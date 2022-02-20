Лыжи: Последняя гонка Олимпиады. Непряева сошла с марафона, болеем за оставшихся россиянок. Онлайн

У наших лыжниц хорошие шансы на медали.

У наших лыжниц хорошие шансы на медали.

Рано утром в воскресенье по московскому времени стартует женский марафон на 30 км. Начало гонки — в 6:00

За Россию в этом виде программы выступят четыре российских лыжницы: Наталья Непряева , Татьяна Сорина , Анастасия Рыгалина и Мария Истомина

, , и Российские лыжники и лыжницы на этих Играх уже установили национальный рекорд, завоевав 11 медалей. Сегодня есть шанс увеличить этот результат

Главные события

7:04 21,2 км. Все без изменений в этом марафоне: у Йохауг уже минута преимущества перед вторым местом. Диггинс на ту же минуту опережает Андрессон, а шведка везет четвертому месту 34 секунды.

6:54 17,9 км. С золотом и серебром у нас все ясно. Да и с бронзой, похоже, тоже. Вчера у мужчин интриги было куда больше. Сорина, Истомина и Рыгалина, кажется, окончательно выбыли из числа претенденток на бронзу. Лучшая из россиянок отстает от третьего места на 33 секунды.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 50:56,0

2. Джесси Диггинс (США) + 49,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) + 1:42,3

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 2:13,5

6:50 16,3 км. Йохауг везет Диггинс уже полминуты. Американка имеет комфортный отрыв от группы преследовательниц — целую минуту! Сорина и Истомина отстают от третьего места на 15 секунд — это вполне можно еще отыграть.

6:45 15 км. Ровно половина дистанции позади: Йохауг — золото, Диггинс — серебро. Пока финиш видится именно таким. А вот дальше ничего не понятно: за бронзу спорят сразу девять лыжниц, включая Сорину и Истомину.

6:42 13,7 км. Йохауг — это какой-то терминатор. Норвежка продолжает работать в невероятном темпе в подъемах и увеличивает свой отрыв. Диггинс в свою очередь имеет очень комфортное преимущество перед Андерссон. Далеко позади идут разборки за бронзу, в которых принимают участие Сорина и Истомина.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38:43,9

2. Джесси Диггинс (США) + 25,7

3. Эбба Андерссон (Швеция) + 1:02,3

4. Дельфин Клодель (Франция) + 1:18,0

8. Татьяна Сорина (Россия) + 1:33,1

10. Мария Истомина (Россия) + 1:34,6

6:30 10,4 км. Так, теперь Йохауг у нас в абсолютном одиночестве — норвежка опережает ближайшую преследовательницу уже на 16 секунд! Сорина отстает от третьего места на 50 секунд. Рассчитывать сегодня на медали России будет очень сложно.

6:27 Йохауг сбросила еще и шведку Андрессон. Теперь у нее осталась только одна конкурентка — американка Диггинс. Да, интриги сегодня в марафоне мало. Впрочем, это касается борьбы за золото, а вот кому достанется серебро и бронза пока совсем непонятно.

6:25 8,8 км. Из первой четверки выпала француженка Клодель. Теперь у нас только двое сражаются с Йохауг:

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Эбба Андерссон (Швеция) + 0,9

3. Джесси Диггинс (США) + 1,6

4. Дельфин Клодель (Франция) + 12,4…

8. Татьяна Сорина (Россия) + 44,6

10. Мария Истомина (Россия) + 46,8

14. Анастасия Рыгалина (Россия) + 50,7

6:21 Наталья Непряева сходит с дистнации. Поняла россиянка, что ловить сегодня ей нечего.

6:20 6,2 км. Увы, Непряева уже очень сильно отстала и в медальных разборках сегодня принимать участие не будет.

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Эбба Андерссон (Швеция) + 0,8

3. Джесси Диггинс (США) + 1,2

4. Дельфин Клодель (Франция) + 2,5

9. Татьяна Сорина (Россия) + 28,7

11. Анастасия Рыгалина (Россия) + 33,2

12. Мария Истомина (Россия) + 34,3

6:17 Зато в деле Татьяна Сорина, которая идет в группе преследователей.

6:15 Кажется, у нас уже есть пул главных претенденток на медали — Йохауг, Андрессон, Деггинс и Клодель. Первая четверка оторвалась от преследователей на 14 секунд, но марафон умеет преподносить сюрпризы. Увы, Непряева отстает все больше и больше.

6:09 2,9 км. Понемногу растягивается змейка лыжниц. Очень высокий темп задала Йохауг в начале — выдержать его смогли далеко не все. Россиянки тоже очень тяжело начинают гонку. Непряева позади лидера в 20 секундах уже!

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Эбба Андерссон (Швеция) + 0,3

3. Джесси Диггинс (США) + 1,3…

11. Татьяна Сорина (Россия) + 20,9…

13. Наталья Непряева (Россия) + 28,1

14. Анастасия Рыгалина (Россия) + 28,5

19. Мария Истомина (Россия) + 32,4

6:04 1,3 км. Тереза Йохауг сразу обозначила, кто здесь главный фаворит. Норвежка тащит за собой весь пелотон. Рыгалина и Истомина отстают уже на 10 секунд, Непряева и Сорина держутся в лидирующей группе.

6:01 Как обычно бывает в масс-старте, на первых метрах не обошлось без падений и поломки палки — пострадала японская лыжница.

6:00 СТАРТ! Уходят на трассу лыжницы — всего на гонку заявлено 65 спортсменок. Четыре года назад в Пхенчхане победительница марафона Марит Бьорген прошла 30-километровую дистанцию за 1 час 22 минуту, но сегодня условия совсем другие и времени потребуется заметно больше.

5:55 Ветер на стадионе усиливается, но разговоров о сокращении гонки, как это было в субботу у мужчин, не идет. Да и поздно уже — старт через пять минут.

5:55 Главным фаворитом сегодняшнего марафона считается 33-летняя Тереза Йохауг, которая уже выиграла на этой Олимпиаде два золота — в скиатлоне и разделке классикой. Сегодняшняя гонка пройдет в свободном стиле, но норвежка все равно считает претендентом номер один на победу. В числе фаворитов есть и наша Наталья Непряева, у которой есть три медали ОИ-2022: серебро скиатлона, бронза командного спринта и золото эстафеты.

5:50 Наш корреспондент Сергей Лисин передает из кластера Чжанцзякоу: «Ветер слабее, чем вчера, но все равно очень заметный». При ощутимом морозе это добавит проблем лыжницам.

Фото: © Матч ТВ

5:45 Доброе утро всем, кто не спит в столь ранний час! Начинаем наш онлайн женского марафона — финальной гонки Зимних олимпийских Игр. Гонка была перенесена на 11:00 по пекинскому времени из-за погодных условий. Накануне сильный ветер и мороз вынудили организаторов сократить мужской марафон с 50 км до 28 км. Два первых места заняли российские лыжники — Александр Большунов и Иван Якимушкин

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