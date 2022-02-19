Лыжи: Экстремальный полумарафон при диком ветре. Возьмет ли Большунов пятую медаль в Пекине? Онлайн

- В субботу утром по московскому времени стартует лыжный мужской марафон. Старт гонки из-за сильного ветра был перенесен на час, а дистанция сокращена с 50 км до 30 км. Начало гонки — в 10:00
- От России в самом престижном виде программы примут участие четверо россиян: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов
- На этой Олимпиаде Большунов завоевал уже четыре медали: золото в скиатлоне и эстафете, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте
- Четыре года назад в Пхенчхане Большунов занял в марафоне второе место. Всего на счету Александра восемь олимпийских медалей — это рекорд в истории отечественных лыж
Главные события
9:35 Главным фаворитом гонки у экспертов и букмекеров до сокращения дистанции был россиянин Александр Большунов. Вторым в списке претендентов значился норвежец Симен Хегстад Крюгер, пропустивший начало Олимпиады из-за коронавируса.
Уменьшение дистанции на 20 км заметно повышает шансы Йоханнеса Клебо. Также неплохие шансы попасть на пьедестал есть у Дениса Спицова, который на этой Олимпиаде уже взял серебро в скиатлоне и золото в марафоне.
9:25 Сергей Лисин передает из Чжанцзякоу:
— В списках участников мужской гонки не произошло изменений после объявления решения о сокращении дистанции. По-прежнему стартовать планируют 61 человек. Наша команда представлена Большуновым, Якимушкиным, Мальцевым и Спицовым. Новые списки были опубликованы в 13:30 по Пекину (в 8:30 по Москве).
9:20 А вот впечатления о погодных условиях корреспондента «Матч ТВ» Андрея Романова:
— Сдувает встречный ветер на каждом спуске. Списывались с Аней (женой Александра Большунова — «Матч ТВ»), она сказала, что Саша — человек, который все равно выйдет на старт, такой характер. Перенести гонку на завтра невозможно — там женский марафон. Последний день Игр уже, резервного дня нет. По такой трассе они будут два часа ехать.
9:15 Вот такая погода нас ждет сегодня:
Температура воздуха -16 градусов при ветре с порывами до 9 метров в секунду. Просто ужас с учетом 1800 метров над уровнем моря и высокой влажностью. Сложно припомнить, когда в последний раз гонки проводились в столь экстремальных условиях.
9:10 Старший тренер сборной Норвегии Эспен Бьервиг прокомментировал для «Матч ТВ» решение о сокращении дистанции марафона, которое произошло впервые в истории:
— Решение о замене дистанции было принято слишком поздно. Сейчас сложно сказать было оно правильным или нет, потому что я не знаю всех параметров, повлиявших на жюри принявшее это решение. Но я доверяю судьям в этом вопросе. И, учитывая погодные условия, даже 30 километров будут сегодня очень тяжёлой гонкой. Норвежская команда в любом случае готова к старту.
9:05 Вот такой ветер был на трассе, когда принималось решение о переносе старта. В итоге время начала гонки сдвинули на час. Теперь он должен состояться в 10:00 по московскому времени.https://twitter.com/MatchTV/status/1494902057014218753?s=20&t=QdNSnuOiKq5jFZnt6uM-CQ
9:00 Доброе утро! Начинаем наш онлайн мужского марафона. Сегодня впервые в истории дистанция этой дисциплины была сокращена на 20 км. Все из-за сильнейшего ветра, который сегодня бушует в кластере Чжанцзякоу.
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