковье» в Монино.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 11:50, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Читайте также:

Регби
Юрий Кушнарёв: «Как показывает практика, финалы — очень вязкие игры, где команды не хотят ошибаться»
