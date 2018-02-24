Олимпийский фотовзгляд. День пятнадцатый. Заварзина падает, Большунов и Ларьков поднимаются

До закрытия Игр осталось всего ничего. Но эмоции такие, как будто соревнования только начались.

В мужском лыжном марафоне в субботу мы следили за Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым, Андреем Ларьковым и Александром Большуновым.

Ларьков начал не очень уверенно, но, как выяснилось позже, грамотно распределил силы на дистанции.

Большунов, напротив, на десятикилометровой отметке вышел в лидеры и, казалось, готов брать первое на этой Олимпиаде лыжное золото.

За спинами лидеров долгое время было очень тесно.

Ларьков выбирает момент для атаки.

Еще за полтора километра до финиша Большунов возглавлял пелотон...

Но оказался все-таки вторым. Александр, по его словам, не угадал, решив не менять лыжи.

Тот случай, когда серебро - это обидно.

Классическая история на финише: отданы все силы, главный старт четырехлетия позади.

Впереди много времени обдумать случившееся, но упущенное уже не наверстать.

Золото досталось финну Иво Нисканену.

Тем не менее пьедестал - на две трети наш!

Бронза Андрея Ларькова стала приятным сюрпризом не только для его окружения, но и для самого спортсмена.

Изначально сноуборд казался главной надеждой дня для наших спортсменов. Все ждали повторения сочинского успеха не только от Вика Уайлда...

...Но и от его супруги Алены Заварзиной.

Алена уверенно дошла до полуфинала, но два падения подряд, увы, не позволили рассчитывать даже на бронзу

Вик же проиграл итальянцу Роланду Фишналлеру и выбыл из борьбы сильно раньше ожидаемого.

Впрочем, падали в этот день и другие.

Итальянская газета на голове корейского болельщика? Однако!

Золото в параллельном гигантском слаломе ушло швейцарцу Невину Гальмарини и его выдающемуся языку.

Лучшие фигуристки планеты Алина Загитова и Евгения Медведева сегодня не только демонстрировали награды, но и отвечали на вопросы журналистов.

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