Фото: © Федерация регби России
Сегодня, 19:35
Регби

Юрий Кушнарёв: «Как показывает практика, финалы — очень вязкие игры, где команды не хотят ошибаться»

В Москве в музее «Динамо» прошла пресс-конференция, посвященная матчу за Суперкубок России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Динамо».

В ней приняли участие генеральный директор — председатель правления ФРР Павел Федоров, главные тренеры и капитаны играющих команд.

Главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев рассказал о погодных условиях, которые могут вмешаться в игру:

— Внешние факторы, такие как погодные условия, будут влиять на тактику. Мы ожидаем, что на стадионе в Монино будет ветер в одну сторону, поэтому выиграть начальный удар или правильную сторону поля будет важным критерием, чтобы повести в счете. Не думаю, что игра будет слишком яркой. Все-таки на кону трофей, и команды будут прагматично набирать очки. Возможно, кому-то и придется спасаться и бежать от своей половины поля. Но, как показывает практика, финалы — это очень вязкие игры, в которых команды не хотят ошибаться и брать лишний риск на себя.

Это очень волнительный момент для команды. Второй финал для нашего молодого коллектива за полгода. Вдвойне приятно сыграть этот матч на новом стадионе в Монино. Я рад, что у российского регби появилась новая площадка, где можно принимать матчи самого высокого уровня. У нас в этом плане есть небольшое преимущество, удалось сыграть полноценный тестовый матч, в котором мы одержали победу над «Енисеем-СТМ». Но это ничего не означает. В матче за Суперкубок будет очень непросто. Всё же это лишь начало сезона, и игроки только набирают форму, думаю, будет немало ошибок. Идеальным регби не получится ни у одной, ни у другой команды.

Капитан «Динамо» Евгений Мишечкин не скрывал, что в плане логистики, его команде будет проще:

— Самые лучшие ожидания от игры. Мы давно живём в предвкушении этого финала. Для нас матч за Суперкубок можно считать, по сути, домашним. Никаких сложных переездов и перелетов не будет. Тем более, на новом стадионе, который еще никем не испробован. С радостью туда приедем и, надеюсь, покажем отличную игру. Межсезонье для нашей команды прошло хорошо, без каких-то загвоздок. Мы готовы и ждем большого праздника.

Напомним, встреча состоится 25 апреля в 12:00 на стадионе «ВВА-Подмосковье» в Монино.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 11:50, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

