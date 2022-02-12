Финны считают, что Непряевой помогал диктор. Что было на самом деле?

Непонятная история с бессмысленными претензиями.

Непонятная история с бессмысленными претензиями.

Женская разделка 10 км классикой, Тереза Йохауг только что кричала от радости, когда финке Кертту Нисканен не хватило 0,4 секунды до золота, которое досталось норвежке.

Наталья Непряева на финишной прямой, она идет очень близко к графику другой финской лыжницы, Кристы Пярмякоски, занимающей пока что третью строчку. Непряева отлично отработала подъем к стадиону и равнинную часть уже на стадионе, диктор начинает считать секунды, которые отделяют российскую спортсменку от бронзы. В итоге Наталье не хватает 0,1 сек до результата Пярмякоски, Финляндия получает две медали в гонке, серебро и бронзу.

Диктора этого слышали зрители и журналисты, возможно, — финишировавшие спортсмены и скорее всего — тренеры. Слышала ли его Непряева — об этом позже.

Спустя пару дней к диктору появились претензии — якобы своим отсчетом он помогал Непряевой, и это было нечестно. Давайте попробуем разобраться, есть ли в этой ситуации признаки хоть какой-то несправедливости.

Во-первых, любой спортсмен на финише такой дистанции, как «десятка» классикой с раздельным стартом не слышит ничего, кроме своего пульса, если, конечно, он выкладывается полностью, а Непряева оставила на дистанции все.

Во-вторых, Наталья в любом случае получила финальную информацию перед выходом на стадион, там, где находится последний пункт, где могут стоять тренеры. Дальше ей уже ничего не надо было знать, дальше логика была простая — выжать из себя все без остатка. Она же не шла дистанцию с задачей выиграть у Пярмякоски 0,1 сек. Задача была — выиграть в принципе, у всех. Это не случай Большунова в скиатлоне, когда огромное преимущество позволило Александру спокойно пройти последние километры, разделка, тем более такая плотная по результатам, бежится «от и до», без жалости к себе, до самого финиша.

В-третьих, именно такая борьба, когда счет идет на десятые, когда все, и те, кто смотрит трансляцию, и те, кто находится на стадионе, не могут спрогнозировать, чем все закончится, и олицетворяет спорт. И то, что эта борьба захватила диктора, лишь подтверждает, что она была настоящей, честной и настолько жесткой, что оставаться безучастным не смог никто.

В-четвертых, финкам грех жаловаться — Наталья проиграла. И затем не смогла найти слов для журналистов, настолько горьким было поражение.

В-пятых, обвиняя кого-то в нарушении правил, в данном случае диктора по стадиону, неплохо бы привести сноски на правила, запрещающие тому делать то, что было сделано. Без таких отсылок речь идет о необоснованных обвинениях.

Зачем финны начали этот скандал, непонятно совершенно. Равно как и зачем в коньках швед Ван дер Пул высказался о «коррупции» в вопросе подготовки льда, того льда, на котором выиграл две золотые медали, причем одну из них с мировым рекордом. В любом случае, говоря о действиях диктора на лыжных гонках, речь не более чем о жалобе. Необоснованной, эмоциональной, бессмысленной.

Читайте также: